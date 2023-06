Das Wichtigste in Kürze In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein Gewürzregal aus Marmeladengläsern und Holzbrettern selber bauen können.

Statt Altglas ein Hingucker für die Küche Schaffen: So werden aus leeren Marmeladengläsern Aufbewahrungsgefäße für Gewürze und andere Lebensmittel.

Bohrer, Geodreieck & Co.: Diese Werkzeuge benötigen Sie für das DIY-Projekt.

Sie kennen es womöglich: Jemand hat mal wieder Marmelade in Fülle selbst gemacht und großzügig im Bekanntenkreis verteilt. Falls Ihnen die ganzen leeren Schraubgläser zu schade für den Altglascontainer sind, haben wir die perfekte Lösung für Sie. Mit dem DIY-Gewürzregal aus Marmeladengläsern kommen Sie in wenigen Arbeitsschritten zum nützlichen Möbelstück. Das Upcycling der alten Gläser hilft der Umwelt und ist zudem ein echter Hingucker für Ihre Küche.

Gewürzregal aus Marmeladengläsern nach Anleitung

So können alte Marmeladengläser stylisch wiederverwendet werden. Mit dem DIY-Gewürzregal stellen Sie in wenigen Arbeitsschritten einen nützlichen Blickfänger für Ihre Küche her. © Kabel Eins Für das zweistöckige DIY-Regal wird nicht viel benötigt: Lediglich zwei lange und 4 kurze Holzbretter, zehn Marmeladengläser, einen Farbeimer und einige Schrauben. Aus Ihrem Werkzeugkoffer holen Sie zudem einen Bohrer, einen Farbroller, ein Geodreieck und einen Stift. © Kabel Eins Auf den zwei kleinen Brettern zeichnen Sie mithilfe der Skizze die folgenden Maße ein und durchbohren mit einem 4mm-Holzbohrer die beiden eingezeichneten Punkte. © Kabel Eins Nun werden auf den Seiten des langen Bretts zwei Punkte mit einem Abstand von 2 cm zu den jeweiligen Kanten eingezeichnet. Anschließend werden mit einem 3mm-Bohrer wieder die Löcher in die Markierungen vorgebohrt. © Kabel Eins Ihr Regal können Sie im Farbton Ihrer Wahl bestreichen. Nehmen Sie dafür den Farbroller und bemalen Sie die Bretter gründlich von allen Seiten. Dabei sollten Sie unbedingt die Trocknungszeit der Farbe abwarten, bevor Sie mit dem nächsten Arbeitsschritt beginnen. © Kabel Eins Auf den Deckeln der Gläser werden zwei Markierungen gesetzt, die einen Abstand von 2 cm zueinander haben. Daraufhin werden diese mit einem 4-mm-Metallbohrer durchbohrt und mit Schrauben an dem langen Holzstück in gleichmäßigem Abstand befestigt. Die Glaskörper können jetzt jederzeit an die Deckel gesetzt werden. © Kabel Eins Schrauben Sie nun die zwei kleinen Bretter an den Seiten des langen Bretts fest. Die jeweiligen zu verschraubenden Stellen haben Sie in den vorigen Schritten bereits vorgebohrt. © Kabel Eins Stellen Sie ein zweites Regal in genau demselben Verfahren her und bohren Sie bei dem einen Brett an der oberen Kante, bei dem zweiten an der unteren Kante vier Löcher für Holzdübel vor. Diese werden danach in die vorgesehenen Stellen eingesetzt und die beiden Regale letztendlich miteinander verbunden. © Kabel Eins Und fertig ist das Gewürzregal aus Marmeladengläsern. In der Höhe und der Kreativität sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Bei Bedarf können Sie weitere Stöcke jederzeit hinzufügen und Marmeladengläser in unterschiedlichen Größen einsetzen. © Kabel Eins

Werkzeug und Material

Für das zweistöckige DIY-Gewürzeregal aus Marmeladengläsern müssen Sie lediglich eine Bohmaschine mit einem Holz- & Metallbohrer und einen Schrauber aus dem Werkzeugkoffer holen. Des Weiteren wird ein Geodreieck und ein Stift für die einzuzeichnenden Markierungen benötigt, sowie ein Farbroller für die Bemalung.

