Wie bei Oma: 8 Klassiker der deutschen Küche

Falscher Hase - klassisch

Für das Möhrengemüse einen Topf mit Wasser und etwas Salz und Zucker aufstellen. Die Möhren schälen, putzen und waschen. Anschließend in schräge Scheiben schneiden und ca. 5 Minuten im Wasser kochen. Das Wasser abschütten und die Möhren in einer Pfanne in Butter anschwitzen. Tipp: Zum Verfeinern etwas Honig und Zitrone zu den Möhren geben. Dann Sahne zugießen und kurz köcheln lassen. Die Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen, klein hacken und zu den Möhren geben. Fertig!