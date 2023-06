Verlorene Traditionen: DDR-Feiertage, die in der Geschichte verschwunden sind

Das Wichtigste in Kürze Der 01. Mai ist heute als "Tag der Arbeit" bekannt. In der DDR hatte der Feiertag jedoch einen anderen Namen.

Der 07. Oktober galt als Nationalfeiertag der DDR. An diesem Tag wurde 1949 die Republik gegründet .

Post, Lehrer, Polizei: In der DDR gab es einige Gedenk- oder Ehrentage, die Viele heute nicht mehr kennen.

Es gibt sie zwar schon sehr lange nicht mehr, aber in der Erinnerung Vieler lebt die DDR noch ein Stückchen weiter. Die typischen Feiertage in West-Deutschland wurden bei der Wende damals auch für die "Neuen Bundesländer" übernommen. Dabei gab es in der DDR-Kultur verankert durchaus auch eigene Ehren- oder Gedenktage, die nun langsam in Vergessenheit geraten. Zeit für einen (n)ostalgischen Rückblick.

01. Mai: Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen

Ja, der 01. Mai ist auch heute noch ein deutschlandweiter Feiertag. Allerdings war er in der DDR nicht als "Tag der Arbeit", sondern als "Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen" bekannt.

Zur Feier des Tages gehörte es früher sowohl für Schüler als auch Arbeiter zur moralischen Pflicht an einem Marsch durch die Stadt teilzunehmen. In Berlin fanden in erster Linie große Präsentationen der Armee statt.

07. Oktober: Tag der Republik

Der 07. Oktober war der Staatsfeiertag der DDR. Der Grund: An diesem Tag wurde die Republik 1949 gegründet. Zu diesem Anlass fanden bis in die späten 80er Jahre vor allem in Berlin große Militärparaden vor der Partei- und Staatsführung statt. Auch an anderen Orten marschierten unter anderem Arbeiter und FDJ-Mitglieder durch die Städte.

Außerdem wurde an diesem Tag der Nationalpreis an Künstler, Wissenschaftler Techniker verliehen.

Ehren- und Gedenktage, die es nicht mehr gibt

Zweiter Sonntag im Februar: Tag der Werktätigen des Post- und Fernmeldewesens

01. März: Tag der Nationalen Volksarmee

07. März: Tag der Gründung der Freien Deutschen Jugend

12. Juni: Tag des Lehrers

01. Juli: Tag der Deutschen Volkspolizei

Kultrezepte der DDR

Auch die DDR-Küche hat sich von der im Westen unterschieden. Doch einige Rezepte werden auch heute noch gerne gekocht. Die Ostalgie in der Küche lebt also auch auf den Tellern weiter.

FAQ