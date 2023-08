Kabeltrommel: Dank Verlängerungskabel ganz einfach Ihr Stromproblem lösen

Das Wichtigste in Kürze Wofür braucht man ein Verlängerungskabel?

Das passende Verlängerungskabel für Drinnen und Draußen finden

Wenn Sie im Innen- oder Außenbereich mit Elektrogeräten arbeiten, kann es vorkommen, dass Sie nicht immer in unmittelbarer Nähe eine Steckdose haben. In solchen Fällen ist ein Verlängerungskabel eine praktische Lösung. Verlängerungskabel sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich und erhöhen Ihre Flexibilität beim Rasenmähen, beim Einsatz der Kreissäge in der heimischen Werkstatt oder beim Anschluss Ihres TV-Gerätes.

Wofür braucht man ein Verlängerungskabel?

Wenn Sie im Innen- oder Außenbereich mit einem strombetriebenen Gerät arbeiten bzw. Elektrowerkzeuge anschließen wollen und nicht in unmittelbarer Nähe eine Steckdose finden, dann nutzen Sie einfach ein Verlängerungskabel. Dank dieses Kabels sind Sie vollkommen unabhängig von den fest installierten Steckdosen im Haus und können Ihre Arbeiten an jedem beliebigen Ort ausführen.

Welche Arten von Verlängerungskabeln gibt es?

Je nach Anspruch und Anwendungsbereich gibt es verschiedene Verlängerungskabel, zwischen denen Sie wählen können.

Standard-Verlängerungskabel

Das sind die häufigsten und vielseitigsten Verlängerungskabel. Sie bestehen aus einem Kabel mit Stecker an einem Ende und einer Buchse am anderen Ende. Standard-Verlängerungskabel sollten immer griffbereit sein, um die Reichweite eines elektrischen Gerätes zu verlängern.

Kabeltrommel

Eine Kabeltrommel ist eine Aufbewahrungsvorrichtung für Verlängerungskabel. Sie ermöglicht es, das Kabel bei Bedarf auf- und abzurollen und bietet gleichzeitig eine praktische und ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeit. Wenn Sie eine Kabeltrommel mit der Schutzart IP44 wählen, sind Sie auch bei Regen und Spritzwasser auf der sicheren Seite.

Mehrfachsteckdosen-Verlängerungskabel

Diese Kabel verfügen über mehrere Steckdosen, so dass verschiedene Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können. Sie sind nützlich, wenn mehrere Stromquellen benötigt werden, aber nur eine Steckdose zur Verfügung steht.

Das passende Verlängerungskabel für den Innen- und den Außenbereich finden

Verlängerungskabel können elektrische Geräte auch auf größere Distanzen mit Strom versorgen. Doch nicht jedes Kabel ist für jede Umgebung geeignet. Verlängerungskabel für den Innen- und den Außenbereich sind mit besonderen Eigenschaften ausgestattet, auf die Sie beim Kauf achten sollten.

Verlängerungskabel für den Innenbereich

Im Innenbereich sollten Sie bei der Wahl des Verlängerungskabels vor allem darauf achten, dass es ausreichend lang ist. Mit einer Steckdosenleiste oder einem Mehrfachstecker können Sie Ihren Fernseher dauerhaft mit Strom versorgen und gleichzeitig den Staubsauger oder andere Elektrogeräte bedienen.

Verlängerungskabel für den Außenbereich

Im Außenbereich müssen Verlängerungskabel allen Wetterbedingungen standhalten. Eine Outdoor-Kabeltrommel oder eine Kabeltrommel mit IP44-Schutzart ist daher empfehlenswert. Diese schützt das Kabel vor Feuchtigkeit und Nässe und verhindert so Kurzschlüsse oder Stromschläge.

Auch hier sollten Sie auf die Länge des Kabels achten und gegebenenfalls eine Kabeltrommel oder einen Kabelaufroller nutzen, um das Kabel nach Gebrauch schnell und einfach aufzuräumen.

