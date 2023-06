Feile & Feilenarten: Diese Feinwerkzeuge sind wichtig für Ihre DIY-Projekte

Zahnrichtung

Die Zähne einer Feile können in unterschiedlichen Richtungen angeordnet sein. Bei einer Einwegzahnung zeigen alle Zähne in eine Richtung, was ideal ist für das Schneiden und Formen von Materialien. Eine Kreuzzahnung hat Zähne, die diagonal in beide Richtungen ausgerichtet sind, was den Materialabtrag maximiert.