Das Wichtigste in Kürze "Mein Lokal, Dein Lokal" war in der Kalenderwoche 28 von Montag, den 10. Juli, bis Freitag, den 14. Juli 2023, in Wien unterwegs (Episode 85 bis 89, Staffel 17).

Am Mittwoch ging es zu Michael und seinem Loca. Hier gibt es gesunde österreichische gehobene Küche ... und viel Schärfe.

Anzeige

Wir schreiben die 28. Kalenderwoche des Jahres 2023. Mike Süsser machte sich mit seinem Team auf nach Wien - für den Wahlösterreicher quasi ein Heimspiel. Ein Heimspiel hätten auch die fünf in Wien ansässigen Gastronomen, die um den goldenen Teller kochen. Doch es kann am Ende eben nur einer gewinnen.

Wien ist wahrlich eine Weltmetropole. Nach Berlin ist Wien mit rund 2 Millionen Einwohnern die größte deutschsprachige Stadt und beheimatet über 40 internationale Organisationen wie etwa Teile der UNO, die OPEC oder auch der IAEO. Der Glanz der Habsburger Monarchie aus der Kaiserzeit ist noch überall sichtbar, nicht nur auf Schloss Schönbrunn.

Darüber hinaus steht Wien für so große Persönlichkeiten wie Johann Strauß, Mozart oder auch Johann Hölzel alias Falko. In die kaum enden wollende Liste von Wiener Prominenten gesellen sich in dieser Woche fünf Gastronomen dazu.

Anzeige

Anzeige

Diese fünf Gastro-Profis kämpfen in Wien um den Titel

Tag 1: Gerhard - Lindbergh (internationale und Wiener Küche)

Tag 2: Martin - Clock-Tower (amerikanische und österreichische Küche)

Tag 3: Michael - Loca (kreative & gesunde Küche)

Tag 4: Vlatka - Beef & Glory. Steakerei (Steakhouse)

Tag 5: Sören - Herzi (gehobene französische Küche)

Lokal 3 am Mittwoch: Loca und sein Küchenchef Michael

In der Mitte der Woche ging es für Mike Süsser in die City Wiens in den ersten Bezirk. Dort besuchte er den 49-jährigen Michael. Der ist seit acht Jahren Chefkoch des gehobenen Restaurants Loca. Zahlreiche Auszeichnungen an den Wänden - unter anderem von Gault & Millau sowie Michelin - unterstreichen Michaels Kochkunst.

Anzeige

Eine Speisekarte gibt es im Loca nicht. Wer Michaels Restaurant besucht, bekommt in der Regel gesagt, was heute auf den Tisch kommt. Für Mike Süsser kam ein Dornauer Welsfilet mit Cremereis vom Bärlauch, Spinat & Calamari, zweierlei Paprika & Lauchasche auf den Teller. Den Starkoch konnte Michael damit für sich gewinnen. Und wie sieht es mit seinen vier Konkurrenten aus?

Zahlen bitte: Michaels Rechnung und Punkte

Tatsächlich begann der Abend der Wiener Gastro-Runde im Loca etwas scharf - zu scharf, wenn es nach Vlatka und Martin geht. Letzterer musste aufgrund seiner scharfen Soße sogar das Essen unterbrechen. Kein Auftakt nach Maß für Michael. Bei den weiteren Gängen mussten die Gäste ihre Kritikpunkte am Essen aber schon mit der Lupe suchen, entsprechend hoch viel die Bewertung aus:

Gerhard vergab 9 Punkte

Martin vergab 9 Punkte

Vlatka vergab 9 Punkte

Sören vergab 10 Punkte

Gesamt: 37 Punkte

Stolze 37 Punkte für Michael und sein Loca, diese Punktanzahl erreichen Teilnehmer nur sehr selten bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Und all diese Köstlichkeiten manifestierten sich mit gerade mal 255 Euro auf der Rechnung. Ein rundum gelungener Abend in Wien.

Anzeige

Anzeige

Lokal 2 am Dienstag: Clock-Tower und sein Besitzer Martin

Im Wiener Süden, genauer gesagt in Brunn am Gebirge (obwohl da gar kein Gebirge ist), steht seit 2014 zwischen Discountern und Autohändlern das Steakhouse Clock-Tower. Es zeigt auf einer Gastrofläche von über 1.300 qm den American Way of Life. Zwischen Elvis, Freiheitsstatue und Harleys dürfen sich hier die Gäste auf jede Menge Fleisch und Kalorien in den unterschiedlichsten Variationen freuen. Dazu passt der Slogan des Clock-Tower-Betreibers Martin: "Großes Lokal, große Speisekarte, große Qualität".

