Unterwegs im Vergleich: Fernbus oder Bahn - Was ist für deine nächste Reise besser?

Auch bei der Verpflegung punktet die Bahn. In den Bussen fehlt ein Speisewagen komplett, Getränke kannst du aber oft kaufen. Die Busse bieten normalerweise auch kleine Snacks , aber keine warmen Gerichte an. Die Küche im Zug bietet warmes Essen und Snacks. Es gibt vegetarische und vegane Speisen.

Internetverbindung : Bus und Bahn bieten beide meistens kostenloses W-Lan. So kannst du auf Reisen im Internet surfen.

