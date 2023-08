Die Reimanns wiedersehen: Wo Sie Konny und Manu in Deutschland treffen können

Anzeige

Konny und Manuela Reimann sind das bekannteste Auswanderer-Paar Deutschlands. Nun kehren die beiden in ihre alte Heimat zurück und gehen auf große Deutschland-Tour. Fans können hautnah dabei sein.

Konny und Manuela Reimann: Ihre wilden Abenteuer in einem neuen Buch

Bei den Reimanns bleibt kein Projekt ungelöst und kein Abenteuer unentdeckt. Das wissen auch die Fans, die den Alltag und die Reisen von Familie Reimann bei Kabel Eins verfolgen. In diesem Jahr ist es sogar möglich, die beiden hautnah zu erleben, denn Konny Reimann präsentiert auf großer Deutschland-Tour das neue Buch: "Manu und Konny Reimann: Wir haben uns unser Leben gebaut".

In der "Sabbelstunde" ist das Publikum an Konny und Manu so nah dran wie noch nie. Hier erzählt Konny nicht nur vom neuen Buch, er gibt auch tiefe Einblicke in das Leben der Reimanns. In ihrer Zeit im Ausland erlebten sie so einiges - ob in Texas, auf Hawaii oder auf der 8000-Kilometer-Camper-Tour durch 17 US-Bundesstaaten in vier Wochen. Es ist jedes Mal wieder spannend, wenn Konny von seinen Erlebnissen berichtet, etwa vom Schwimmen mit Haien oder vom Bau eines Poolhauses.

Im Video: Konny plant einen neuen Camperbus-Umbau für kommende Abenteuer.

Anzeige

Anzeige

Konny Reimann schwelgt in Vorfreude

Nicht nur spannende Geschichten aus dem Hause Reimann erfahren die Fans auf der Tour. Dort haben sie auch die Möglichkeit, ein signiertes Buch zu ergattern. Konny selbst ist in großer Vorfreude auf die Tour durch Deutschland und auf die Fans:

Wir freuen uns sehr, endlich wieder live in Deutschland unterwegs zu sein und unsere Fans persönlich willkommen zu heißen. Konny Reimann

Erscheinungsdaten & Tourdaten der Sabbelstunde

Ab dem 24. Oktober 2023 gibt es die große "Sabbelstunde". Karten könnt ihr hier erwerben: www.cinemaxx.de/film/sabbelstunde-mit-konny

Offenbach (24. 10.)

Trier (25. 10.)

Mülheim (26. 10.)

Hannover (29. 10.)

Oldenburg (30. 10.)

Bremen (31. 10.)

Hamburg (1. 11)

Wolfsburg (2. 11.)

Magdeburg (3. 11.)

Halle (4. 11.)

Würzburg (5. 11.)

Stuttgart (7. 11.)

Augsburg (9. 11.)

München (10. 11.).