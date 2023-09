Multimeter: Was Sie mit einem Messgerät alles prüfen können

Das Wichtigste in Kürze Was ist ein Multimeter?

Wenn bei Ihnen Zuhause plötzlich ein elektrisches Garten- oder Haushaltsgerät ausfällt, dann ist guter Rat teuer, denn der Fehler kann überall liegen. Ein Multimeter hilft Ihnen bei der Fehlersuche. Das multifunktionale Messgerät kann Stromkreise überprüfen und beispielsweise feststellen, ob irgendwo eine Sicherung durchgebrannt ist. Lesen Sie in diesem Beitrag, wozu Sie das Messgerät noch verwenden können und wie Sie es richtig benutzen.

Was ist ein Multimeter?

Ein Multimeter, auch bekannt als Vielfachmessgerät oder Universal-Messgerät, ist ein elektronisches Handgerät für die Messung verschiedener elektrischer Größen. Es kombiniert in der Regel mehrere Messfunktionen in einem Gerät und ermöglicht die Messung von Spannung, Stromstärke und Widerstand.

Ein Multimeter ist sowohl für den professionellen Gebrauch als auch für Heimwerker erhältlich. Es besteht in der Regel aus einem Anzeigebereich, in dem die gemessenen Werte angezeigt werden, und einem Drehknopf oder Wahlschalter, mit dem Sie verschiedene Messbereiche und Funktionen auswählen können. Darüber hinaus ist das Multimeter mit verschiedenen Anschlüssen und Kabeln für die Messung an elektrischen Schaltungen oder Bauteilen ausgestattet.

Auf der Suche nach der fehlenden Spannung: In diesem Video kontrollieren die Solartechniker aus dem Rhein-Neckar-Kreis eine Photovoltaikanlage, die nicht einwandfrei zu funktionieren scheint.

Das sind die gängigsten Messfunktionen des Multimeters

Mit einem Multimeter können Sie verschiedene Messungen durchführen. Auch wenn einzelne Modelle mit unterschiedlichen Messfunktionen ausgestattet sind, gehören die nachfolgenden Funktionen immer dazu.

Spannungsmessung

Sie können die elektrische Spannung an einer Stromquelle, wie zum Beispiel an einer Steckdose oder einer Batterie messen. Dadurch können Sie feststellen, ob die Spannung innerhalb der erwarteten Grenzwerte liegt.

Strommessung

Mit einem Multimeter können Sie den Strom messen, der durch einen Stromkreis fließt. Dadurch sind Sie in der Lage, den Stromverbrauch eines Gerätes zu überwachen oder festzustellen, ob ein bestimmtes Bauteil den erwarteten Strom zieht.

Widerstandsmessung

Messen Sie mit einem Multimeter den elektrischen Widerstand eines Bauteils. Dies ist hilfreich, um defekte oder beschädigte Bauteile zu finden oder um den richtigen Widerstandswert für den Ersatz eines Bauteils zu bestimmen.

Kapazitätsmessung

Einige Multimeter bieten die Möglichkeit, die Kapazität von Kondensatoren zu messen. Dadurch können Sie den richtigen Kondensatorwert für eine Schaltung ermitteln.

Durchgangsprüfung

Mit dem Multimeter können Sie überprüfen, ob ein Stromkreis geschlossen ist und ob Strom fließen kann. Dadurch stellen Sie fest, ob eine Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde oder Sie können einen Kurzschluss identifizieren.

Frequenzmessung

Fortgeschrittenere Multimeter können die Frequenz eines periodischen Signals messen. Dass ermöglicht Ihnen, die Frequenz von Wechselstrom, Oszillatoren oder anderen periodischen Signalen zu bestimmen.

Temperaturmessung

Einige Multimeter verfügen über eine Temperaturmessfunktion, mit der Sie die Temperatur eines Objekts oder einer Umgebung messen können. Dies wird oft durch den Anschluss eines Temperaturfühlers ermöglicht.

Das sind die typischen Anwendungsbereiche des Multimeters im Heimwerkerbereich

Ein Multimeter ist eine sinnvolle Anschaffung für Heimwerker, weil die das Gerät für viele unterschiedliche Aufgaben im Bereich der Fehlersuche und der Funktionsprüfung nutzen können. Ein Multimeter ermöglicht es Ihnen, Stromkreise zu überprüfen und beispielsweise festzustellen, ob eine Steckdose, ein Lichtschalter oder ein anderes elektrisches Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn es elektrische Probleme in Ihrem Zuhause gibt, können Sie mit Ihrem Multimeter die Ursache finden. Sie können beispielsweise überprüfen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist, ob ein Kabelbruch vorliegt oder ob ein Gerät defekt ist. Überprüfen Sie mit dem Multimeter auch den Ladezustand von Batterien.

