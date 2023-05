Urlaub in Europa: Diese 5 beliebten Orte haben internationale Doppelgänger

Das Wichtigste in Kürze Lange Flüge sind teuer und schaden dem Klima. Daher stellen wir dir 5 Reiseziele in Europa vor, die den internationalen Spots in nichts nachstehen.

Die Azoren gelten auch als Hawaii Europas: Die Inselgruppe ist nur 4 Flugstunden von Deutschland entfernt und ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer.

Statt der Golden Gate Bridge in San Francisco bietet sich die Ponte de Abril in Lissabon an: genauso schön und nicht so überlaufen.

Statt Kanada nach Südtirol . Prager Wildsee bietet ebenso kristallklare Bergseen und imposante Berggipfel .

Eine Alternative zu Miami bietet Goldstrand in Bulgarien : Florida-Feeling zum erschwinglichen Preis.

Der Grand Canyon Europas liegt auf Gran Canaria. Im Barranco de las Vacas kannst du wandern und die beeindruckende Landschaft mit ihren Felsformationen, Schluchten und Wasserfällen bewundern.

Wusstest du, dass es in Europa einige Orte gibt, die den schönsten Fernreisezielen zum Verwechseln ähnlich sind? Statt langer Flugstunden und hohen Kosten in Kauf zu nehmen, kannst du vergleichbare Orte in Europa ansteuern. Wir haben fünf atemberaubende europäische Gebiete gefunden, die mit ihren internationalen Doppelgängern konkurrieren können. Auch sehr beliebt: Besondere Orte und Sehenswürdigkeiten in Albanien.

1. Azoren: Eine atemberaubende Inselgruppe, die Hawaii Konkurrenz macht!

Die Azoren sind ein wahres Juwel im Atlantik und liegen westlich von Portugal. Mit ihren atemberaubenden Vulkanlandschaften, tiefblauen Seen und sprudelnden Wasserfällen haben sie das Zeug dazu, das "Hawaii Europas" genannt zu werden. Und das Gute daran? Im Gegensatz zu Hawaii liegen die Azoren quasi vor der Haustür! In nur 4 Stunden fliegst du von Deutschland aus mitten ins grüne Paradies. Nach Hawaii brauchst du zwischen 18 und 23 Stunden. Die Inseln sind vulkanischen Ursprungs und bieten eine einzigartige Kombination aus tiefen Kratern, grünen Tälern und Berglandschaften. Außerdem kannst du hier Wale in freier Wildbahn beobachten und deine Abenteuerlust beim Wandern, Surfen oder Tauchen ausleben. Ein Geheimtipp, den du dir nicht entgehen lassen solltest!

2. Lissabon: Hier steht Europas Golden Gate Bridge

Die Ponte 25 de Abril in Lissabon ist eine atemberaubende Brücke, die vielen Menschen sofort an die Golden Gate Bridge in San Francisco erinnert. Tatsächlich wurden beide Brücken vom selben Ingenieur entworfen, was die Ähnlichkeit erklärt.

Obwohl die Golden Gate Bridge zweifellos ein beeindruckendes Bauwerk ist, gibt es einige Gründe, warum du die Ponte 25 de Abril in Lissabon besichtigen solltest. Zum einen bietet sie eine spektakuläre Aussicht auf den Tejo-Fluss und die Stadt Lissabon. Ein weiterer Pluspunkt: Die Ponte 25 de Abril ist bei weitem weniger überlaufen als die Golden Gate Bridge. Kurzum, die Ponte 25 de Abril ist eine echte Perle in Europa und sollte auf der Reise-Liste eines jeden Lissabon-Besuchers stehen.

Lissabon ist neben der bekannten Brücke eine wunderschöne Stadt an der Atlantikküste Portugals, die für ihr mildes Klima, ihre atemberaubende Architektur, köstliche Küche und lebendige Kultur bekannt ist. Mit ihren charmanten Gassen und bunten Häusern ist diese Stadt immer eine Reise wert!

Mindestens genau so schön wie die Golden Gate Bridge! © Adobe Stock

3. Pragser Wildsee: Südtirol oder doch Urlaub in Kanada?

Die Region um den Prager Wildsee in Südtirol erinnert auf den ersten Blick an die majestätischen Rocky Mountains in Kanada. Die beiden Orte haben viele Ähnlichkeiten, darunter kristallklare Bergseen, saftige Wiesen und beeindruckende Gipfel, die das ganze Jahr über zu Aktivitäten wie Wandern, Klettern oder Skifahren einladen.

Doch es gibt auch einige Vorteile, die für einen Besuch der italienischen Variante sprechen. Zum einen ist die Anreise deutlich kürzer und einfacher als nach Kanada, und auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind günstiger. Zudem bietet die Region um den Prager Wildsee eine einzigartige Kombination aus alpiner Landschaft, mediterranem Flair und italienischer Gastfreundschaft.

4. Bulgarien: Wer braucht da schon Miami?

Bei weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser denkt man oft an Miami. Doch leider kann das auch ganz schön teuer werden. Unser Geheimtipp: Bulgarien! Der kilometerlange Goldstrand bietet dir das Florida-Feeling zum erschwinglichen Preis. Weitere Vorteile sind das angenehme Klima, die freundlichen Menschen und die interessante Kultur. Ein Urlaub in Bulgarien sollte unbedingt auf deiner Bucket-List stehen!

5. Barranco de las Vacas: Der Grand Canyon von Gran Canaria

Von dem Grand Canyon in Arizona haben wahrscheinlich die meisten schon einmal gehört. Eine 450 km lange Schlucht im Norden Arizonas, die jedes Jahr von mehreren Millionen Touristen besucht wird. Doch es gibt auch eine europäische Version des Grand Canyon - den Barranco de las Vacas auf Gran Canaria! Die Felsformationen ähneln dem Grand Canyon verblüffend in ihrer Form und Farbe. Im Barranco de las Vacas auf Gran Canaria kannst du Wandern und die beeindruckende Landschaft mit ihren Felsformationen, Schluchten und Wasserfällen erkunden. Ein super Reiseziel für Naturliebhaber!

