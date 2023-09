Osteuropa-Urlaub: Österreich, Kroatien oder Tschechien besuchen

Warum nicht mal bei den europäischen Nachbarn Urlaub machen? Wir verraten, was Kroatien, Österreich und Tschechien zu bieten haben und wo Touristenfallen lauern.

Urlaub in Osteuropa wird immer beliebter

Endlich Urlaub, da denken viele zunächst an eine Reise in die Sonne, an Strand oder Cocktails am Pool. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt? Auch die deutschen Nachbarn und nahen Verwandten haben einiges zu bieten – und sie sind oft auch einfach mit dem Auto oder sogar mit der Bahn zu erreichen. Ob es nun die Berge in Österreich, Kultur von Tschechien oder die Adria-Küste in Kroatien sind, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hier erfahren Sie, was Sie beim Urlaub auf keinen Fall verpassen sollten und wo Touristenfallen lauern.

Ferien in Kroatien

Kroatien wird auch liebevoll als das Land der 1.000 Inseln bezeichnet. Und das ganz zurecht. An der gesamten Küste, also entlang von 6.000 km, reihen sich über 1.000 kleine und große Inseln aneinander, von denen nur wenige bewohnt sind. Ganz gleich, ob bewohnt oder nicht, alle Inseln laden zum Entspannen an den strahlend weißen Stränden oder zum Baden im milden Wasser der Adria ein.

Aber nicht nur die Strände von Kroatien haben einiges zu bieten, auch die Städte lassen Urlauberherzen höher schlagen. Wunderschöne historische Altstädte bieten sich zum Schlendern und Verweilen an. Besonders in der Hauptstadt Zagreb können Urlauber:innen die Geschichte des Landes bestaunen.

Wer sich nach dem Stadtbummel bei einem Kaffee erholen möchte, sollte allerdings gewarnt sein: In Touristenregionen haben die Wirt:innen oft zwei Speisekarten mit unterschiedlichen Preisen: eine für die Einheimischen und eine für Urlauber:innen. Da werden gerne mal ein paar Kuna auf Essen und Trinken draufgeschlagen.

Reise nach Tschechien

Der östliche Nachbar von Deutschland bietet seinen Besucher:innen ein abwechslungsreiches Naturerlebnis. Entlang der Moldau ziehen sich Berge und Bäume und zahlreiche Rad- und Wanderwege.

Die meisten Urlauber:innen zieht es in Tschechien jedoch nach Prag. In der Hauptstadt thront die Burg in der Mitte der Stadt und begeistert Kulturliebhaber:innen. Aber nicht nur hier zeigt sich die Kultur und Geschichte Tschechiens. Auch die anderen Sehenswürdigkeiten strahlen die Ehrwürdigkeit der Stadt aus: Karlsbrücke, Wenzelplatz und natürlich das Goldene Gässchen, ehemaliges Zentrum der Alchemie und Zuhause von Franz Kafka. Alle, die durch das Gässchen schlendern möchten, machen das am besten nach 17 Uhr. Dann werden die Touristensperren abgebaut und der Eintritt in die Gasse ist frei.

Urlaub in Österreich

Das ganze Jahr über zieht es Urlauber:innen nach Österreich. Im Winter locken ausladende Skigebiete mit pudrigen Pisten, Après-Ski und Langlauf. Wenn der Schnee geschmolzen ist, dann offenbaren sich saftig-grüne Wiesen, Wanderwege und wunderschöne Seen.

Für alle, die nicht in der Natur unterwegs sein wollen, bietet sich in den österreichischen Städten ausreichend Abwechslung. Die Hauptstadt Wien versprüht ein royales Flair und Besucher:innen wandeln auf den Spuren der Habsburger durch die Stadt. Außerdem untrennbar mit der Stadt verbunden ist der weltberühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart. Er verbrachte einige Jahre in Wien und sein ehemaliges Zuhause wurde zu einem Museum umgebaut. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Mozartkonzerte.

Wer sich dieses musikalische Highlight nicht entgehen lassen möchte, sollte bei den Preisen aufpassen. Oft verkaufen auch kleine Konzerthäuser Eintrittskarten zu horrenden Preisen. Dann doch lieber mal im Programm der Wiener Oper stöbern, da kann man sich sicher sein, dass man etwas für sein Geld geboten bekommt.