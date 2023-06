Grilltisch selber bauen: Mit diesem DIY-Tisch sind Sie für den Sommer 2023 optimal ausgestattet

An eine Ecke der Querleiste legen Sie daraufhin im 90°-Winkel die 95 cm große Latte an. Markieren Sie den Punkt, an dem Sie diese mit der Querleiste verschrauben wollen und bohren Sie abermals ein Loch vor. Nun drehen Sie mit der Hand eine der Schrauben möglichst weit ein und verbinden dies schließlich mit dem Akku-Schrauber. Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen weiteren Ecken des Bodens. © Kabel Eins