Aus dem Baumarkt oder Ihrem Eigenbestand werden zudem noch folgende Materialien gebraucht:

4 (15 x 20 cm) Multiplexplatten (18-mm Birke)

2 (10 x 50 cm) Multiplexplatten (18-mm-Birke)

10 Schraubgläser

20 4x16-mm- Schrauben

4 4x40-mm-Schrauben

4 6-mm-Holzdübel

Farbeimer

Schritt eins: Bearbeitung der kleinen Bretter

Skizze mit den Maßen und vorgesehenen Löchern für die 15 x 20 cm langen Multiplexstücke. © Kabel Eins

Zuerst werden die vier 15 x 20 cm lange Multiplexstücke vorbereitet: Dafür zeichnen Sie mit dem Geodreieck die Geraden und die zwei Punkte auf den Platten gemäß der Skizze an und durchbohren dann diese Markierungen mit einem 4-mm- Holzbohrer senkrecht in die Bretter.

Schritt zwei: Löcher in die langen Bretter bohren

An die Seiten der langen 10 x 50 cm Multiplexstücke zeichnen Sie jeweils mittig zwei Punkte: Einen markieren Sie mit 2 cm Abstand zur linken und einen mit 2 cm Abstand zur rechten Kante. Dann werden die Markierungen mit dem 3-mm-Bohrer in die Seite angebohrt.

Tipp: Exakte Bohrtiefe erreichen Da die Schrauben 4 cm lang sind und das Holz eine tiefe von 1,5 cm hat, subtrahiert man diese von der Schraubenlänge und markiert die errechneten 2,5 cm am Bohrer mit Kreppband oder anderen Hilfsmitteln.

Schritt drei: Bemalung des Holzes

Danach malen Sie du die Platten mit einem Farbroller oder Pinseln an oder besprühen diese einfach und lassen alles gründlich trocknen. Die Farbauswahl können Sie selbstverständlich individuell bestimmen.

Hinweis Wischen Sie das Brett vor der Bemalung gut ab. Es sollen sich keinerlei Holzsplitter mehr darauf befinden, die das gewünschte Ergebnis verfälschen könnten.

Schritt vier: Deckel anbringen

Nun können Sie in den Deckeln der Gläser mittig jeweils zwei Punkte markieren, die einen Abstand von je 2 cm zueinander haben. Die Markierungen durchbohren Sie anschließend mit dem 4-mm-Metallbohrer und befestigen diese anschließend mit den 4x16 mm-Schrauben auf den 10 x 15 cm langen Holzstücken. Achten Sie darauf, dass die Deckel einen gleichmäßigen Abstand zueinander, aber auch zu den Rändern, haben.

Schritt fünf: Bretter miteinander verbinden

In die markierten Stellen werden die Schrauben leicht eingedreht. Am besten soweit, dass ein kleiner Teil der Schraube an den Holzstücken herausschaut, damit sich die exakte Verbindungsstelle der Bretter besser ausfindig machen lässt.

Daraufhin schrauben Sie zwei 15 x 20 cm langen Stücke mit den 4 x 40-mm-Schrauben an die Seiten des 10 x 50 cm langen Bretts. Wiederholen Sie den Vorgang ebenso mit den anderen drei Brettern.

Schritt sechs: Zweite Etage anbringen

Im letzten Schritt können die beiden fertig gestellten Bauteile miteinander verbunden werden. Dafür zeichnen Sie an einem Regal oben und unten an die Seitenteile Markierungen für Holzdübel an, indem Sie jeweils zwei mittige Punkte mit 2 cm Abstand zu den linken und rechten Kanten setzen. An deinen Markierungen bohren Sie jetzt mit dem 6-mm-Bohrer ca. 2,5 cm tiefe Löcher für die Holzdübel und stecken diese dann in die vorgebohrten Löcher. Schließlich das zweite Regal ebenfalls mit Löchern vorbohren und die Regale zusammenstecken.