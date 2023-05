"Mein Lokal, Dein Lokal" in Marburg – verdienter Sieg: Wochensieger ist dieses Lokal

Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" war in der Kalenderwoche 19 von Montag, 08.05. bis Freitag, 12.05.2023 in Marburg und Umgebung (Episode 59, Staffel 17).

Es gab ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Lokalen mit einem überraschenden Ausgang um den Wochensieg.

In der Kalenderwoche 19 des Jahres 2023 führt uns die kulinarische Reise von Mike Süsser in "Mein Lokal, Dein Lokal" in die hessische Universitätsstadt Marburg.

Hessens achtgrößte Stadt mit knapp 77.000 Einwohnern wollte diese Woche nicht nur mit ihren Sehenswürdigkeiten wie dem Marburger Schloss oder der historischen Altstadt auf sich aufmerksam machen, sondern durch kulinarische Highlights, zubereitet von den unten aufgeführten Lokalen.

Wochenübersicht der fünf Lokalitäten und ihrer Repräsentanten

Tag 1: Oliver "Olly" Molitor - WaBene (deutsch-mediterrane Crossover-Küche)

Tag 2: Andreas "Andy" Schwarzer - Fleckenbühler Brasserie (moderne saisonale Kost)

Tag 3: Sinan Al-Obaidi - Chef Sinan (irakische Küche)

Tag 4: Markus Schleifer - Culinarik (deutsche Küche)

Tag 5: Paul-Phillip Weber - Beim Paul (hessische Crossover-Küche)

Lokal 1 am Montag: WaBene und sein Inhaber Oliver "Olly" Molitor

Olly ist gelernter Medientechnologe. Doch bereits seine Großeltern waren in der Gastronomie tätig, so war Ollys Schritt zum Lokalbesitzer ein kleiner.

Das WaBene ist eigentlich das Vereinsheim der hiesigen Großsportanlage, weshalb auf der Karte viele typisch deutsche Klassiker wie das Wiener Schnitzel stehen. Doch abseits dieser Hausmannskost tischen Olly und sein Koch Ben am liebsten mediterrane Speisen auf. Und so haben wir am Ende eine deutsch-mediterrane Crossover-Küche.

So wurden Olly und das WaBene bewertet:

Sinan vergab 8 Punkte

Markus vergab 9 Punkte

Paul vergab 8 Punkte

Andy vergab 9 Punkte

Insgesamt: 34 Punkte

Lokal 2 am Dienstag: Fleckenbühler Brasserie und sein Chefkoch Andreas "Andy" Schwarzer

In der Fleckenbühler Brasserie werden Bio und Nachhaltigkeit ganz großgeschrieben. Das Motto lautet hier "Von der Wiese auf den Teller". Denn die Brasserie ist angebunden an einen eigenen riesigen Landwirtschaftsbetrieb inklusive Viehzucht, Kartoffelanbau und Käserei.

Hier versucht man, so viele Lebensmittel wie möglich aus eigener Herstellung auf den Tisch zu bringen. Was hier allerdings nicht verkocht wird, ist Alkohol. Denn neben der Brasserie kocht Andy hier am Hof für die Patienten einer Heilanstalt für suchtkranke Menschen - von der Spielsucht bis zur Drogen- und Alkoholsucht.

Und wie süchtig waren nun Andys Konkurrenten nach seinem Essen? Diese Punkte vergaben sie:

Sinan vergab 7 Punkte

Markus vergab 9 Punkte

Paul vergab 9 Punkte

Olly vergab 10 Punkte

Insgesamt: 35 Punkte

Lokal 3 am Mittwoch: Das Lokal "Chef Sinan" mit seinem Besitzer Sinan Al-Obaidi

Chef Sinan ist nicht nur ein Meister der irakischen Küche, sondern auch ein echter Star in den sozialen Medien. Plattformübergreifend kann Sinan auf über 4 Millionen Follower verweisen.

Seinen Anhängern präsentiert er orientalische Gerichte in englischer und arabischer Sprache. Mike Süsser stellt sich die Frage, ob Sinan eigentlich noch Gastronom oder schon eher Influencer ist? Nach dem Probeessen konnte Mike die Frage nicht eindeutig beantworten.

