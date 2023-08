Bauschutt entsorgen: Lohnt sich die Anmietung eines Bauschutt-Containers?

Das Wichtigste in K├╝rze Was ist Bauschutt und wo wird er Bauschutt entsorgt?

Wie entsorge ich Bauschutt umweltgerecht?

Was kostet die Entsorgung von Bauschutt?

Bevor ein neuer Schuppen im Garten gebaut werden kann, muss h├Ąufig vorher der Alte abgerissen werden. Schnell kommt eine gro├če Menge an altem Beton- , Ziegel- und Holzresten zusammen. Intakte alte Holzfenster oder auch Heizk├Ârper lassen sich meist ├╝ber Online-Portale noch zu Geld machen. Aber wohin mit den Steinresten, alten Gipskartonplatten oder auch D├Ąmmstoffen? Im nachfolgenden Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen, wie Sie Bauschutt richtig entsorgen k├Ânnen.

Was ist Bauschutt?

Bauschutt ist ein Sammelbegriff f├╝r Materialien, die bei Bauarbeiten anfallen und nicht mehr verwendet werden k├Ânnen. Es handelt sich dabei um Abfallprodukte, die bei der Errichtung oder Renovierung von Geb├Ąuden und anderen Arbeiten an H├Ąusern entstehen.

Es ist wichtig, den eigenen Bauschutt ordnungsgem├Ą├č zu entsorgen, da er aufgrund seiner Gr├Â├če, Form oder Beschaffenheit nicht einfach in den Hausm├╝ll geworfen werden kann. Durch die korrekte Bauschutt-Entsorgung schonen Sie die Umwelt und erf├╝llen auch die rechtlichen Vorgaben, die f├╝r die Abfallentsorgung bei Neubau- und Renovierungsvorhaben gelten.

Was geh├Ârt alles zu Bauschutt und Baumischabfall?

Bauschutt

Sand, Sandstein, Kalkstein, Bimssteine, Klinkersteine, Backsteine, Natursteine , Pflastersteine, Naturschiefer und Granit

M├Ârtel und M├Ârtelreste, Putz, Ziegel, Mauern, Beton und Betonbruch, Schutt, Zement , Mauerwerk, Estrich

Ziegel, Dachziegel, Tonziegel, Betonziegel

Keramik, Marmor, Toilettensch├╝sseln, Waschbecken, Pissoirs

Keramikfliesen, Kacheln

Keramiken

Sand und Erde (nicht bei recyclingf├Ąhigem Bauschutt)

Notwendige Ausr├╝stung

Mundschutz (bei Gefahr durch Staubpartikel)

Arbeitshandschuhe

Arbeitshose

Schubkarre (bei schwerer Last)

Schaufel

Besen

Schutteimer

Baumischabfall

Glas und Glasreste

Bauholz , Holzabschnitte, Holzreste

Altmetalle

Gipsreste, Gipskarton, Gipskarton-Bauplatten

Porenbeton

Kabelreste, Kabel, Rohre, Plastik

D├Ąmmstoff, Isolierung, Styropor

T├╝ren, Fenster, T├╝rzargen

Tapete, Tapetenreste

Kunststoffe , Folien

Rohre, Bodenbel├Ąge aus Kunststoff

Wo wird welcher Bauschutt entsorgt?

Bevor Sie Bauschutt richtig entsorgen k├Ânnen, m├╝ssen Sie den gesamten Bauschutt und den Baumischabfall gut trennen, da es sonst zu Problemen und erhebliche Zusatzkosten auf den Recyclingh├Âfen kommen kann.

Ôם Entsorgung von Ziegel- und Mauersteinen

Alle mineralischen Materialien au├čer Porenbeton sind reiner Bauschutt und k├Ânnen im Stra├čenbau wiederverwendet werden. Wenn dieser Schutt gut sortiert ist und keine Fremdstoffe mehr darin zu finden sind, halten sich die Entsorgungskosten bei den Deponien in Grenzen.

Ôם Entsorgung von alten Tapeten

Alte Tapeten k├Ânnen Sie in kleinen Mengen tats├Ąchlich ├╝ber den normalen Hausm├╝ll entsorgen. M├Âchten Sie wissen, wie Sie Tapeten entfernen?

Tipp Verteilen Sie die Reste auf viele Abholtage, damit die Ihre Tonne nicht zu voll wird.

Ôם Entsorgung von Altmetallen

Metalle geben Sie gut sortiert in den nahe gelegenen Wertstoffh├Âfen ab. So bekommen Sie mehr Geld, als wenn Sie Mischschrott abgeben.

Ôם Entsorgung von Holzabf├Ąllen

Holz ist sehr schwierig zu entsorgen. Unbehandeltes Holz, wie z.B. Gartenholz, kann oft in Biomasse- oder Gr├╝ngut-Kompostierungsanlagen entsorgt werden. In einigen Gemeinden bieten die ├Ârtlichen Entsorgungsdienste Sperrm├╝llabholungen an. Das Holz kann als Teil des Sperrm├╝lls abgeholt und entsorgt werden. Dar├╝ber hinaus gibt es Unternehmen, die auf das Recycling von Holz spezialisiert sind. Recherchieren Sie am besten, ob es in Ihrer N├Ąhe solche Unternehmen gibt, die Holzabf├Ąlle entgegennehmen und wiederverwerten.

