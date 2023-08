Der Schraubenzieher – das Werkzeug der Woche

Das Wichtigste in KĂĽrze Schraubenzieher: NĂĽtzlich fĂĽr verschiedene Arbeiten im Heimbereich

Gibt es eine DIN-Norm fĂĽr Schraubendreher ?

Das sind die am häufigsten verwendeten Schraubendreher-Modelle

So finden Sie die richtige Größe für Ihren Schraubendreher

Schraubendreher mit magnetischer Spitze erleichtern die Arbeit

Anzeige

Schraubendreher sind unverzichtbare Werkzeuge in jeder Werkzeugkiste, denn sie sind für zahlreiche Arbeiten zu gebrauchen. Sie ermöglichen das präzise Eindrehen und Herausdrehen von Schrauben in verschiedenen Größen, beispielsweise bei der Montage von Möbeln oder der Reparatur elektronischer Geräte. Lesen Sie hier mehr über die verschiedenen Arten von Schraubendrehern, ihre Funktionen und Anwendungen sowie Tipps zur Auswahl des richtigen Schraubendrehers für bestimmte Aufgaben.

Alle wichtigen Handwerkzeuge haben wir für Sie in unserer Kategorie "Werkzeuge" als Checkliste aufgelistet und erklärt. Den jeweils neuesten Beitrag finden Sie im "Werkzeug der Woche".

Schraubenzieher fĂĽr viele nĂĽtzliche Arbeiten im Heimwerkerbereich

Eine Werkstatt ohne Schraubendreher? Wenn dieses ebenso nützliche, wie häufig verwendete Werkzeug fehlt, dann stoßen Sie bei Ihren Arbeiten im Heimwerkerbereich schnell an Ihre Grenzen. Überall dort, wo Schrauben entweder ein- oder wieder herausgedreht werden, müssen Sie einen Schraubendreher zur Hand nehmen.

Je nach Anwendungsbereich kann der Schraubendreher verschiedene Klingenformen haben – er ist entweder flach oder als Kreuzschlitz gearbeitet. Sie brauchen dieses Werkzeug zu Hause, beispielsweise für den Möbelaufbau oder kleinere Reparaturarbeiten, für die Anbringung von Regalen oder allgemeine Reparaturen, die im Haushalt eben so anfallen.

Anzeige

Anzeige

Schraubendreher vs. Schraubenzieher: Was ist der Unterschied?

Beide Begrifflichkeiten beziehen sich tatsächlich auf dasselbe Werkzeug. Die Bezeichnung Schraubenzieher geht noch auf die Zeit der Erfindung dieses nützlichen Helfers zurück. Damals wurden mit dem Schraubendreher Holzschrauben in Holz gedreht, was auch als "Einziehen" bezeichnet wurde. So ist die Bezeichnung Schraubenzieher entstanden. Fachlich korrekt ist der Name Schraubendreher, der auch in der DIN-Norm so verwendet wird.

Anzeige

Welche DIN-Normen gibt es fĂĽr Schraubendreher?

FĂĽr das professionelle Handwerk gibt es mehrere DIN-Normen, die fĂĽr Schraubendreher definiert wurden.

DIN EN ISO 2380-1: Diese Norm spezifiziert die allgemeinen Anforderungen an Schraubendreher mit Handgriffen. Sie legt unter anderem die Form, Abmessungen und Kennzeichnung der Schraubendrehergriffe fest. : Diese Norm spezifiziert die allgemeinen Anforderungen an Schraubendreher mit Handgriffen. Sie legt unter anderem die Form, Abmessungen und Kennzeichnung der Schraubendrehergriffe fest. DIN ISO 8764-1: Diese Norm behandelt Schraubendreher mit Kreuzschlitzprofilen (Phillips). Sie legt die Form, Abmessungen und Anforderungen fĂĽr die Funktion der Schraubendreher fest. : Diese Norm behandelt Schraubendreher mit Kreuzschlitzprofilen (Phillips). Sie legt die Form, Abmessungen und Anforderungen fĂĽr die Funktion der Schraubendreher fest. DIN ISO 8764-2: Diese Norm behandelt Schraubendreher mit Pozidriv-Profilen. Sie spezifiziert die Form, Abmessungen und Anforderungen an die Funktion der Schraubendreher. Diese Norm behandelt Schraubendreher mit Pozidriv-Profilen. Sie spezifiziert die Form, Abmessungen und Anforderungen an die Funktion der Schraubendreher.

Anzeige

Anzeige

Das sind die am häufigsten verwendeten Schraubendreher

Je nachdem, welche Projekte gerade bei Ihnen anstehen, können Sie zwischen verschiedenen Schraubendrehern wählen. Im Baumarkt werden Sie ganze Regalreihen mit unterschiedlichen Größen und Varianten finden. Daher geben wir Ihnen an dieser Stelle eine Übersicht über die am häufigsten genutzten Schraubendreher in der hiesigen Werkstatt.

Schlitzschraubendreher

Dabei handelt es sich um den klassischen Schraubendreher, den jeder schon einmal in der Hand hatte. Er besitzt eine flache Klinge und einer Kerbe in der Mitte. Wie der Name vermuten lässt, wird der Schlitzschraubendreher für Schlitzschrauben verwendet, die eine einfache Kerbe in der Mitte haben.

