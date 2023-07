Poliermaschine richtig einsetzen: So verleihen Sie matten, alten Oberflächen einen neuen Glanz

Kompressor: Welche Arten gibt es und wofĂĽr eignen sie sich?

Mit Kompressoren können Sie aufblasen, tackern, klammern, lackieren, schrauben, schleifen, nageln, Druckluft prüfen und sogar reinigen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, welcher Kompressor sich am besten für welches Projekt eignet, was die einzelnen Varianten ausmacht und worauf Sie dabei achten sollten.