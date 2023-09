Türkei-Urlaub im Herbst 2023: Günstige All-Inklusive-Reisen in das Land am Bosporus

Das Wichtigste in Kürze Die beste Reisezeit für die Türkei zum Baden ist von Juni bis Anfang Oktober. Aber auch in der Nebensaison ist es oft noch angenehm warm.

Beliebte Badeorte in der Türkei liegen an der Türkischen Riviera am Mittelmeer und an der Ägäis.

Eine Pauschalreise ist ein Paket aus Bausteinen wie Flug und Hotel.

Achtung bei der Rückreise : Nicht alle Waren dürfen in die EU eingeführt werden – Details dazu regeln die Zollbestimmungen der Türkei.

Im Clip: Ein Besuch im ältesten Döner-Restaurant der Welt, das mitten in der Türkei liegt.

Strand und Meer, bitte! Die Türkei ist ein Top-Ziel für Badeurlaub. Der Klassiker ist die Pauschalreise. Welche Vorteile dieses Urlaubspaket bietet, welche Orte mit den schönsten Stränden verzaubern und wie du sie buchst - das erfährst du hier.

Pauschalreisen sind oft die günstigste Variante

Die Türkei ist schon lange beliebt für Pauschalreisen. Im Pauschalangebot sind klassischerweise Flug, Transfer und Hotel inbegriffen. Unterkunft und Anreise buchst du dabei also zusammen - was oft preiswerter ist. Pauschalreisen kannst du dir nach deinen Wünschen im Reisebüro zusammenstellen lassen. Fachleute wissen oft genau, welche Hotels die besten Bewertungen haben, zu welcher Reisezeit welcher Flughafen günstige Angebote hat und welche Region passt. Oder du buchst über das Internet selbst - das kostet dann etwas mehr Zeit.

Sechs Vorteile von Pauschalreisen

Wenig Aufwand vor Ort: Bei einer Pauschalreise ist alles im Vorfeld geplant. Der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft kann in einem fremden Land zur Herausforderung werden - vor allem, wenn du die Sprache vor Ort nicht sprichst. Ein organisierter Transfer erspart Stress bei der Anreise und lässt sich sorgenfreier reisen. Alle Kosten im Überblick: Du weißt direkt, wie teuer dein Urlaub insgesamt wird und musst nicht verschiedene Kostenpunkte auseinander rechnen. Kontakt zum Reiseveranstalter, der alles Organisatorische im Blick hat und auch über Unternehmungen und Aktivitäten am Urlaubsort informieren kann. Zudem kannst du direkt jemanden kontaktieren, wenn Mängel vorliegen. Umbuchungen und Stornierungen sind oft leichter möglich als bei Individualreisen. Bei der Buchung über einen Reiseveranstalter bist du im Normalfall rechtlich abgesichert im Fall einer Insolvenz. Pauschalreise bieten Flexibilität für individuelle Wünsche und lassen sich wie ein Paket zusammenstellen. Du kannst etwa wählen, welche Art der Verpflegung du wünschst oder ob Aktivitäten inbegriffen sein sollen.

Welcher Badeort in der Türkei passt zu dir?

Dein Urlaubsziel steht fest! Es soll in die Türkei gehen mit Sonne, Strand, Meer und bunten Märkten. Wenn du eine Pauschalreise buchst: Überlege dir im Vorfeld, welche Region dich reizt und zu deinen Vorlieben passt. Langer Sandstrand für ausgiebige Spaziergänge und Kulturstätten - erfahre, was die einzelnen Badeorte in der Türkei ausmacht.

Side: Sandstrände und Tempel

Der Badeort liegt an der Türkischen Riviera. Er befindet sich rund 70 Kilometer östlich von Antalya - wo es einen Flughafen gibt. Du erreichst Side auch von Alanya aus (ca. 100 Kilometer entfernt).

Side ist eine alte Hafenstadt am Mittelmeer mit langen Sandstränden und römischen Ruinen. Vom Hafen aus starten zahlreiche Bootstouren. Übersetzt aus dem Anatolischen heißt Side "Granatapfel".

Sehenswert ist der Apollon Tempel an der Spitze der Halbinsel Side. Auch die Mangavat Wasserfälle solltest du dir nicht entgehen lassen. Zudem bietet Side einen Marktplatz aus der Römerzeit. In dieser Urlaubsregion kannst du Badeurlaub mit Kultur verbinden.

Weitere Badeorte:

Kumköy

Sorgun

Colakli

Evrenseki

Kizilagac

Kizilot

Alanya: Wo die schönsten Strände sind

Rund um die Stadt Alanya an der Türkischen Riviera liegen einige der beliebtesten Strände der Türkei. Zu den Top-Stränden zählen:

Kleopatra Beach : Dort soll schon die ägyptische Königin gebadet haben soll.

Incekum Beach : Bietet gold-braunen und feinen Sand.

Damlatas Beach: Dort gibt es eine Höhle und du siehst vom Strand aus die Burg von Alanya, die auf einem Hügel thront.

Bodrum: Top-Tipp für Luxusurlaub

Bodrum ist ein Ferienort und auch der Name der Halbinsel an der Ägäis. Hier erwarten dich Kieselstrände, klares Wasser und eine üppige Vegetation. Bodrum hat einen eigenen Flughafen.

Weltbekannt ist das Mausoleum, das als eines der sieben Weltwunder der Antike galt. In Bodrum gibt es ein Museum dazu.

Bodrum nennen einige Leute auch das Saint Tropez der Türkei. Die Region ist bekannt für luxuriöse Unterkünfte und All-Inclusive-Resorts. Wer einfach den Komfort des Hotels genießen und entspannen möchte, ist hier richtig. Der Wind bietet gute Bedingungen zum Segeln und Surfen.

Unterschied: Pauschalreise und All-inclusive

Beachte beim Buchen: Eine Pauschalreise heißt nicht, dass alles inklusive ist. Pauschalreisen setzen sich aus Bausteinen wie Flug, Transfer und Unterkunft zusammen.

All-Inclusive ist ein Angebot des Hotels. Es bedeutet, dass alle Speisen wie Frühstück, Mittag und Abendessen im Preis inbegriffen sind. Meistens gilt das auch für die Getränke. Erkundige dich beim Buchen genau, was unter "alles inklusive" genau fällt, damit du keine bösen Überraschungen erlebst.

Tipp zur Buchung deiner Pauschalreise

Vergleiche zunächst ein bisschen im Internet die günstigsten Preise und schaue, welche Orte zu deinen Urlaubswünschen passen. So bekommst du eine klare Vorstellung von deinem Urlaubsziel. Checke auch aus, welche Leistungen dir wichtig sind wie Verpflegung, Transfer etc. und wie hoch dein Budget ist. Wenn du nicht direkt online buchen magst, gehst du mit den gesammelten Infos gut vorbereitet in ein Reisebüro. Dort suchen dann Fachleute das passende Angebot für dich und beraten dich. Erkundige dich hier am besten auch gleich zu versteckten Zusatzkosten, wie etwa beim Handgepäck auf der Flugreise. Hier schlagen einige Airlines inzwischen zu.

Häufige Fragen