Mit diesem American Style will Martin auch seine Konkurrenz beeindrucken. Zuvor muss er aber beim Starkoch Mike Süsser Eindruck schinden. Der bekommt ein Beiried (flaches Roastbeef) mit gegrillter Butter, Sous-vide-Rösti, Pastinakenpüree und Kümmeljus. Natürlich blutig rosa, wie es Steakliebhaber am meisten schätzen.

Zahlen bitte: Martins Rechnung und Punkte

Doch nun musste sich herausstellen, ob die vier Mitbewerber ebenfalls auf den American Way of Life stehen oder ob ihnen das von ihrer Heimat Österreich zu weit weg scheint? Tatsächlich war die Vorfreude unter den Gästen groß und schon allein die Einrichtung der American-Bar erfüllte zumindest optisch alle Erwartungen.

Nach der Vorspeisenrunde erfuhr Martin nach der Punktetendenz jedoch erstmals Ernüchterung und musste sogar ein 6 schlucken. Auch beim Hauptgang fand jeder der vier Konkurrenten einen oder mehrere Kritikpunkte. Runder, aber nicht perfekt lief es dafür bei der Nachspeise. Das wirkte sich folgendermaßen auf die Bewertung aus:

Gerhard vergab 7 Punkte

Michael vergab 7 Punkte

Vlatka vergab 8 Punkte

Sören vergab 8 Punkte

Gesamt: 30 Punkte

Wie schon am Vortag gab es insgesamt also 30 Punkte für den Clock-Tower. Den Rechnungsbetrag von 273,50 Euro empfanden alle als sehr günstig, vor allem gemessen an den riesigen Portionen.

Das war der Dienstag in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Wien. Morgen geht es weiter im Loca bei Michael, der uns auf kreative Art und Weise gesundes Essen schmackhaft machen will.

Lokal 1 am Montag: Lindbergh mit seinem Koch und Besitzer Gerhard

Seit 2019 lädt in Penzing, 14. Bezirk in Wien, der gelernte Koch Gerhard Lindner in sein Restaurant Lindbergh ein. Der Lokalname ist bewusst nach dem US-amerikanischen Luftfahrtpionier Charles Lindbergh gewählt, denn in seinem eigenen Namen steckt bereits das Lind von Lindbergh und er sieht sich selbst als Pionier der Wiener Küche. Sein Geheimnis: Gerhard kocht ohne Herd und ohne Töpfe, dafür mit drei Konvektomaten, die in einem Zug alles auf einmal braten, garen oder was auch immer gewünscht wird.

Aus so einer Wundermaschine bekam Mike Süsser auch sein Testessen: geschmortes Schulterscherzel vom Rind mit Pappardelle. Weder optisch noch geschmacklich hatte der Starkoch etwas zu beanstanden, ganz im Gegenteil. Und am Ende resümierte er, dass er zur Zubereitung des gleichen Gerichts bis zu acht Töpfe gebraucht hätte … und Gerhard keinen einzigen. Und wie kam die Konvektomat-Küche bei der Konkurrenz an?

Zahlen bitte: Gerhards Rechnung und Punkte

Als Flugpionier kämpfte Lindbergh sicherlich mit diversen Turbulenzen. Etwas Vergleichbares musste auch Gerhard als Küchenpionier bei seinen Gästen bewältigen. Vor allem bei der Dame am Tisch - Vlatka - glichen die drei Gänge nicht unbedingt einem geschmeidigen Gleitflug. Und allgemein waren für die Nachspeisen das schönste Lob die Größen der Portionen. Auf die Punkte wirkte sich das wie folgt aus.

Martin vergab 8 Punkte

Michael vergab 7 Punkte

Vlatka vergab 7 Punkte

Sören vergab 8 Punkte

Gesamt: 30 Punkte

Nichts zu meckern gab es dafür am Rechnungsbetrag von 237,30 Euro. Immerhin liegt das Lindbergh in einem noblen Bezirk von Wien und geschmeckt hat es ja dann zum Großteil doch.

Das war Tag 1 in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Wien. Am Dienstag geht es um sehr viel Fleisch – im Clock-Tower bei Martin.