Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" war in der Kalenderwoche 25 von Montag, den 19.06. bis Freitag, den 23.06.2023 in Trier (Episode 70 - 74, Staffel 17).

Unter anderem trafen hier vegane Küche auf Steakhouse und orientalische Kulinarik.

Zur Kalenderwoche 25 des Jahres 2023 ging die Reise nach Trier, Deutschlands ältester Stadt und beheimatet im Bundesland Rheinland-Pfalz. Hier schmausten vor über 2.000 Jahren schon die Römer. Und diese Woche ließen es sich Mike Süsser und seine fünf ausgewählten Gastronomen hier schmecken.

Die Universitätsstadt Trier beheimatet rund 110.000 Einwohner. Und dank der vielen Studenten kommt Deutschlands älteste Stadt sehr jugendlich rüber. Dies merkt man hier mitunter an der Küche. Gleich am ersten Tag ging es in ein trendiges Veganer-Restaurant.

Diese fünf Küchenmeister kämpften in Trier um den Goldenen Teller von "Mein Lokal, Dein Lokal"

Tag 1: Sebastian – Café Liebling (vegane und vegetarische Küche)

Tag 2: Sebastian – No. 13 Grill & Event (Grill und Steaks)

Tag 3: Reiner – Wirtshaus am Wolfsberg (deutsch-regionale Gerichte)

Tag 4: Nicole – Historischer Bahnhof (deutsch-französische Küche)

Tag 5: Mustafa – Das Wunderlämpchen (orientalische Küche)

Lokal 1 am Montag: Café Liebling und sein Küchenchef Sebastian

Es ging los mit dem 29-jährigen Sebastian und seinem Café Liebling Trier. Dies begann 2016 als ein vegetarischer und veganer Unverpacktladen und mauserte sich mit den Jahren nun zu einem eigenständigen Gastronomiebetrieb, der aus den Waren des Ladens leckere Gerichte zaubert.

Für Mike zauberte Sebastian eine vegane Pizza Cavolo Nero. Der österreichische Spitzenkoch konnte sich geschmacklich für das italienische Meisterwerk ohne tierische Produkte durchaus begeistern, wenngleich ihm vielleicht doch etwas der Mozzarella fehlte? Und wie würden die vier Konkurrent:innen dieses strikte Konzept verdauen?

Zahlen bitte – Sebastians Rechnung und Punkte

Obwohl gegen die vegan-vegetarische Küche des Café Liebling im Vorfeld ein paar Bedenken kursierten, wurden diese während der drei Menügänge vollends zerschlagen. Sebastian und sein Team konnten sich über insgesamt sehr gute 34 Punkte freuen. Und auch die Rechnung in Höhe von 184,60 Euro stieß niemanden sauer auf.

Lokal 2 am Dienstag: No. 13 Grill & Event und sein Inhaber Sebastian

Wie am Montag hieß auch am Dienstag Mike Süssers Ansprechpartner Sebastian. Damit waren die Gemeinsamkeiten allerdings vorbei, denn das No. 13 Grill & Event ist das völlige Kontrastprogramm zum vegan-vegetarischen Café Liebling des Vortages.

Entsprechend bekam Mike Süsser viel Fleisch zum Testessen: Kalbs-Spareribs mit Grillgemüse. Mike schlemmte vorzüglich, doch wie schmeckte es den vier Mitbewerber:innen? Insbesondere für "Veggie-Basti" wurde die üppige Auswahl auf der Speisekarte doch sehr überschaubar.

Zahlen bitte – Sebastians Rechnung und Punkte

Vier Gäste durfte Sebastian in seinem Steakhaus begrüßen, von denen er Drei mit seinen Gerichten wahrlich begeisterte. Lediglich sein veganer Namensvetter war mit dem fleischlosen Notprogramm des No. 13 Grill & Event eher mittelmäßig zufrieden. Dennoch konnte sich Sebastian an diesem Abend über sehr gute 34 Punkte freuen.

Und da die Rechnung in Höhe von 190,70 Euro für ein Grillrestaurant mehr als moderat ausfiel, gab es auch beim Bezahlen keinen unangenehmen Beigeschmack.

Lokal 3 am Mittwoch: Wirtshaus am Wolfsberg mit seinem Inhaber Reiner

Bergfest im Wirtshaus am Wolfsberg. Das Ambiente der Gaststätte zwischen Baustellen, alten Schrebergärten und brachliegenden Sportstätten war für Mike Süsser etwas gewöhnungsbedürftig. Der 60-jährige Inhaber Reiner und seine Köchin und "Maschinenführerin" Conny vertrauen auf die Wanderer der umliegenden Landschaft als Gäste.

Highlight des Lokals mit deutscher Küche sind gebratene halbe Hähnchen. Das bekam Mike Süsser dann auch serviert – und er war begeistert von dem saftigen Fleisch und der würzig-krossen Haut.

Zahlen bitte – Reiners Rechnung und Punkte

Der Look der rudimentären Gaststätte mit Fußballclubcharakter entging auch den vier Mitbewerber:innen nicht. Doch in erster Linie muss ja das Essen schmecken. Das kulinarische Urteil zwischen den Konkurrentinnen war tatsächlich etwas zweigeteilt. Am Ende reichte es für das Wirtshaus am Wolfsberg für wohlwollende 28 Punkte.

