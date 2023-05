Urlaub in der Türkei: Diese 12 Sehenswürdigkeiten musst du besuchen!

Strandurlaub, Kultur- oder Städtereise? Wer sich nicht entscheiden kann oder möchte, kann sich einfach als Urlaubsziel die Türkei auswählen. Denn: Pauschalreisen in die Türkei sind günstig und sehr abwechslungsreich. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall verpassen solltest. Und wie du dir peinliche Situationen im Restaurant im Urlaub sparen kannst, erfährst du in unseren Knigge-Regeln.

Anzeige

Günstiger Traumurlaub: Pauschalreise in die Türkei

Die Türkei bedeutet für die meisten Urlauber vor allem Sonne und Strand. Kein Wunder, schließlich verfügt die Türkei über riesige Küstenabschnitte, tolle Sandstrände und felsige Steilküsten wie die berühmten Kalkfelsen von Pamukkale. Hinzu kommen die warmen Temperaturen – im Sommer flirrt die Hitze und selbst im Winter gibt es an den Küsten kaum Frost. Aber auch die Kultur der Türkei bietet unglaublich viele Sehenswürdigkeiten, von den prächtigen Moscheen über die vielseitigen Städte wie Istanbul, Ankara oder Antalya bis hin zu historischen Denkmälern. Ein Urlaub in der Türkei bietet also für jeden etwas: Vom Strand- bis zum Kultururlaub.

Anzeige

Anzeige

Früh buchen oder doch Last-Minute?

Wer flexibel bei den Reisedaten, dem Urlaubsort und dem Hotel ist, kann bei Pauschalreisen in die Türkei viel Geld sparen. Hier solltest du Preise diverser Anbieter vergleichen oder gleich online über ein Vergleichsportal. Oftmals erhalten Frühbucher vor allem bis Februar deutliche Rabatte, während Last-Minute-Angebote auch bis kurz vor dem Abflug noch gebucht werden können. Die Preise für Pauschalreisen in die Türkei sind in der Hauptsaison deutlich teurer als in der Nebensaison. Außerdem sind viele beliebte Orte in der Nebensaison nicht nur günstiger, sondern auch sehr viel entspannter. Die Temperaturen sind bereits im April sehr mild und der Sommer geht bis in den Oktober hinein. Übrigens: Fast immer gibt es ein großes Angebot günstiger Mietwägen, wenn die Autos schon im Vorfeld in Deutschland dazugebucht werden.

Anzeige

Highlights, die beim Urlaub in der Türkei nicht fehlen sollten:

In Istanbul: die berühmte Sultan-Ahmed-Moschee , den Topkapi-Palast und die Hagia Sophia .

Badeurlaub: die türkische Riviera oder die türkische Ägäis sind perfekt für einen Badeurlaub - nirgends ist das Meer blauer und Baden angenehmer!

Authentisch türkisch: Plane unbedingt einen Besuch in einem typischen Hamam, einem türkischen Bad.

Nicht verpassen: Antalya und die Südküste der Türkei

Geheimtipp: Ankara im Inneren der Türkei

Kultur pur: Die historischen Ruinen aus griechischer, römischer und byzantinischer Zeit

Währung: In der Türkei zahlt man mit türkischer Lira, aufgrund der hohen Inflationsrate ist aber vieler Orts auch der Euro ein gern gesehenes Zahlungsmittel. Falls : In der Türkei zahlt man mit türkischer Lira, aufgrund der hohen Inflationsrate ist aber vieler Orts auch der Euro ein gern gesehenes Zahlungsmittel. Falls Bargeld oder EC-Karten abgelehnt werden, können Kreditkarten eine gute Alternative sein.

Anzeige

Anzeige

Reisetipps für den Türkei-Urlaub