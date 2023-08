Erste-Hilfe-Set: Verbandsmaterial und Sicherheit für den Notfall

Das Wichtigste in KĂŒrze Brauche ich ĂŒberhaupt einen Erste-Hilfe-Koffer fĂŒr meine Werkstatt ?

Was muss in einem klassischen Erste-Hilfe Set enthalten sein?

Spezielle Verbandskoffer fĂŒr die Baustelle

Erste-Hilfe-Set und Verbandskasten fĂŒr das Auto

Was kosten Erste-Hilfe-Sets?

Es ist schnell passiert: Sie rutschen mit dem Hammer ab und treffen versehentlich den Fingernagel oder Sie schneiden sich am SĂ€geblatt in den Daumen. FĂŒr UnfĂ€lle dieser Art ist es immer wichtig, ein Erste-Hilfe-Set in der heimischen Werkstatt griffbereit zu haben. Darin befinden sich wichtige Verbandsmaterialien sowie Desinfektionsmittel und Pinzetten. Einen Überblick ĂŒber die wichtigsten Fragen rund um das Erste-Hilfe-Set liefern wir Ihnen in diesem kompakten Beitrag.

Brauche ich ĂŒberhaupt einen Erste-Hilfe-Koffer fĂŒr meine Werkstatt?

Beim Heimwerken besteht immer das Risiko von Schnittwunden, Prellungen, Verbrennungen oder anderen Verletzungen. Ein Erste-Hilfe-Set ermöglicht es, diese kleineren Verletzungen sofort zu versorgen, damit beispielsweise kein Schmutz in die Wunde eindringen kann.

Wenn Sie mit Materialien wie Klebstoffen, Farben oder Reinigungsmitteln arbeiten, kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Ein Erste-Hilfe-Set enthÀlt daher oft auch Antihistaminika oder Salben, die bei allergischen Reaktionen helfen können.

Was muss in einem klassischen Erste-Hilfe-Set enthalten sein?

Jeder Hersteller stattet seine Erste-Hilfe-Sets etwas anders aus. Dabei sind aber die grundlegenden Bestandteile immer enthalten. Sie können diese Verbands- und Versorgungsmaterialien entweder einzeln kaufen oder bereits einen fertig zusammengestellten Koffer erwerben.

Diese Komponenten sollten zwingend fĂŒr die Erste Hilfe vorhanden sein:

Pflaster in verschiedenen GrĂ¶ĂŸen: Sie dienen zum Abdecken von kleineren Schnittwunden und SchĂŒrfwunden.

Sterile Kompressen: Um Blutungen zu stillen und Wunden zu versorgen.

VerbÀnde & Binden: Elastische oder nicht-elastische Binden dienen der Fixierung von VerbÀnden und zur Stabilisierung von Gelenken.

WundreinigungstĂŒcher & Desinfektion: Zur Reinigung von Wunden, um Infektionen zu vermeiden.

Einmalhandschuhe: Zum Schutz vor Ansteckung bei der Versorgung eines Verwundeten.

Schere und Pinzette: Zum Schneiden von VerbÀnden und zum Entfernen von Fremdkörpern.

Sicherheitsnadeln: Zum Fixieren von VerbĂ€nden oder zum Befestigen von DreiecktĂŒchern.

Dreiecktuch: Kann als Armschlinge oder zur Fixierung von VerbÀnden verwendet werden.

Rettungsdecke: Zum Schutz vor UnterkĂŒhlung oder Überhitzung.

Erste-Hilfe-Anleitung: Eine detaillierte Anleitung zur Ersten Hilfe, um im Notfall handlungsfÀhig zu bleiben.

Spezielle Verbandskoffer fĂŒr die Baustelle

Auf Baustellen kommen spezielle Erste-Hilfe-Sets in Form von grĂ¶ĂŸeren Verbandskoffern zum Einsatz. Diese Verbandskoffer enthalten in der Regel zusĂ€tzliche Materialien und AusrĂŒstung, die auf die besonderen Gefahren auf der Baustelle abgestimmt sind. Eine Besonderheit besteht bereits darin, dass sich die Verbandsmaterialien in einem ABS Kunststoffkoffer befinden, der schlagfest, staubdicht und verplombbar ist. Außerdem gibt es meistens eine Wandhalterung, damit der Koffer nicht lose irgendwo herumstehen muss.

Ein Erste-Hilfe-Koffer fĂŒr Baustellen enthĂ€lt oft eine erweiterte Auswahl an Verbandsmaterialien, um auf verschiedene Arten von Verletzungen und UnfĂ€llen schnell reagieren zu können. Sie finden in den meisten Verbandskoffern dieser Art zum Beispiel auch AugenspĂŒlungen, da Staub, Schmutz oder Chemikalien auf Baustellen zu Augenverletzungen fĂŒhren können. Da auf Baustellen oft mit scharfen GegenstĂ€nden, Chemikalien oder gefĂ€hrlichen Materialien gearbeitet wird, können Baustellen-Verbandskoffer auch spezielle Schutzhandschuhe enthalten, um bei der Ersten Hilfe einen zusĂ€tzlichen Schutz zu bieten.

