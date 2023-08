Baugerüste, Arbeitsbühnen und Rollgerüste: Was Sie über die Arbeit in der Höhe wissen müssen 

Das Wichtigste in Kürze Warum Hobbyhandwerker auch Gerüste brauchen

Wer gerne was selber macht, statt Handwerker und Baufirmen zu beauftragen, der steht sicher irgendwann einmal vor der Aufgabe, Arbeiten in der Höhe zu erledigen. Ob bei Malerarbeiten, Renovierungen oder kleinen Reparaturen an der Hausfassade: Welche Gerüste es für Heimwerker gibt, was Sie bei der Auswahl beachten müssen und welches Budget Sie dafür brauchen, lesen Sie kompakt in diesem Beitrag.

Warum Hobbyhandwerker auch Gerüste brauchen

Kleine Baugerüste und Arbeitsbühnen können hilfreich sein, wenn Sie Malerarbeiten durchführen und für das Streichen der Decke nicht auf einer wackeligen Leiter stehen wollen. Auch bei kleineren Renovierungsarbeiten wie einem Austausch der Fenster oder der Installation einer Dachrinne müssen Sie die eigene Komfortzone am Boden verlassen. Das Gerüst erleichtert Ihnen den Zugang zu den Bereichen und ermöglicht Ihnen ein sicheres Arbeiten. Auch bei Reparaturen an der Außenbeleuchtung oder beim Beschneiden von Bäumen und hohen Hecken im Garten bietet Ihnen ein Gerüst den nötigen Freiraum.

Welche Arten von Gerüsten gibt es für den Heimwerkerbereich?

Als Heimwerker können Sie natürlich kein klassisches Baugerüst errichten, wie Sie es auf großen Baustellen sehen. Alternativ dazu gibt es daher auch kleinere und portable Gerüste, die Sie für verschiedene Anwendungsfälle entweder kaufen oder aus einem speziellen Fachhandel ausleihen können.

Fahrgerüste/Rollgerüste

Diese Gerüste bestehen aus Plattformen, die auf Rädern montiert sind. Sie bieten Mobilität und Flexibilität, da sie leicht bewegt werden können. Fahrgerüste sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich gut für Arbeiten in Innenräumen oder auf ebenem Gelände. Klappgerüste

Klappgerüste sind sehr kompakt, da sie sich leicht zusammenklappen und transportieren lassen. Sie bestehen aus einer Plattform, auf der Sie sicher stehen können und sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Klappgerüste eignen sich gut für kleinere Projekte im Innen- und Außenbereich. Faltgerüste

Faltgerüste sind ähnlich wie Klappgerüste aufgebaut, haben aber den zusätzlichen Vorteil, dass sie sich nicht nur zusammenklappen, sondern auch platzsparend falten lassen. Sie bestehen aus einer stabilen Arbeitsplattform und sind einfach auf- und abzubauen. Faltgerüste eignen sich besonders für Umgebungen, in denen wenig Stauraum vorhanden ist – zum Beispiel in der heimischen Werkstatt. Mini-Baugerüste

Dabei handelt es sich um kleinere Versionen von traditionellen Baugerüsten für den Heimgebrauch. Sie sind leichter und einfacher aufzubauen als größere Gerüstvarianten, bieten jedoch ähnliche Vorteile in Bezug auf die Stabilität und die Höhenverstellbarkeit.

Arbeitsbühnen und Arbeitskörbe für professionelle Arbeiten in der Höhe

Neben den klassischen Baugerüsten gibt es für Arbeiten in größeren Höhen auch Arbeitsbühnen und Arbeitskörbe, die Personen sicher an erhöhte Stellen bringen können.

Arbeitsbühnen gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Scherenarbeitsbühnen

Diese Arbeitsbühnen sind mit einer heb- und senkbaren Plattform ausgestattet, die durch ein System von Scherenmechanismen angetrieben wied. Sie bringt große Vorteile in Sachen Stabilität mit und ist für Arbeiten in Innenräumen oder auf ebenem Gelände entwickelt worden.

Teleskoparbeitsbühnen

Diese Bühnen bestehen aus einem ausfahrbaren Teleskoparm, der eine größere Reichweite hat. Teleskoparbeitsbühnen verwenden Sie für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder an erhöhten Bereichen im Freien.

Gelenkarbeitsbühnen

Diese Bühnen besitzen einen flexiblen, gelenkigen Arm, über den Sie die Plattform in verschiedene Winkel und Positionen bringen können. Vor allem in engen Räumen oder um Hindernisse herum eingesetzt, beweisen diese Bühnen ihre Vorteile.

Hinweis Arbeitskörbe werden entweder an einem Kran oder einer Hebevorrichtung befestigt, damit Arbeiter und Handwerker schnell an erhöhte Stellen gelangen. Für den Heimwerkerbereich sind Arbeitsbühnen oder Arbeitskörbe eher nicht bzw. nur in der Zusammenarbeit mit professionellen Bau- und Handwerksunternehmen geeignet.

Woher bekomme ich Baugerüste für Heimwerker und was kosten sie?

Viele größere Baumärkte oder auch spezielle Onlineshops bieten Baugerüste zum Verkauf oder zur Vermietung an. Die Kosten für ein halbwegs stabiles Gerüst fangen bei etwa 500 Euro an – die Grenzen sind nach oben offen. Wenn Sie das Gerüst also nur punktuell oder einmalig für ein Bau- oder Sanierungsvorhaben benötigen, lohnt es sich, ein Gerüst zu mieten. Fast jeder Baumarkt hat dafür entsprechende Angebote. Auch online werden Sie fündig, wenn Sie in den gängigen Kleinanzeigenportalen nach Gerüsten zur Miete suchen. Die Mietpreise variieren zwischen 60 und 90 Euro pro Tag.