Wenn Sie an Elektronikprojekten arbeiten, kann ein Multimeter Ihnen dabei helfen festzustellen, ob eine Verbindung durchgängig ist. Sie können damit defekte Bauteile identifizieren oder den richtigen Widerstandswert für Ihre Schaltung bestimmen. Einige Multimeter besitzen auch eine Temperaturmessfunktion, mit der Sie die Temperatur von Heizungen, Klimaanlagen oder anderen thermischen Geräten überprüfen können.

Multimeter richtig benutzen: Eine kurze Anleitung

Das Multimeter kann auch von Laien und Hobby-Heimwerkern recht einfach benutzt werden. Dennoch gibt es bei der Messung von Spannungen oder der Stromstärke einiges zu beachten. Daher finden Sie im Folgenden Tipps und Hinweise zur korrekten Benutzung des Multimeters und eine exemplarische Anleitung für die Messung der Spannung und der Stromstärke.

So messen Sie mit einem Multimeter die Spannung

Die Messung der Spannung gehört zu den einfachsten Messungen, die Sie mit einem Multimeter durchführen können. Sie schalten das Multimeter dazu einfach parallel zur Spannungsquelle oder dem zu messenden Objekt.

Stellen Sie das Multimeter ein

Drehen Sie den Wahlschalter des Multimeters auf den Messbereich für Spannung (V), der über den erwarteten Spannungswert hinausgeht. Wählen Sie beispielsweise den Bereich "ACV" für Wechselspannung oder "DCV" für Gleichspannung. Überprüfen Sie die Polarität

Achten Sie darauf, dass die rote Messspitze oder Sonde des Multimeters an den positiven Anschluss der Spannungsquelle angeschlossen ist und die schwarze Messspitze oder Sonde an den negativen Anschluss. Verbinden Sie das Multimeter

Berühren Sie mit den Messspitzen oder Sonden die Punkte, an denen Sie die Spannung messen möchten. Sorgen Sie dafür, dass die Messspitzen einen sicheren Kontakt herstellen und keine losen Verbindungen vorhanden sind. Lesen Sie den Wert ab

Sobald das Multimeter angeschlossen ist, zeigt das Display den gemessenen Spannungswert an.

So messen Sie mit einem Multimeter die Stromstärke

Um die Stromstärke (I) mit einem Multimeter zu messen, müssen Sie das Multimeter in den Strommessmodus schalten und die Messspitzen oder Sonden in den Stromkreis einfügen.

Multimeter vorbereiten

Wählen Sie den richtigen Messbereich für den Strom (Ampere, mA oder µA) aus, der noch über dem erwarteten Stromwert liegt. Die rote Messspitze oder Sonde des Multimeters muss mit dem positiven Anschluss des Stromkreises verbunden sein. Öffnen Sie den Stromkreis

Um den Strom zu messen, müssen Sie den Stromkreis öffnen und das Multimeter in Serie in den Stromkreis einfügen. Dies bedeutet, dass Sie die Messspitzen oder Sonden zwischen den zu messenden Strompfad platzieren. Verbinden Sie das Multimeter

Verbinden Sie die Messspitzen oder Sonden mit dem geöffneten Stromkreis, indem Sie sie um die Leiterbahn oder das Kabel legen. Stellen Sie sicher, dass die Messspitzen einen sicheren und festen Kontakt herstellen. Lesen Sie den Wert ab

Sobald das Multimeter angeschlossen ist, zeigt das Display den gemessenen Stromwert an.

Was kostet ein Multimeter?

Im unteren Preissegment können Sie einfache Multimeter schon ab etwa 10 bis 20 Euro kaufen. Diese Geräte bieten grundlegende Messfunktionen wie Spannung, Strom und Widerstand, allerdings liefern sehr einfache Geräte meist keine exakten Ergebnisse.

Die Preise für gute Multimeter liegen normalerweise zwischen 30 und 100 Euro. In diesem Preissegment finden Sie Produkte von etablierten Marken, die eine gute Genauigkeit, mehrere Messfunktionen und erweiterte Funktionen wie ein Temperaturmessung oder eine Durchgangsprüfung bieten.