Und wie beurteilten die vier Mitbewerber dieser Woche die Kochkünste von Sinan? Das sagen die vergebenen Punkte aus:

Andy vergab 7 Punkte

Markus vergab 7 Punkte

Paul vergab 6 Punkte

Olly vergab 7 Punkte

Insgesamt: 27 Punkte

Lokal 4 am Donnerstag: Culinarik mit seinem Geschäftsführer Markus Schleifer

"Gehoben, aber nicht abgehoben", so beschreibt der Herr des Hauses sein Lokal Culinarik. Gekocht wird hier ausschließlich mit möglichst nachhaltigen Lebensmitteln. Kein Fleisch aus Massentierhaltung, kein Fisch aus Schleppnetzfängen, Gemüse nur aus der Region: damit will sich das 40 Kilometer südlich von Marburg liegende Culinarik von der Konkurrenz abheben.

Markus selbst ist als gelernter Kaufmann wenig in der Küche zu finden. Er zieht eher im Backoffice die Fäden des Restaurants. Steht er doch mal selbst im Lokal, moderiert er höchstwahrscheinlich gerade eine Weinprobe.

Am Donnerstag musste er vor seinen Konkurrenten um den Siegerteller auch die Gerichte aus seiner Küche moderieren. Und über diese Punkte durfte er sich freuen:

Andy vergab 8 Punkte

Sinan vergab 9 Punkte

Paul vergab 9 Punkte

Olly vergab 9 Punkte

Insgesamt: 35 Punkte

Lokal 5 am Freitag: Der Landgasthof Beim Paul mit seinem Küchenchef Paul-Phillip Weber

Laut Paul treffen Beim Paul 160 Jahre Tradition auf Innovation: Mit dieser Mischung wollte Paul als gelernter Koch seine Konkurrenten "einfach mal wegklatschen". Paul führt den Gasthof bereits in der sechsten Generation, im Internet bekommt seine Küche viele Topbewertungen. Um das nachzuvollziehen, muss man rund 30 Minuten südwestlich von Marburg nach Bibertal reisen.

In der Praxis erwartet den Gast dann sogenannte deutsche Wirtschaftküche mit Pfiff. Mike Süssers erster Eindruck beim Verzehren seines Probeessens, eines mit Hackfleisch gefüllten Steaks, war, dass hier für die Einheimischen Gemüse völlig überbewertet ist. Und trotzdem ließ er sich sein deftiges Hessisch-Crossover-Gericht herzhaft schmecken.

Die Mitkonkurrenten hatten während des Essens bei Paul jedoch etliche Kritikpunkte, was sich leider auch auf die Punktevergabe auswirkte:

Andy vergab 5 Punkte

Sinan vergab 3 Punkte

Markus vergab 5 Punkte

Olly vergab 5 Punkte

Insgesamt: 18 Punkte

Wer gewann die Woche in Marburg und Umgebung?

Nachdem sich die fünf Konkurrenten jeweils gegenseitig bepunktet hatten, waren Andy mit der Fleckenbühler Brasserie sowie Markus mit seinem Culinarik mit je 35 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Olly und seinem WaBene mit 34 Punkten. Nun lag es an Mike Süsser, mit seinen Punkten den Wochensieger zu bestimmen. Er vergab an:

Olly 9 Punkte

Andy 9 Punkte

Sinan 7 Punkte

Markus 9 Punkte

Paul 4 Punkte

Das bedeutet in der Endabrechnung:

1. Platz geht an Andy und Markus mit je 44 Punkten

3. Platz geht an Olly mit 43 Punkten

4. Platz geht an Sinan mit 34 Punkten

5. Platz geht an Paul mit 22 Punkten

Langer Themennachmittag zu "Mein Lokal, Dein Lokal" am Sonntag mit Mike Süsser bei Kabel Eins

Auch am Sonntag macht Ihnen Mike Süsser den Nachmittag schmackhaft. Dann sichtet der Star-Koch Lokale in Heidelberg und Mannheim. Los geht es um 13:55 Uhr, dann laufen alle fünf Folgen aus dieser Region nacheinander ab.

Alternativ dazu können Sie jede Folge aller Staffeln jederzeit Online bei Kabel Eins sowie auf Joyn in der Wiederholung sehen.