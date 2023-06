Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" war in der Kalenderwoche 26 von Montag, den 26. Juni, bis Freitag, den 30. Juni 2023, in Regensburg (Episode 75 bis 79, Staffel 17).

Am Mittwoch besuchte Mike Süsser den jungen Gastronomen Thanh und sein The Thai. In diesem Familienbetrieb machte Mike Süsser sogar ein Freudentänzchen. Den Grund dafür erfahren Sie hier.

Von der Römerstadt Trier geht es in Kalenderwoche 26 des Jahres 2023 in die Römerstadt Regensburg in der Oberpfalz. Die Stadt in Ostbayern wurde im 2. Jahrhundert als Legionslager von den Römern errichtet. Heute zählt Regensburg fast 160.000 Einwohner.

Die bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt sind der Regensburger Dom im gotischen Baustil sowie die Steinerne Brücke aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist die älteste noch erhaltene Brücke Deutschlands. Und natürlich ist Regensburg weltberühmt für seine Schweinswürstl mit Sauerkraut. Das Regensburg kulinarisch jedoch deutlich mehr zu bieten hat als diese bayerische Fastfood-Variante, das zeigen unsere fünf Gastronom:innen in dieser Woche.

Um den Goldenen Teller von "Mein Lokal, Dein Lokal" kämpfen in Regensburg diese fünf Gastro-Profis

Tag 1: Oliver – Nine 0 Five Regensburg (italienische Küche)

Tag 2: Melanie – Tapas Burglengenfeld (spanische Küche)

Tag 3: Thanh – The Thai (thailändische Küche)

Tag 4: Alejandro – Guacamole (mexikanische Küche)

Tag 5: Markus – Kneitinger im Antoniushaus (deutsche Küche)

Lokal 3 am Mittwoch: The Thai mit seinem Inhaber Thanh

Mitte der Woche ging Mike Süsser thailändisch Essen, und zwar zu The Thai und seinem Inhaber Thanh. Seine gastronomische Laufbahn begann der 28-jährige Thanh vor 12 Jahren in einer Döner-Bude. Vor vier Jahren übernahm er sein jetziges Restaurant und führt es seitdem zusammen mit seiner Familie. Mama und Schwester arbeiten im Service, Papa steht in der Küche am Herd und verleiht dem Lokal seine thailändische Handschrift.

Als Kostprobe bekam Mike Süsser von Thanhs Papa Laab Gai, ein thailändischer Salat mit Hähnchenhackfleisch. Der ausgesprochene Asia-Fan Süsser freute sich auf das Gericht so sehr, dass er sogar zu tanzen begann. Und auch nach dem Verzehr war er sich sicher, das beste Laab Gai seines Lebens gegessen zu haben.

Zahlen bitte: Thanhs Rechnung und Punkte

Doch führten Thanhs Mitbewerber:innen ebenfalls Freudentänze auf? Und wurden sich immer alle einig über die berühmte Schärfe thailändischer Gerichte? Teils ja und teils nein, hier sind die Punkte der Gäste:

Oliver vergab 8 Punkte

Alejandro vergab 9 Punkte

Melanie vergab 8 Punkte

Markus vergab 7 Punkte

Gesamt: 32 Punkte

Nichts zu beanstanden gab es an der Rechnung in Höhe von 185,40 Euro, den Betrag stuften alle als durchaus fair ein.

Und somit ist auch Tag 3 dieser Woche vorüber. Am Donnerstag wird es sicherlich nicht weniger scharf. Dann serviert Alejandro mexikanische Feurigkeiten im Guacamole.

Lokal 2 am Dienstag: Tapas Burglengenfeld mit seiner Köchin und Inhaberin Melanie

Am Dienstag machte Mike Süsser einen Abstecher nach Burglengenfeld, etwa 30 km nördlich von Regensburg. Dort traf er Melanie und ihre Tapas-Bar. Sie selbst liebt Tapas, weil sie hier als überzeugte Vegetarierin sehr viele kreative Möglichkeiten hat, kleine Leckereien ohne Fleisch zu zaubern.

Wie es bei spanischen Tapas so üblich ist, bekam Mike Süsser nicht ein großes Hauptgericht, sondern viele kleine unterschiedliche Köstlichkeiten serviert. Unter anderem verkostete er spanische Kroketten mit Spinat und Manchego-Käse sowie geschmortes Rind mit Chorizo. Geschmacklich lobte Mike Süsser die Küche von Melanie in den höchsten Tönen, allerdings hätte er für das geschmorte Fleisch ein anderes Stück vom Rind gewählt.

Zahlen bitte: Melanis Rechnung und Punkte

Und was würden ihre vier Gäste alles anders machen? Nichts zu meckern gab es jedenfalls an der Rechnung, die mit 146 Euro mehr als günstig ausfiel.

Am Essen gab es sehr viel Lob, aber auch ein paar kleinere Kritikpunkte. In den Punkten wirkte sich das folgendermaßen aus:

Oliver vergab 8 Punkte

Alejandro vergab 7 Punkte

Thanh vergab 8 Punkte

Markus vergab 9 Punkte

Gesamt: 32 Punkte

Das war Tag 2 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Morgen geht es weiter mit Thanh und seinen thailändischen Gerichten.

Lokal 1 am Montag: Nine 0 Five Regensburg mit seinem Geschäftsführer Oliver

Mike Süsser begann seine kulinarische Tour durch Regensburg bei Oliver und dessen Frau Hannah im Nine 0 Five. Der Name rührt daher, dass ihr Pizzaofen 905 Grad Fahrenheit (485 Grad Celsius) heiß wird. Pizza ist auch das zentrale Element in diesem Restaurant, und zwar die Neapolitanische mit dem fluffigen Rand. Olivers zweite Kernkompetenz ist Wein, der hier im Restaurant den gleichen Stellenwert genießt wie seine Pizzen.

Geboren in Brasilien und aufgewachsen in Bayern machte Oliver eine Ausbildung zum Hotel- und Restaurant-Betriebswirt. Vor eineinhalb Jahren baute er zusammen mit seiner Frau dieses Lokal in Eigenregie auf - und zwar vom Rohbau bis zur fertig designten Innenausstattung. Vom Ambiente war Mike Süsser jedenfalls sehr angetan, ebenso von seiner Pizza Salsiccia Supreme ohne Tomatensoße beim Probeessen.

Zahlen bitte: Olivers Rechnung und Punkte

Bleibt für Olli nur zu hoffen, dass seine vier Konkurrent:innen genauso große Pizzafans sind wie Mike Süsser. Und natürlich gibt es dazu wie immer Vor- und Nachspeisen. Das verbale Feedback seiner Gäste war tatsächlich durchgehend gut, was sich in den Bewertungen folgendermaßen niederschlug:

Melanie vergab 8 Punkte

Alejandro vergab 8 Punkte

Thanh vergab 9 Punkte

Markus vergab 9 Punkte

Gesamt: 34 Punkte

Zu bezahlen hatten die Gäste insgesamt 201,30 Euro, guter Wein schlägt in einer Rechnung eben mehr zu Buche als Wasser. Die Höhe der Rechnung empfand man für das Gebotene aber als durchaus fair.

Das war Tag 1 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Morgen geht es weiter bei Melanie und ihren spanischen Köstlichkeiten.