InbusschlĂĽssel (SechskantschlĂĽssel)

Der Schrauben mit einer sechseckigen Vertiefung lösen oder festziehen kann. Er ist auch bekannt als Innensechskantschlüssel. Dieses Werkzeug benötigen Sie häufig für den Aufbau von Möbeln oder bei der Reparatur von Fahrrädern. Der Inbusschlüssel ist auch eine Form des Schraubendrehers, der. Er ist auch bekannt als Innensechskantschlüssel. Dieses Werkzeug benötigen Sie häufig für den Aufbau von Möbeln oder bei der Reparatur von Fahrrädern.

Kreuzschlitzschraubendreher

Der Kreuzschlitzschraubendreher wird für die gleichnamigen Kreuzschlitzschrauben verwendet, die in zwei Varianten vorkommen: Phillips (PH) und Pozidriv (PZ). Sie sollten beide Schraubendreher-Varianten griffbereit haben, da sowohl PG als auch PZ häufig in Möbeln, Elektrogeräten und vielen anderen Anwendungen verarbeitet sind.

Torx-Schraubendreher

Torx-Schrauben haben ein sternförmiges Loch in der Mitte und erfordern daher beim Ein- und Ausdrehen einen speziellen Torx-Schraubendreher. Sie werden bei Elektronikgeräten und im Bereich der Automechanik angewendet.

Mehrzweckschraubendreher mit verschiedenen Bits

Es gibt auch Schraubendreher mit austauschbaren Köpfen, den sogenannten Bits. Diese Werkzeuge können verschiedene Schraubendreherköpfe aufnehmen und sind daher besonders vielseitig einsetzbar. Die meisten Schraubendreher dieser Art gibt es direkt im Bit-Set zu kaufen. Diese Sets bestehen aus dem eigentlichen Schraubendreher und einer Auswahl an Bits, mit denen Sie immer die richtige Schraubendrehergröße zur Hand haben.

So finden Sie die richtige Größe für Ihren Schraubendreher

Zu jedem Schraubenkopf passt ein bestimmter Schraubendreher. Hat die Schraube einen einfachen Schlitz, dann wählen Sie einen Schlitzschraubendreher. Die geeignete Größe finden Sie dann am besten durch Ausprobieren heraus. Der Schraubendreher muss die Schraube gut greifen können und darf nicht zu viel Spiel haben.

Achtung CamOut-Effekt: Das passiert bei der Wahl des falschen Schraubendrehers

Der CamOut-Effekt bezeichnet ein Phänomen, das bei der Arbeit mit Schraubendrehern auftreten kann. Wenn das Schraubenprofil und der Schraubendreher nicht perfekt zueinander passen, dann springt der Schraubendreher aus dem Schraubenkopf heraus oder rutscht ab, während er gedreht wird.

Fallbeispiel Wenn Sie einen Phillips-Schraubendreher in einen Schraubenkopf mit einem Phillips-Profil einführen, aber beide Größen nicht zueinander passen. Bei einem hohen Drehmoment oder wenn die Schraube festsitzt, besteht die Gefahr, dass der Schraubendreher aus dem Schraubenkopf herausspringt. Dies kann zu Beschädigungen des Schraubenkopfes oder des Schraubendrehers selbst führen. Außerdem besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Schraubenzieher - Praxis-Tipps & Tricks

Schraubendreher mit magnetischer Spitze

Oftmals fällt es während der Arbeit schwer, die Schraube zu fixieren. Dafür wurden Schraubendreher mit einer magnetischen Spitze entwickelt. Diese Spitze zieht die Schraube magnetisch an und hält sie während des Ein- und Ausdrehens sicher auf dem Schraubendreher. Dadurch wird Ihnen während der Arbeit das Ausrichten der Schraube erleichtert und das Risiko verringert, dass die Schraube abrutscht oder herunterfällt. Schraubendreher mit magnetischer Spitze können auch andere kleine metallische Gegenstände wie z.B. Metallclips oder Muttern aufnehmen und magnetisch halten. Dadurch wird Ihnen das Handling mit Kleinteilen erleichtert.

Schraubenzieher & SchlĂĽssel: Mehr Wirkung in Kombination

Die meisten hochwertigen Schraubendreher oder Schraubenzieher haben eine in den Griff eingearbeitete Sechskantschlüsselhilfe. Mit einem passenden Gabel- oder Ringschlüssel in der richtigen Größe kann der Schraubenzieher damit eingefasst werden. Dadurch können Schrauben leichter rein- oder herausgedreht werden, da die entstehende Hebelwirkung für ein höheres Drehmoment sorgt.

Schraubenzieher als Hebelwerkzeug

"Gewaltig ist des Meisters Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft." Alte Handwerker-Weisheit

Dieses etwas angestaubte Zitat hat nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt. Schlitz-Schraubendreher eigenen sich hervorragend, um – vorsichtig – als Hebelwerkzeug eingesetzt zu werden. Beispiele in der Anwendung sind:

Kunststoffgehäuse von Gegenständen leichter öffnen

Dübel oder Nägel entfernen

Nägel oder Metallgehäuse gerade biegen

Schlösser und Verschlüsse öffnen

Gegenstände leicht anheben (Abflüsse oder Abflussgitter)

TĂĽren oder Fenster aus den Scharnieren heben

Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig – je nach Verwendungszweck sollte die Wahl natürlich auf den richtigen Schraubendreher fallen. Ein Phasenprüfer ist sicher nicht das richtige Werkzeug, um damit eine Haustür aus den Angeln zu stemmen! Der Einsatz als Hebelwerkzeug sollte mit äußerster Vorsicht geschehen, denn der Schraubendreher könnte abrutschen, abbrechen oder schlimmstenfalls dem Heimwerker entgegenspringen und ihn verletzen.