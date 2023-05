Zurück in die gute alte Zeit: Die Retro-Werbung von Wrigley's, Meica und Co.

Das Wichtigste in Kürze Nach 130 Jahren verabschieden sich die Kaugummistreifen der Firma Wrigley aus den Supermarktregalen.

Die Werbung aus den 80er Jahren erreichte damals Kultstatus !

Damals war alles besser: zumindest Werbungen? Wir zeigen euch 5 Clips mit Nostalgie-Faktor.

Egal, ob Süßigkeiten, Würstchen oder Versicherungen: Eigentlich ist fast schon Nebensache, um welches Produkt es in einer Werbung geht. Wenn der Spot gut gemacht ist, bleibt er in Erinnerung. Auch wenn Hersteller ihre Produkte oder Marken umbenennen, erinnern sich Kunden häufig sehr gut an bekannte, einschlägige Werbespots.

Wrigley's Spearmint Kaugummi

Der Wrigley's Spearmint gehört wohl zu den bekanntesten Kaugummisorten aller Zeiten! Die Werbeclips der 80er und 90er sind legendär. Aber damit ist jetzt Schluss! Der Lebensmittelkonzern Mars stellt jetzt wegen einer "rückläufigen Entwicklung" alle Streifenkaugummis ein. Damit hat es sich jetzt nach 130 Jahren ausgekaut.

Schon gewusst? Hubba Bubba, 5GUM, Juicy Fruit, Extra und Co gehören alle zu einem Konzern. Seit 2008 steckt der Mars-Konzern hinter dem Kaugummi-Imperium.

Meica Mini-Würstchen

Auch diese Werbung aus den 90er Jahren hat bis heute Ohrwurm-Potential. Ob es damals wirklich Kindergeburtstage mit Würstchenketten gab, bleibt zu bezweifeln. Egal - Fakt ist, die Werbung ruft längst vergessene Erinnerungen hervor.

Die Firma Meica gibt es übrigens auch heute noch. Und mit vegetarischen Produkten und Co geht sie mit der Zeit. Vielleicht erwartet uns ja bald eine Neuauflage der berühmten Werbeclips.

Langnese

"Like ice in the sunshine... I'm melting away..." - Allein beim Lesen dieser Wörter haben Viele diesen einen Song im Kopf. Und genau den nutzt die Eissmarke Langnese in den 80er Jahren für ihren Werbespot.

"Hallo, Herr Kaiser!": Allianz Versicherung

Auf den ersten Blick ein sehr trockenes Thema. Wie soll man das in eine eingängige, vielleicht sogar lustige Werbung verpacken? Dieser Clip hat's geschafft. Und wieder Mal ist es neben der unkonventionellen Umsetzung die Musik, die im Kopf bleibt.

Milka Knusper Zauber

Zur schokoladenüberzogenen Waffel gab's noch eine Anleitung für Zaubertricks dazu. Den beliebten Snack aus den 80er und 90er Jahren gibt es mittlerweile nicht mehr zu kaufen. Immerhin: die lilane Verpackung und den Alpen-Flair hat sich die Firma bis heute behalten.