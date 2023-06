"Achtung Abzocke" bei Schlüsseldiensten: Die 5 besten Ratschläge für Notfall-Situationen

Das Wichtigste in Kürze Hier die wichtigsten 5 Tipps, wie Sie sich vor Abzocke durch Schlüsseldienste schützen.

So unterscheiden Sie bereits im Internet seriöse von unseriösen Schlüsseldiensten.

Es gibt Berufsgruppen, die man erst in Notsituationen so richtig zu schätzen lernt, zum Beispiel Schlüsseldienste. Leider rufen Notfälle auch immer schwarze Schafe auf den Plan, die dann versuchen, aus der Not anderer möglichst viel Kapital zu schlagen. Lesen Sie hier, wie Sie sich vor Abzocke bei Schlüsseldiensten schützen können.

Ein Moment der Unachtsamkeit oder auch einfach nur Hektik beim Verlassen des Hauses - und schon ist es passiert. Die Tür fällt ins Schloss, man befindet sich außerhalb der Wohnung, während der Schlüsselbund ordentlich aufgeräumt in seinem Körbchen verweilt.

Draußen ist es kalt, innen läuft der Fernseher und das Abendessen kocht vor sich hin. Jetzt braucht man schnell Hilfe - und genau diese versprechen Schlüsseldienste. Zugegebenermaßen, die Haustür an sich öffnet Ihnen wohl jeder Schlüsseldienst. Bei den Preisen für ihre Dienstleistungen unterscheiden sie sich jedoch gewaltig. Denn viele Schlüsseldienste sind schlichtweg unseriös und wollen aus Ihrer Notlage einfach nur möglichst viel Profit machen.

Peter Giesel von "Achtung Abzocke" gibt Ihnen daher die 5 wichtigsten Tipps gegen Schlüsseldienst-Abzocken.

Tipp 1: Google-gesponserte Anzeigen vermeiden

Die obersten 3 bis 5 angezeigten Ergebnisse in der Google-Suche sind gesponsert, also von den Schlüsseldiensten gekauft. Dies ist bei Schlüsseldiensten eher ein Indiz für guten Geschäftssinn als für seriöses Handwerk. Scrollen Sie lieber weiter unter die Anzeigen und suchen Sie sich hier einen Dienst aufgrund seines organischen Suchvolumens heraus.

Tipp 2: Einen vor Ort ansässigen Schlüsseldienst auswählen

Ihre Wahl sollte immer auf einen Schlüsseldienst in ihrer Nähe fallen, der außerdem ein real existierendes Geschäft aufweisen kann. Seriöse Schlüsseldienste arbeiten nie mit einer deutschlandweiten Zentrale oder dergleichen. Finden Sie einen Service, der Ihnen seriös erscheint, notieren Sie sich am besten die Telefonnummer und hinterlegen sie in Ihrem Portemonnaie.

Tipp 3: Im Fall der Fälle - Mitarbeiternamen und Ankunftszeit am Telefon erfragen

Der Ernstfall ist tatsächlich aufgetreten, Sie stehen vor verschlossener Tür, aber immerhin mit einer vermeintlich nützlichen Telefonnummer? Auch jetzt ist immer noch Vorsicht geboten. Erfragen Sie nach Ihrer Problemschilderung am Telefon den Namen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, der/die Ihnen voraussichtlich aus der Klemme helfen wird und bis wann er oder sie in etwa bei Ihnen ankommen soll.

Sollte Ihnen die Person am Telefon keinen Mitarbeiternamen nennen können, legen Sie am besten sofort wieder auf. Denn ein seriöser Schlüsseldienst muss seine eigenen Mitarbeiter:innen natürlich kennen.

Tipp 4: Unbedingt den Preis telefonisch abfragen

Auch ohne Ihre Haustüre zu kennen, muss ein seriöser Schlüsseldienst auch am Telefon zumindest ungefähr einschätzen können, was sein Service in etwa kosten wird. Sollte die Person am Telefon versuchen, Sie mit Ausreden abzuspeisen oder auf den Monteur vor Ort verweisen, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Firma nach erbrachter Leistung noch mal richtig abzocken will. Mindestens ein Schätzwert muss telefonisch möglich sein, ansonsten storniert man den Auftrag am besten sofort.

Tipp 5: Im schlimmsten Fall die Polizei anrufen

Sollte sich Ihr georderter Schlüsseldienst trotz aller Vorsichtsmaßnahmen als unseriös herausstellen, rufen Sie die Polizei. Denn eine begehrte Masche unseriöser Schlüsseldienste ist es zu erscheinen, obwohl man sie vorher aus gutem Grunde abbestellt hat. Sie beharren dann trotzdem auf der Gebühr. Oder die Abschlussgebühr übersteigt plötzlich deutlich den telefonisch vereinbarten Rahmen. In beiden Fällen gilt: nicht lange diskutieren, einfach die Polizei rufen.

