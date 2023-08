10 Jahre "Mein Lokal, Dein Lokal", der Gastro-Wettstreit bei Kabel Eins

Das Wichtigste in Kürze Am 19. August 2013 lief die erste Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal"

In diesem August feiert die Kult-Serie rund um Mike Süsser ihr 10. Jubiläum

Im Videoclip oben sehen Sie übrigens den Trailer zur allerersten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" aus dem Jahre 2013.

10 Jahre. 68.000 Sendeminuten. 19.000 Gerichte. Seit einem Jahrzehnt ist der Gastrowettkampf "Mein Lokal, Dein Lokal" bei Kabel Eins das feste TV-Entrée in den Feierabend.

Goldene Teller und fast die Goldene Kamera

"Mein Lokal, Dein Lokal" schreibt eine 10-jährige Erfolgsgeschichte. Bis zu 10,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) erzielt die Sendung am Vorabend im TV, die 2018 für den Publikumspreis der Goldenen Kamera zu Wahl stand. Auch auf Joyn und den digitalen Senderplattformen ist das Format sehr populär.

Kabel Eins-Senderchef Marc Rasmus über "Mein Lokal, Dein Lokal"

"Was für eine Erfolgsgeschichte! ,Mein Lokal, Dein Lokal‘ vereint alles, was ein gutes Vorabend-Programm und eine beliebte Factual-Marke ausmachen: authentische Protagonisten mit regionalem Bezug, ein wertschätzender Wettkampf auf Augenhöhe, Mehrwert für unsere Zuschauer und die richtige Prise Humor. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die seit einem Jahrzehnt ihre Energie und Leidenschaft in dieses besondere Format stecken. Herzlichen Glückwunsch!"

Seit 19. August 2013 stellen sich immer montags bis freitags um 17:55 Uhr Restaurantbetreiber einer Stadt oder Region der Kritik ihrer Gastrokollegen. Das Zünglein an der kulinarischen Bewertungswaage: TV-Koch Mike Süsser. Er testet seit 2018 vorab selbst die Restaurants und kommentiert die gegenseitigen Besuche in den konkurrierenden Gaststätten. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte gesammelt hat, wird nicht nur mit einer Siegertrophäe in Form eines goldenen Tellers und dem Applaus der Kollegen belohnt, sondern darf sich auch über das Preisgeld von 3.­­000 Euro freuen.

Und wir hoffen Sie damit zu erfreuen, in dem wir Sie noch mal in etwas Nostalgie schwelgen lassen. Viel Spaß bei der allerersten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" vom 19. August 2013 sowie der ersten Folge mit Mike Süsser, der 1.000 Folge und der damals ersten Folge im Ausland: ein Österreicher auf Mallorca.

Ab 6

Und sollten Sie beim Schwelgen in Erinnerungen zusätzlich Hunger bekommen, helfen Ihnen bestimmt die zahllosen Rezepte von "Mein Lokal, Dein Lokal" weiter.