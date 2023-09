Günstiger Urlaub – mit diesen Tipps sparen

Das Wichtigste in Kürze Frühe Planung für günstige Buchung

Internetportale für optimale Deals checken

Vor Ort mit Unterkunft und Verpflegung sparen

Sie packt das Fernweh und wollen wieder mal so richtig Urlaub machen? Ihnen steht aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung? Dann haben wir hier ein paar gute Spartipps, wie Sie doch noch an Ihren Traumurlaub kommen.

1. Frühe Planung

Eine frühe Planung kann schon einiges an Kosten sparen. Die Deutsche Bahn bietet Sparpreise an, die jedoch limitiert sind. Schnell sein lohnt sich. Tickets sind schon sechs Monate im Voraus buchbar.

Die einstmals so günstigen Flüge werden aufgrund der steigende Kerosinpreise immer teuer. Deshalb sollte ein guter Zeitpunkt für die Buchung der Reise gewählt werden. Die Plattform CheapAir gibt Auskunft darüber, in welchem Zeitraum ein Flug günstiger ist. Die Suchmaschine vergleicht dafür Flugpreise aus den vergangenen Jahren. Es kommt vor allem auf das Reiseziel an, aber im Durchschnitt sollten Flüge drei Monate vorher gebucht werden. Denn die beliebten Reiseziele im Mittelmeer wie Mallorca, Albanien oder Türkei sind sehr beliebt und Reiseangebote dorthin schnell ausgebucht.

Auch Mitfahrgelegenheiten und Fernbusse stellen eine kostengünstige Alternative für Reisen in die Umgebung oder ins nahe Ausland dar. Die Plattform mitfahren.de gibt einen übersichtlichen Vergleich mit allen Anbietern.

2. Internetportale für optimale Deals

Ein Vergleich auf Internetportalen kann sehr nützlich sein, um gute Deals zu finden. Die Plattform restplatzboerse.com bietet Last-Minute-Angebote an. Bei flexiblen Reisedaten ist das durchaus lohnenswert. Ein billiger Mietwagen für den Urlaub? Auch hier ist die Buchung vorab von zu Hause aus empfehlenswert.

3. Nebensaison nutzen

Familien sind oft gezwungen, in der Hauptsaison oder während den Schulferien in den Urlaub zu fliegen. In dieser Zeit sind die Preise daher vergleichsweise teurer. Die Nebensaison bietet nicht nur günstigere Reisemöglichkeiten, sondern auch einen entspannteren Urlaub ohne große Menschenmengen.

4. Kreditkarte zulegen

Vor der Reise sollte eine Kreditkarte beantragt werden, die zu den eigenen Bedürfnissen passt. Manche Tarife enthalten sogar Versicherungen und bieten kostenlose Geldabhebungen im Ausland an. Einen ausführlichen Vergleich und Empfehlungsbericht zu Kreditkarten finden Sie hier.

5. Vor Ort sparen

So können Sie während Ihres Urlaubs Kosten sparen:

Mietauto: über Mietwagenportale Preise vergleichen und auf die Versicherung achten.

Empfehlenswerte Portale:

mietwagen.check24.de

billiger-mietwagen.de

mietwagen.idealo.de

Unterkunft:

Die Plattform Couchsurfing bietet Mitgliedern die Möglichkeit, weltweit kostenlose Unterkünfte zu finden.

Bei TrustedHousesitters dürfen Sie in privaten Wohnungen oder Häusern übernachten. Im Gegenzug müssen Sie jedoch verschiedene Aufgaben wie Tierbetreuung, Gartenpflege oder ähnliches erledigen.

Wwoof ist eine weltweite Bewegung, die Gäste mit Biobauern zusammenbringt. Als Gast helfen Sie auf dem Bauernhof mit, lernen das Land und die Leute kennen und bekommen eine kostenlose Unterkunft inklusive Verpflegung.

Mit Airbnb können Sie außergewöhnliche Übernachtungen wie Baumhäuser oder Schlösser buchen. Es werden aber vor allem private Unterkünfte von Einheimischen angeboten, die Ihnen ein authentisches Erlebnis garantieren.

Verpflegung:

Landestypische Spezialitäten sind oft günstiger und werden mit regionalen Lebensmitteln gekocht.

Versteckte Restaurants in Seitengassen sind meist preiswerter als überfüllte Lokale im Zentrum.

Mit einem Touristenpass bekommen Sie oft Rabatte in Restaurants, Bars und Museen.

Eine Wasserflasche ist sehr praktisch und kann in vielen Metropolen an Wasserspendern kostenlos aufgefüllt werden.

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um kostengünstig zu reisen. Zahlreiche Portale und Plattformen bieten zudem eine große Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten, die passend zu den Bedürfnissen gewählt werden können. Für jede Reiseform und jedes Budget ist also was dabei. Da sollte einem aufregenden oder entspannten Urlaub nichts im Wege stehen!