Achtung Auch Kabel mit IP 44 sind nicht zwangsläufig wasserfest. Tauchen Sie Kabel auf keinen Fall in Wasser ein. Klassische Verlängerungskabel sind nicht für den Gartenteich oder ähnliche Wasserquellen geeignet.

Achten Sie auf die Länge und die Form der Verlängerungskabel

Verlängerungskabel sind in verschiedenen Längen erhältlich, die Sie individuell für den jeweiligen Verwendungszweck wählen sollten. Ein zu kurzes Kabel reicht nicht aus, um eine Verbindung zwischen Steckdose und Elektrogerät herzustellen. Wenn das Kabel nicht in der ausreichenden Länge gekauft wurde, wird es meist quer über Laufwege oder Gegenstände gelegt und es entsteht eine gefährliche Stolperfalle. Auch zu lange Kabel können die Laufwege versperren. Messen Sie die benötigte Länge des Verlängerungskabels daher am besten im Vorfeld aus.

Welche Schutzauflagen bzw. -klassen gelten für draußen und in Feuchträumen?

Im Außenbereich und in Feuchträumen gelten besondere Schutzauflagen bzw. Schutzklassen, um die Sicherheit von Personen und die Funktionsfähigkeit von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Hier sollten Sie auf die Schutzart achten, die durch die IP-Kennzeichnung (Ingress Protection) angegeben wird. Die erste Ziffer der IP-Kennzeichnung gibt dabei den Schutz gegen Berührung und dem Eindringen von Fremdkörpern an, die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser.

Für den Außenbereich sollte ein Verlängerungskabel mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Die erste "4" steht hierbei für einen ausreichenden Schutz gegen Berührung und Eindringen von Fremdkörpern und die zweite "4" für einen ausreichenden Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

In Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen sollten Verlängerungskabel dieselben Schutzauflagen wie im Außenbereich erfüllen. Achten Sie auf einen ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden. Auch hier sollten Sie nur Verlängerungskabel mit mindestens der Schutzart IP44 verwenden.

Das sagt die Leistungsfähigkeit von Verlängerungskabeln aus

Die Leistungsfähigkeit von Verlängerungskabeln hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge, dem Querschnitt und der Qualität des Kabels. Je nach Anforderung und Verwendungszweck sollte das Verlängerungskabel entsprechend ausgewählt werden, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Die Leistungsfähigkeit von Verlängerungskabeln wird durch verschiedene Faktoren bestimmt

Kabellänge

Je länger das Verlängerungskabel ist, desto größer kann der Spannungsabfall sein. Ein langes Kabel kann zu einem erhöhten Widerstand führen, was die Leistung beeinträchtigen kann. Es ist daher ratsam, die Länge des Kabels so kurz wie möglich zu halten, um einen optimalen Energiefluss zu gewährleisten. Im Handel erhältliche Kabeltrommeln haben eine Länge bis zu max. 50 m. Kabelquerschnitt

Der Querschnitt des Kabels bestimmt seinen elektrischen Widerstand. Ein größerer Querschnitt führt zu einem geringeren Widerstand und einer besseren Leistungsfähigkeit. Kabel mit dickeren Drähten haben in der Regel eine höhere Strombelastbarkeit und verringern den Spannungsabfall. Belastbarkeit

Die Belastbarkeit eines Verlängerungskabels gibt an, wie viel Strom es sicher tragen kann. Sie wird in Ampere (A) angegeben. Es ist wichtig, ein Verlängerungskabel mit einer Belastbarkeit zu wählen, die den Anforderungen der angeschlossenen Geräte entspricht. Eine Überlastung des Kabels kann zu Überhitzung und Schäden führen. Isolierung

Die Isolierung des Kabels spielt eine Rolle bei seiner Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Hochwertige Verlängerungskabel verfügen über eine robuste Isolierung, die vor Beschädigungen und Feuchtigkeit schützt.

Weitere Ausrüstung