Ôם Entsorgung von Gipsplatten

Gipsplatten d├╝rfen weder in den Hausm├╝ll noch in einem Recyclinghof entsorgt werden. Stattdessen m├╝ssen sie entweder auf eine Deponie oder in einen speziellen Entsorgungsbetrieb gebracht werden.

Wie entsorge ich Bauschutt umweltgerecht?

Bauschutt ist ein gro├čes Problem f├╝r die Umwelt, da er in gro├čen Mengen anf├Ąllt und oft unsachgem├Ą├č entsorgt wird. Ein umweltgerechtes Entsorgen von Bauschutt ist daher von gro├čer Bedeutung, um die Umwelt zu sch├╝tzen und die Ressourcen im Rahmen des Recyclings nachhaltig zu nutzen.

Es gibt verschiedene Anlaufpunkte, an denen Bauschutt entsorgen k├Ânnen. Eine M├Âglichkeit ist die Entsorgung auf Deponien, die speziell f├╝r diesen Zweck eingerichtet sind. Hier wird der Bauschutt sorgf├Ąltig sortiert und recycelt, um die wertvollen Rohstoffe wiederzugewinnen. Die nicht recycelbaren Materialien werden auf der Deponie abgelagert und entsprechend behandelt.

Eine weitere M├Âglichkeit ist die Entsorgung in Recyclingzentren. Hier wird der Bauschutt ebenfalls sortiert und recycelt. Die recycelten Materialien k├Ânnen dann f├╝r den Bau neuer Geb├Ąude verwendet werden, was nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Was kostet die Entsorgung von Bauschutt?

Die Kosten f├╝r die Entsorgung von Bauschutt k├Ânnen je nach Art des Materials und der Entsorgungsmethode stark variieren. Generell sind jedoch die Kosten f├╝r die Entsorgung von Bauschutt h├Âher als f├╝r die Entsorgung von Haushaltsabf├Ąllen, da es sich um gro├če und schwere Materialien handelt, die speziell behandelt werden m├╝ssen.

Wenn der Bauschutt auf einer Deponie entsorgt wird, k├Ânnen die Kosten je nach Region und Deponiebetreiber unterschiedlich ausfallen. Rechnen Sie damit, dass zus├Ątzliche Geb├╝hren f├╝r die Sortierung und das Recycling des Bauschutts anfallen. In Recyclingzentren k├Ânnen die Kosten ebenfalls variieren, abh├Ąngig von der Art des Materials und dem Umfang der erforderlichen Recyclingprozesse.

Durchschnittlich liegen die Entsorgungskosten von Baumischabfall pro m┬│ bei 180 bis 250 Euro. F├╝r reinen Bauschutt m├╝ssen Sie mit Kosten zwischen 300 und 400 Euro pro m┬│ rechnen.

Anmietung eines Bauschutt-Containers

Bei gr├Â├čeren Umbau- oder Renovierungsvorhaben lohnt sich oft die Anmietung eines Containers, was allerdings die Kosten f├╝r Ihr Projekt in die H├Âhe treibt. Daher sollten Sie genau abw├Ągen, ob es sich f├╝r Sie lohnt, einen eigenen Container f├╝r die Bauschuttentsorgung zu mieten.

Vorteile

Ôťů Ein Bauschuttcontainer bietet eine bequeme M├Âglichkeit , Bauschuttmaterialien direkt auf Ihrer Baustelle zu entsorgen, ohne dass Sie den Abfall eigenh├Ąndig zur Entsorgungsstelle transportieren m├╝ssen.

Ôťů Die Anmietung eines Bauschuttcontainers kann Ihre Arbeitszeit und den Arbeitsaufwand reduzieren , da Sie den Bauschutt direkt in den Container entsorgen k├Ânnen. Sie m├╝ssen ihn nicht zwischenlagern oder mehrmals hin- und her transportieren.

Ôťů Sie k├Ânnen sich einen Container in verschiedenen Gr├Â├čen bestellen - je nachdem, wieviel Bauschutt sie haben und wie viel Platz auf Ihrer Baustelle vorhanden ist.

Ôťů Nachdem Sie die Bauschuttcontainer vollgeladen haben, lassen Sie ihn einfach abholen und zur Entsorgungsstelle transportieren.

Nachteile

ÔŁî Die Anmietung eines Bauschuttcontainers verursacht zus├Ątzliche Kosten , insbesondere dann, wenn der Container nicht vollst├Ąndig gef├╝llt wird oder wenn er l├Ąnger als geplant auf Ihrer Baustelle verbleibt.

ÔŁî F├╝r die Aufstellung eines Containers ben├Âtigen Sie ausreichend Platz. Kalkulieren Sie zus├Ątzlichen Platzbedarf f├╝r das Rangieren des LKW bei der An- und Abfahrt ein.

FAQ: Ihre Fragen zur Bauschutt-Entsorgung