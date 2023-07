Entsorgung im Wertstoffhof: So leisten Sie Ihren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft

Verpackungsverordnung (VerpackV)

Die Verpackungsverordnung regelt die Verwertung von Verpackungen in Deutschland. Sie nimmt Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr bringen, in die Pflicht, sich in einem sogenannten dualen System zu registrieren. Dies regelt unter anderem die Einhaltung von Verwertungsquoten. Ziel ist es, die Menge an Verpackungsabfällen zu reduzieren und deren Recycling zu fördern.