Ist ein Verbandskoffer auf der Baustelle Pflicht?

Bauherren und Verantwortliche sollten schon von Natur aus ein Interesse daran haben, die Sicherheit der Gewerke zu gewĂ€hrleisten. Dazu gehört es natĂŒrlich auch, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Daher besteht auf Baustellen allein die gesetzliche Pflicht, einen Verbandskasten bereitzustellen. Die genauen Anforderungen werden in der "DGUV Vorschrift 1" (frĂŒher BGV A1) geregelt, die die allgemeinen GrundsĂ€tze der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) festlegt.

Welche Anforderungen muss ein Erste-Hilfe-Set auf der Baustelle erfĂŒllen?

GemĂ€ĂŸ dieser Vorschrift mĂŒssen Arbeitgeber auf Baustellen dafĂŒr sorgen, dass VerbandskĂ€sten nicht nur vorhanden sind, sondern dass sie auch leicht zugĂ€nglich an geeigneten Stellen aufbewahrt werden. Die genaue Anzahl und GrĂ¶ĂŸe der VerbandskĂ€sten hĂ€ngen von verschiedenen UmstĂ€nden ab, wie der GrĂ¶ĂŸe der Baustelle, der Anzahl der BeschĂ€ftigten und der Art der TĂ€tigkeiten.

Eine regelmĂ€ĂŸige Kontrolle der VerbandskĂ€sten ist wichtig

Die Einhaltung der DGVU-Vorschrift wird von den zustĂ€ndigen Aufsichtsbehörden und UnfallversicherungstrĂ€gern regelmĂ€ĂŸig ĂŒberprĂŒft. Sollten die Anforderungen an die VerbandskĂ€sten auf der Baustelle nicht eingehalten werden, dann drohen empfindliche Bußgelder.

Umso wichtiger ist es, dass die Verantwortlichen auf der Baustelle regelmĂ€ĂŸig den Zustand der VerbandskĂ€sten ĂŒberprĂŒfen und sicherstellen, dass sie ordnungsgemĂ€ĂŸ bestĂŒckt und immer einsatzbereit sind. Nur dann kann im Fall der FĂ€lle auch zuverlĂ€ssig Erste Hilfe geleistet werden.

Erste-Hilfe-Set und Verbandskasten fĂŒr das Auto

Auch im Auto muss immer ein Verbandskasten vorhanden sein – das ist per StVZO Vorschrift. Eine Besonderheit ist, dass diese Erste-Hilfe-Sets der DIN-Norm 13164 entsprechen mĂŒssen, die die Mindestanforderungen fĂŒr den Inhalt und die Kennzeichnung von VerbandskĂ€sten festlegt.

Die Norm definiert den Inhalt des Verbandskastens und definiert, welche Verbandsmaterialien enthalten sein mĂŒssen. Dazu gehören unter anderem verschiedene Arten von Pflastern, sterile Wundauflagen, VerbandpĂ€ckchen, Fixierbinden, DreiecktĂŒcher, Rettungsdecken, Einmalhandschuhe und eine Erste-Hilfe-BroschĂŒre.

Die Verbandsmaterialien im Verbandskasten mĂŒssen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen sein, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf einsatzbereit und wirksam sind. Der Verbandskasten muss gut sichtbar und leicht zugĂ€nglich im Fahrzeug angebracht werden. Oftmals ist der Verbandskasten mit einem speziellen Piktogramm gekennzeichnet, das darauf hinweist, dass sich ein Verbandskasten im Fahrzeug befindet.

Wie lange ist die Haltbarkeit eines Verbandskastens?

In der Regel haben die Verbandsmaterialien im Verbandskasten eine Haltbarkeit von etwa drei bis fĂŒnf Jahren. Das genaue Verfallsdatum ist auf den einzelnen Produkten im Verbandskasten angegeben. Es ist wichtig, das Verfallsdatum der Materialien regelmĂ€ĂŸig zu ĂŒberprĂŒfen und Materialien, die abgelaufen sind, sofort zu ersetzen.

Was kosten Erste-Hilfe-Sets?

Kleine Erste-Hilfe-Sets mit einem grundlegenden Inhalt wie Pflastern, Verbandmaterialien, Desinfektionsmitteln und Scheren sind relativ kostengĂŒnstig und in der GrĂ¶ĂŸenordnung von 10 bis 30 Euro zu haben. Je höher die AnsprĂŒche an das Set sind, desto höher ist auch der Preis. Die Kosten fĂŒr einen Verbandskoffer fĂŒr die Baustelle können durchaus bei 200 Euro oder mehr liegen.