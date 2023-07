3D-Drucker: Wie Sie Ersatzteile oder Handyhalterungen ganz einfach selbst herstellen können

Kunststoff: Formbarer Baustoff fĂĽr kreative DIY-Projekte

Die Bezeichnung Kunststoff ist ein Oberbegriff für ein synthetisch hergestelltes Material, das mittlerweile in nahezu allen Bereichen des Lebens Einzug gehalten hat. Was Kunststoff genau ist, wie er sich verarbeiten lässt und welche Werkzeuge dafür nötig sind, lesen Sie in diesem Beitrag.