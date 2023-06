"Rosins Restaurants" re:visited - undercover im Rosmarino in Königstein

Im Video: Die Influencer Patrick und Paul besuchen Restaurantbesitzer Antonio in Königstein und testen undercover, wie sich das Rosmarino ein halbes Jahr nach dem Coaching von Frank Rosin entwickelt hat.

Das Wichtigste in Kürze Vor etwa einem halben Jahr besuchte Frank Rosin das italienische Restaurant Rosmarino und versuchte dort, dem Inhaber Antonio mehr Struktur in seiner Arbeitsweise beizubringen.

Was von Rosins Coaching übrig blieb und wie es dem Rosmarino heute geht, checkten unsere beiden Testesser Patrick und Paul in einer Undercover-Mission vor Ort ab.

Das italienische Restaurant Rosmarino geriet gut versteckt in einem Hallenbad gehörig ins Schwimmen. Sternekoch Frank Rosin eilte Koch und Inhaber Antonio Cecchino vor einem halben Jahr zu Hilfe. Mauserte sich Antonio dank Rosins Coaching zu einem Freischwimmer oder reichte es nicht einmal fürs Seepferdchen? Unsere Undercover-Testesser Patrick und Paul wollten es genau wissen.

Ein Hallenbad mitten in Königstein im Taunus nahe Frankfurt am Main. Bekommen hier die Badegäste ein Hüngerchen, gehen sie zum dort versteckten Italiener. Die meisten bestellen dann Pommes für 3,50 Euro. Das füllt die Bäuche der Hallenbadbesucher, nicht aber den des Besitzers Antonio Cecchino (65). Denn von den aus Pommes generierten Einnahmen unter Tags kann er nicht leben.

Trotz einer Sieben-Tage-Woche machte Antonio lange Zeit nur Minus, sein Privatvermögen war praktisch aufgebraucht. Hinzu kamen die Sorgen der Ehefrau, Arbeit und Kummer könnten Antonio auch gesundheitlich schaden.

Frank Rosin brachte Ordnung ins Chaos

Die kulinarischen Fähigkeiten Antonios zweifelte Frank Rosin nie an. Was dem Profi hingegen Sorgen machte, waren Antonios unorganisierter Umgang mit dem Geschäft sowie sein stetiges Chaos in der Küche. Antonios Kommentar dazu war aber lediglich: "Welcher Italiener ist schon organisiert?"

Welcher Italiener ist schon organisiert? Antonio Cecchino, gebürtiger Italiener

Und dennoch kommen seit Rosins Einsatz sowie der Ausstrahlung von Antonios Folge bei "Rosins Restaurants" deutlich mehr Gäste ins Rosmarino. Insbesondere abends sowie an Wochenenden besuchen auch Feinschmecker:innen das Lokal, die mit Pommes nichts am Hut haben.

Ein halbes Jahr danach - was bleibt von Rosins Einfluss"

Aber wird sich der anfängliche Erfolg nach Rosins Coaching auch längerfristig einstellen? Unsere beiden Testesser Patrick und Paul besuchten in einer Undercover-Mission das Rosmarino und probierten sich in mehreren Gängen durch diverse Highlights der Speisekarte. Welche Gerichte sie verzerrten und wie ihr knallhartes Urteil ausfiel, gibt es hier im Video zu sehen.

Dass auch in der neuen Ära nach Rosin bei Antonio nicht immer alles glatt läuft, belegen diverse negative Bewertungen im Internet. Angezweifelt werden mitunter sein Niveau als Koch, die Frische seiner Speisen oder deren Zubereitung in der Mikrowelle. Wie sich Antonio zu diesen Kritiken äußert, gibt es ebenfalls in diesem Clip zu sehen.