Punkten konnte Rainer außerdem mit der gebrachten Rechnung von 146 Euro, was alle vier Gäste als sehr günstig empfanden. Außerdem kam Reiner als Typ sowohl bei den Konkurrent:innen als auch bei Mike Süsser sehr gut an. Letzterer stellt allerdings eine düstere Prognose für das Wirtshaus Wolfsberg. Seiner Meinung nach hat das Konzept verbunden mit der unattraktiven Lage auf Dauer wenig Zukunft.

Lokal 4 am Donnerstag: Historischer Bahnhof mit seiner Chefin Nicole

Tag Vier in Trier. Nicole empfing Mike Süsser im Historischen Bahnhof. Insgesamt betreibt sie zusammen mit ihrem Mann sechs Restaurants, doch der historische Bahnhof ist Nicoles Herzensangelegenheit. Hier setzt sie auf eine gehobene deutsch-französische Küche, umgeben von einem geschichtlichen Umfeld. Bis vor wenigen Jahren war der alte Bahnhof noch dem Verfall ausgeliefert. Doch zusammen mit einem Investor rettete Nicole diesen Lost Place und es entstand dieses kulinarische Schmuckkästchen.

Entsprechend groß war Mike Süssers Erwartungshaltung an die Küche. Zu Essen bekam er einen Klassiker dieses Restaurant: gebratenes Lachsfilet mit Pastinaken-Creme und Blattspinat. Und ein paar Tipps für den Küchenchef Christoph hatte Mike ebenfalls parat.

Zahlen bitte – Nicoles Rechnung und Punkte

Tipps von den vier Konkurrenten kommen in der Regel als Kritik verpackt und führt zu Punktabzügen. Und etwas Kritik wurde trotz der vermeintlich gehobenen Küche geäußert. Dennoch durfte sich Nicole in der Schlussabrechnung über fantastische 36 Punkte freuen – darunter zweimal die 10.

Apropos Rechnung, die war mit einer Höhe von 278,40 Euro fast doppelt so hoch wie die vom Vortag im Wirtshaus Wolfsberg. Dennoch empfanden die vier Gäste den aufgerufenen Betrag dank der Speisenqualität und des tollen Ambientes für absolut gerechtfertigt.

Lokal 5 am Freitag: Das Wunderlämpchen und sein Koch und Inhaber Mustafa

Ein Finale wie aus 1001 Nacht, denn am Freitag ging es zu Mustafa und seinem orientalischen Schnellrestaurant Das Wunderlämpchen. Es ist übrigens das zweite Restaurant, welches Mustafa zusammen mit seiner Familie führt. Bereits 2021 war er bei "Mein Lokal, Dein Lokal" mit seiner Hauptfiliale Wunderlampe mit im Wettstreit. Der gebürtige Syrer arbeitete sich hier in Deutschland, wo er erst 2016 ankam, sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum erfolgreichen Gastronomen hoch.

Mustafa servierte Mike Süsser zum Probeessen orientalisches Hühnerfleisch mit Safranreis. Der Sternekoch schmeckte schnell heraus, dass auch ein so genanntes Schnellrestaurant mit qualitativ hochwertigen Speisen glänzen kann. So sah es zumindest Mike, doch wie beurteilten es die vier Konkurrent:innen?

Zahlen bitte – Mustafas Rechnung und Punkte

Die Reise in den Orient schlug für die vier Mitberwerber:innen mit sehr günstigen 126,50 Euro zu Buche. Die Selbstbedienung im Schnellrestaurant hält die Preise offensichtlich sogar mitten in der City von Trier auf erschwinglichem Niveau.

Dass es den Gästen trotzdem sehr gut schmeckte, beweisen 33 Zähler nach der Punktevergabe. Fehlten zu guter Letzt noch die finalen Punkte von Mike Süsser, um den Sieger oder die Siegerin küren zu können.

Die Punkte der Teilnehmer:innen vor Mikes Punktevergabe:

Sebastian – Café Liebling: 34 Punkte

Sebastian – No. 13 Grill & Event: 34 Punkte

Reiner – Wirtshaus am Wolfsberg: 28 Punkte

Nicole – Historischer Bahnhof: 36 Punkte

Mustafa – Das Wunderlämpchen: 33 Punkte

Nach Mikes vergebener Punkte ergab sich folgendes Endergebnis:

Sebastian – Café Liebling: 7 Punkte + 34 Punkte = 41 Punkte

Sebastian – No. 13 Grill & Event: 7 Punkte + 34 Punkte = 41 Punkte

Reiner – Wirtshaus am Wolfsberg: 5 Punkte + 28 Punkte = 33 Punkte

Nicole – Historischer Bahnhof: 8 Punkte + 36 Punkte = 44 Punkte

Mustafa – Das Wunderlämpchen: 8 Punkte + 33 Punkte = 41 Punkte

Somit darf sich Nicole mit ihrem historischen Bahnhof auf einen goldenen Teller von "Mein Lokal, Dein Lokal" freuen. Zusätzlich gibt es außerdem ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Langer Themennachmittag zu "Mein Lokal, Dein Lokal" am Sonntag mit Mike Süsser bei Kabel Eins

Auch am Sonntag macht Ihnen Mike Süsser den Nachmittag schmackhaft. In "Mein Lokal, Dein Lokal" Camping Spezial sichtet der Star-Koch Lokale und Campingplätze in den Niederlanden. Los geht es um 12:55 Uhr, dann laufen alle fünf Folgen aus Holland nacheinander ab.

Alternativ dazu können Sie jede Folge aller Staffeln jederzeit online bei Kabel Eins sowie auf Joyn in der Wiederholung sehen.

Alle News zur aktuellen Wettstreit-Woche finden Sie auch in unserer "Mein Lokal, Dein Lokal" Wochenübersicht.