Urlaub am Mittelmeer: In mediterranen Ländern zur besten Reisezeit entspannen

Das Mittelmeer ist Jahr für Jahr eine beliebte Reiseregion. Wo es besonders schön ist und worauf Urlauber:innen bei Ferien in Südeuropa achten sollten – wir haben Infos für Sie gesammelt.

Endlich weg: Reisen ans Mittelmeer sind jedes Jahr ein Highlight

Spanien, Italien oder Griechenland: Der Mittelmeerraum lockt jedes Jahr aufs Neue unzählige Urlauber:innen in die Region. Schönes Wetter, leckeres Essen und das blaue Meer laden hier zum Bummeln, Sonnen und Schlemmen ein.

Dabei ist das Festland ebenso beliebt wie die vielen Inseln. Während der Sommer in unseren Breitengraden meist sehr durchwachsen ist, kann man sich in Südeuropa fast schon auf schönes Wetter verlassen: Das mediterrane Klima am Mittelmeer macht’s möglich.

Warum die Region Mittelmeer so beliebt ist, welche Gebiete besonders viele Tourist:innen anlocken, aber auch, wovor sich Urlauber in Acht nehmen sollten, haben wir für Sie recherchiert.

Ferien in Griechenland

Eine jahrtausendealte Kultur, leckeres Essen, türkisblaues Wasser und weiße Strände locken jedes Jahr zahlreiche Urlauber:innen aufs Festland und die dazugehörigen Inseln.

Ob beim Stadtbummel durch Athen oder in einem kleinen Fischerdörfchen an der Küste – Griechenland begeistert durch und durch.

Beim Essen in einem der einladenden Restaurants sollten Sie aber am besten die Preise vergleichen – denn ebenso wie auch in Clubs und Bars gibt es hier auch schwarze Schafe, die versuchen, den Tourist:innen mit unfairen Tricks und überteuerten Preisen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Urlaub auf Kreta

Die größte griechische Insel ist vor allem wegen ihrer abwechslungsreichen Landschaft so beliebt. Wanderinnen und Wanderer kommen hier voll auf ihre Kosten. Aber auch dann, wenn Sie sich einfach nur auf die faule Haut legen wollen, ist Kreta genau das richtige Urlaubsziel.

Denn hier gibt es noch einsame Strände und eine einzigartige Natur mit verschiedenen Pflanzen, die es nur selten gibt. Besonders im Frühjahr können Sie die Blütenpracht in ihren tollen Farben bewundern, im Herbst ist die Insel aufgrund des trockenen Sommers eher ausgedörrt und vertrocknet.

Dafür ist auch dann noch das Wasser schön warm – und lädt ein zum Schwimmen und Sonnenbaden. Zudem locken Ausflüge auf kleine Inseln die Tourist:innen. Hier gilt aber: Besser zweimal nachfragen, bevor man beim Buchen mit versteckten Kosten überrascht wird.

Reise nach Mallorca

Die Balearen-Insel Mallorca wird zurecht als 17. Bundesland bezeichnet. Schließlich ist die Insel als Reiseziel unter Deutschen beliebt wie eh und je und lockt jedes Jahr Tourist:innen in die Sonne.

Dabei hat Mallorca viel mehr zu bieten als nur den Ballermann: Im Inland warten die Berge darauf, erklommen zu werden, abseits der Touristenhochburgen locken kleine Strände und Buchten und auch Palma de Mallorca verzaubert mit seiner verträumten Altstadt Erholungssuchende und Kulturinteressierte.

Wie für alle Touristenregionen gilt aber auch für Mallorca: Vorsicht vor Abzocke! Denn wie überall werden auch hier Touristen gerne übers Ohr gehauen. Vor allem dann, wenn man ein Auto mieten will oder durch die Städte schlendert, gibt es auch hier zweifelhafte Firmen und zwielichtige Gestalten, die nicht nur das Beste für Tourist:innen wollen.

Übrigens: Ebenfalls am Mittelmeer gelegen, mit wunderbaren Stränden, ist das kleine Land Albanien. Im Albanien-Urlaub entspannen gilt immer noch als geheimer Tipp unter der großen Auswahl an Pauschalreisen, da selbst zur Hochsaison Strand und Orte an der Küste noch nicht zu sehr überlaufen sind.

"Achtung Abzocke" am Mittelmeer – bei Kabel Eins informieren oder online schauen

