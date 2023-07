Arbeitshandschuhe: Worauf Sie beim Kauf unbedingt achten sollten

Das Wichtigste in KĂŒrze Wann Sie unbedingt Handschuhe tragen sollten

Welche Handschuharten gibt es fĂŒr welche TĂ€tigkeiten?

Worauf ist bei Kauf von Handschuhen zu achten?

Bei Ihren Haus- und Gartenarbeiten oder Ihren DIY-Projekten ist es oft ratsam, die HĂ€nde zu schĂŒtzen. UnabhĂ€ngig davon, ob Sie Unkraut jĂ€ten, schwere GegenstĂ€nde tragen oder mit gefĂ€hrlichen Chemikalien hantieren: Das Tragen von Handschuhen kann Verletzungen oder Verschmutzungen an den HĂ€nden vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Arbeitshandschuhen, die sich in ihren GrĂ¶ĂŸen, Passformen und Materialien unterscheiden. Welche Handschuhe es genau gibt und wie Sie die Richtigen fĂŒr sich finden, lesen Sie in diesem Ratgeber.

Wann Sie unbedingt Handschuhe tragen sollten

Im Heim- und Gartenbereich sollten Sie immer dann Handschuhe tragen, wenn Sie mit spitzen oder scharfen GartengerĂ€ten oder Werkzeugen hantieren. Schnittfeste Handschuhe schĂŒtzen Ihre HĂ€nde vor Verletzungen und Verschmutzungen. Auch im Umgang mit scharfen Reinigungsmitteln beim FrĂŒhjahrsputz sollten gute Handschuhe immer griffbereit sein.

Diese aus Natur-Latex und Polyethylen bestehenden Handschuhe sind optimal fĂŒr den Umgang fĂŒr Substanzen. Sie schĂŒtzen die Haut vor Reizungen und VerĂ€tzungen und werden, wie der Name impliziert, in der Regel nur einmal verwendet. © stock.adobe.com Wenn Sie mit scharfen GegenstĂ€nden oder Werkzeugen hantieren, sind Schnitthandschuhe unerlĂ€sslich. Durch die dichte Beschaffenheit dringt nur schwer UnerwĂŒnschtes durch, was sie zum idealen Schutz vor Verletzungen macht. © stock.adobe.com Arbeitshandschuhe bestehen aus einer Vielzahl von Materialien und sitzen meist passgenau an den HĂ€nden, damit Sie möglichst flexibel im Bauwesen und Handwerkbereich Verwendung benutzt werden können und zudem einen guten Schutz bieten. © stock.adobe.com Diese teils aus Baumwolle bestehenden Handschuhe sitzen leicht an den HĂ€nden und bieten Schutz vor Verschmutzungen, wobei sie guten Halt an etwaigen Gartenwerkzeugen haben. © stock.adobe.com

Nitrilhandschuhe bzw. Einmalhandschuhe

Diese Handschuhe sind ideal fĂŒr den Umgang mit chemischen Substanzen oder Reinigungsmitteln. Sie schĂŒtzen die Haut vor Reizungen und VerĂ€tzungen, die durch den Kontakt mit diesen Substanzen entstehen können.

Schnittschutzhandschuhe

Diese Art von Handschuhen eignen sich hervorragend zum Schutz vor Schnittverletzungen, wenn Sie mit scharfen oder spitzen GegenstĂ€nden wie Messern oder SĂ€gen arbeiten. Sollten Sie Schnittschutzhandschuhe in der KĂŒche verwenden, achten Sie beim Kauf darauf, dass diese auch lebensmittelecht sind.

Hinweis Die verschiedenen Handschuhe haben je nach Art des Schutzes unterschiedliche Merkmale und Schutzniveaus. Beachten Sie, dass jede Art von Arbeit am Haus oder im Garten unterschiedliche Gefahren mit sich bringen. Daher mĂŒssen die Handschuhe auf die geplanten Arbeiten abgestimmt sein, um den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Aus welchen Materialien werden die Handschuhe gefertigt?

Einmalhandschuhe

Natur-Latex

Nitrilkautschuk

Vinyl

Polyethylen

Schnittschutzhandschuhe

Kevlar

Dyneema

Edelstahlfasern

Glasfasern

Leder

Arbeitshandschuhe

Baumwolle

Leder

Gummi oder Latex

Neopren

Nylon oder Polyester

VDE-Schutzhandschuhe (Elektriker-Handschuhe)

Gartenhandschuhe

Baumwolle

Jersey

Nylon

Polyester

Auswahl der richtigen GrĂ¶ĂŸe und Passform

XS (extra-small)

S (small)

M (medium)

L (large)

XL (extra-large).

Die tatsĂ€chlichen GrĂ¶ĂŸen können je nach Hersteller variieren, daher ist es ratsam, die GrĂ¶ĂŸenangaben auf der Verpackung oder auf der Website des Herstellers zu ĂŒberprĂŒfen. Gerade beim Onlinekauf können Sie dadurch FehlkĂ€ufe vermeiden. Einige Handschuhe haben eine lose Passform, die fĂŒr mehr Komfort und Bewegungsfreiheit bei der Arbeit sorgt, wĂ€hrend enger anliegende Handschuhe einen besseren Halt haben und fĂŒr filigranere Arbeiten geeignet sind. Außerdem gibt es auch Handschuhe mit verstellbaren BĂŒndchen oder KlettverschlĂŒssen. Diese können individuell an die Handgelenke angepasst werden.

Worauf ist beim Kauf von Handschuhen zu achten?

Es ist wichtig, die Handschuhe so auszuwĂ€hlen, dass sie gut passen und bequem sind. Wenn die Handschuhe zu groß oder zu klein sind, können sie nicht nur unbequem sein, sondern auch die Beweglichkeit der HĂ€nde einschrĂ€nken und das Verletzungsrisiko erhöhen. Es ist ratsam, verschiedene GrĂ¶ĂŸen und Passformen auszuprobieren, um die besten Handschuhe fĂŒr die individuellen BedĂŒrfnisse zu finden.

Welche Normen sind bei Handschuhen wichtig?

Es gibt verschiedene Normen und Standards, auf die Sie beim Kauf von Handschuhen im Haus- und Gartenbereich achten sollten.

Eine wichtige Norm ist die EN 388, die sich mit Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken befasst. Diese Norm gibt Auskunft ĂŒber die BestĂ€ndigkeit des Handschuhs gegen Abrieb, Schnitte, Durchstiche und Risse. Wenn Sie beispielsweise einen Schnittschutzhandschuh benötigen, sollten Sie nach einem Handschuh mit einer hohen Schnittschutzklasse suchen, die auf der Verpackung angegeben ist.

Eine weitere wichtige Norm ist die EN 420, die sich mit den allgemeinen Anforderungen von Schutzhandschuhen befasst, wie beispielsweise GrĂ¶ĂŸe, Passform und Material. Diese Norm stellt sicher, dass der Handschuh bequem ist und eine gute Passform hat.

Es gibt auch Normen und Standards, die sich auf spezielle Arten von Handschuhen beziehen, wie beispielsweise Schnittschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe oder thermische Handschuhe.

FAQ: Ihre Fragen zu Handschuhen fĂŒr Ihre DIY-Projekte