Urlaub in der Türkei: Derzeit geltende Zollbestimmungen für Zigaretten, Markenartikel und Co.

Das Wichtigste in Kürze Darf ich auf Fernreisen gefälschte Waren kaufen und nach Deutschland bringen? Grundsätzlich ja. Allerdings nur für den Eigenbedarf und für dich privat. Dabei gilt es, die Einreisefreimenge zu beachten (mehr dazu siehe weiter unten).

Wer professionell mit gefälschten Waren handelt, dem drohen Beschlagnahmung der Waren, Geld- und Freiheitsstrafen.

Im Urlaub lockt Shopping-Vergnügen: von der vermeintlichen Marken-Jeans bis zum Parfum. Doch das Schnäppchen kann beim Zoll teuer werden. Was du als Mitbringsel und Souvenir aus dem Urlaubsland Türkei mitbringen darfst – und bei welchen Produkten Vorsicht geboten ist. Hier bekommst du einen Überblick!

Gefälschte Markenartikel

Ein Markt voller Versuchungen! Zum Urlaub in der Türkei gehört ein Ausflug auf den Markt oder ein Stadtbummel einfach dazu. Das ist ein Erlebnis! Was du allerdings wissen musst: Gerade Touristinnen und Touristen werden mit vermeintlichen Markenartikeln überhäuft: von der Fake-Jenas, der Nobeluhr bis zur vermeintlichen Luxus-Tasche. Die Ware ist deutlich billiger als in Deutschland? Wenn der Preis eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein: Vorsicht. Das liegt an der Produktpiraterie. Dir werden gefälschte Markenartikel angeboten. Diese Waren unterscheiden sich in der Qualität vom Original. Du willst dennoch shoppen? Das solltest du wissen:

Zigaretten und Tabakwaren mitbringen

Die Zigaretten in der Türkei sind ähnlich wie im Urlaubsland Albanien oder in anderen osteuropäischen Ländern häufig 50 Prozent günstiger als in Deutschland. Der dortige Zigarettenpreis beträgt je nach Wechselkurs rund 2,50 bis 3 Euro für eine Schachtel. Auch bei Zigaretten gibt es Fake-Produkte. Original-Zigaretten erkennst du an der Sicherheitsbanderole (gelb) auf der Rückseite des Deckels der Schachtel. Bei den günstigen Kauf-Konditionen möchten sich einige Reisende den Jahresbedarf decken. Doch was ist erlaubt?

Jede:r deutsche Urlauber:in im Alter von mindestens 17 Jahren darf laut Bußgeldkatalog folgende Mengen an Tabakwaren aus der Türkei für den Eigenbedarf einführen:

200 Zigaretten oder

100 Zigarillos oder

50 Zigarren oder

250 Gramm Rauchtabak (erhitzter Tabak, Wasserpfeifentabak)

Vorsicht bei alten Tempeln

Lust auf Kultur? In der Türkei locken alte Tempel und archäologische Stätten Reisende an. Hier gilt: Bitte nur schauen und staunen - und bloß nichts mitnehmen. Steine und Scherben auf dem Boden sehen harmlos aus. Sie liegen teils in Massen herum. Aber: Die Mitnahme steht unter Strafe. Das gilt auch für antike Münzen. Altertum und Kulturerbe sind in der Türkei besonders geschützt. Lass die Steine also besser liegen. Wenn du so ein verbotenes Souvenir mitgehen lässt, kann dich das ins Gefängnis bringen. Und örtliche Polizei oder Zoll können Touristen meist leicht an Kleidung, Gepäck oder einem Mietwagen erkennen.

Auch diese Souvenirs können teuer werden

Die Kette mit kleinen Korallen, Muscheln vom Traumstrand: Manche Mitbringsel aus dem Urlaub wirken harmlos - können aber teuer werden. Warum das denn? Teils ist es schwer zu erkennen für Touristinnen und Touristen, wenn in Waren geschützte Tier- und Pflanzenarten verarbeitet sind. Erwischt dich der Zoll bei der Kontrolle, wird das teuer:

Rund 1.200 Mal pro Jahr beschlagnahmen Zöllnerinnen und Zöllner geschützte Tier- und Pflanzenarten und daraus hergestellte Waren.

Muscheln sammeln am Strand: Dabei kannst du geschützte Arten erwischen - etwa die Fechterschnecke . Die erkennst du gar nicht? Genau. So geht es vielen Reisenden. Aber Unwissenheit schützt dich nicht vor Strafen. Also besser: Liegen lassen.

Pass auch bei Schmuck auf, der aus Korallen, Muscheln oder anderen tierischen oder pflanzlichen Materialien verarbeitet ist.

Exotische Pflanzen wie Kakteen und Orchideen sind häufig geschützt.

Sammler aufgepasst: In einigen Ländern ist es verboten, Sand und Kieselsteine als Souvenir aus dem Urlaub auszuführen. Es drohen empfindliche Strafen.

Einreise in die Türkei: Was du zollfrei einführen darfst

Geschenke im Wert bis max. 300 Euro

Parfum bis maximal 600 Milliliter

Bargeld unter einem Betrag von 10.000 Euro (laut Bundesfinanzministerium)

Artikel für den persönlichen Gebrauch

Für die Einfuhr von Tabakwaren und Alkohol gibt es Mengenbeschränkungen

Weitere Infos zu Zollbestimmungen bei Türkei-Reisen: auswaertiges-amt.de