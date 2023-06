Tipps vom Grillprofi: Die 10 schlimmsten Fehler beim Grillen und wie du sie vermeidest

Das Wichtigste in Kürze Echte Grillprofis lassen sich vom Wetter nicht abhalten und feiern das ganze Jahr über Grillsaison. Dennoch bevorzugen die meisten angenehme Temperaturen um die 20 Grad, um den Grill anzufeuern. Sollte der eigene Garten nicht ausreichen, haben wir hier die Regeln für das Grillen an öffentlichen Plätzen zusammengestellt.

Welchen Grill du für den Start der Saison wählst, hängt ganz von deinen persönlichen Vorlieben ab. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, aus denen du wählen kannst. Ob Holzkohlegrill, Gasgrill oder vielleicht sogar ein elektrischer Grill - Hier kannst du frei nach deinen Bedürfnissen wählen.

Die Bratwurst bleibt unangefochten das beliebteste Grillgut der Deutschen. Sie wird in zahlreichen ortstypischen Variationen angeboten. Knapp dahinter liegen Schweinesteaks, Geflügelteile und verschiedene Arten von Burgern, Rippchen und vielem mehr.

Anzeige

Die Grillsaison ist in vollem Gange und auch diesen Sommer gibt es einige Tipps und Tricks, die das Grillen zu einem erfolgreichen Erlebnis machen. In diesem Artikel werden wir die 10 häufigsten Fehler beim Grillen aufdecken und dir zeigen, wie du sie vermeiden kannst. Sei bereit, deine Grillkünste auf das nächste Level zu bringen und das Beste aus jeder Grillparty herauszuholen!

Vom Amateur zum Profi: Achte auf diese Fehler beim Grillen

Beim Grillen kann einiges schiefgehen, sei es verbranntes Fleisch oder schwankende Temperaturen auf dem Grill. Doch mit ein paar einfachen Tipps lassen sich zehn häufig auftretende Fehler vermeiden. Wir geben dir hilfreiche Ratschläge, worauf du beim Grillen achten solltest und welche nützlichen Tricks sich wirklich lohnen.

Anzeige

Anzeige

1. Dreckiger Grillrost

Wenn du den Grill mit einem schmutzigen Rost benutzt, schadet das dem Geschmack des Grillguts. Das Fleisch kann daran kleben bleiben und es wird schwieriger, den Rost später zu reinigen. Es ist am besten, den Rost direkt nach dem Grillen zu säubern, solange er noch warm ist. Das macht das Reinigen einfacher und du kannst den Rost für das nächste Mal sauber und bereit zum Grillen halten.

Anzeige

2. Die falsche Menge an Grillkohle

Wenn du beim Grillen zu viel Holzkohle verwendest, wird der Grill zu heiß und das Essen verbrennt schneller. Tipp: Nur wenig Kohle verwenden und diese auf eine Seite des Grills schieben. Auf dieser Seite kannst du Fleisch anbraten, während auf der anderen Seite ohne Kohle Gemüse gegart wird, so, dass es nicht verbrennt. Bereite verschiedene Speisen gleichzeitig zu, ohne dass sie zu viel Hitze abbekommen.

3. Spiritus oder Benzin zum Anzünden benutzen

Wenn du die falschen Flüssigkeiten benutzt, um das Feuer im Grill anzufachen, kann es zu gefährlichen Stichflammen kommen. Außerdem können die giftigen Gase dem Essen den Geschmack verderben. Es ist sicherer, Alternativen wie einen Anzündkamin oder eine Heißluftpistole zu verwenden.

Anzeige

Anzeige

4. Den Smoker falsch vorbereiten

Beim Smoken ist es wichtig, dass sich Rauch im Inneren des Grills entwickelt. Dies kann nur geschehen, wenn die Räucherchips vorher in Wasser eingeweicht werden. Trockene Räucherchips sind beim Grillen mit dem Smoker absolut unerwünscht und sollten vermieden werden.

5. Das Fleisch vom Kühlschrank direkt auf den Grill legen

Wird das Fleisch direkt vom Kühlschrank auf den Grill gelegt, wird die äußere Schicht schnell gar, aber das Innere kann noch roh sein. Deshalb ist es wichtig, das Fleisch mindestens 30 Minuten vor dem Grillen aus dem Kühlschrank zu nehmen. Dadurch hat das Fleisch Zeit, sich auf Raumtemperatur zu erwärmen und wird gleichmäßiger und besser gegart.

6. Die Marinade zieht nicht lange genug ein

Damit leckere Rippchen oder Hähnchenteile ihren köstlichen Geschmack entfalten können, ist es wichtig, sie vor dem Grillen in einer Marinade aus Gewürzen und Öl einzulegen. Es empfiehlt sich, das Fleisch bereits am Vormittag einzulegen, damit es genug Zeit hat, die Aromen aufzunehmen. So kannst du am Abend das perfekt marinierte Grillgut genießen.

7. Den Grill zu heiß werden lassen

Solltest du beim Grillen die Temperatur nicht überprüfen, musst du ständig am Grill bleiben, um sicherzustellen, dass das Fleisch nicht verbrennt. Wer kein Thermometer zur Hand hat, kann diesen Trick anwenden: Halte die flache Hand etwa 15 cm über den Grillrost und spüre die Hitze. Wenn du nach etwa drei Sekunden eine starke Hitze spürst, kannst du mit dem Grillen beginnen. Dieser einfache Handtest gibt dir eine grobe Vorstellung von der Grilltemperatur und hilft dir dabei, das Fleisch perfekt zuzubereiten.

Achtung: Diesen Test mit Vorsicht genießen, sonst wird es schnell zu heiß an der Hand!

8. Das Fleisch mit der Gabel wenden

Beim Wenden des Fleisches mit einer Gabel entweichen Saft und Fett, was dazu führt, dass das Fleisch trocken und zäh wird. Zudem tropft der Fleischsaft auf die Kohle und verursacht das Aufwirbeln von krebserregender Asche. Es ist daher am besten, eine Grillzange zu verwenden, um das Fleisch schonend zu wenden.

9. Fleisch direkt essen

Für ein perfektes Steak-Ergebnis solltest du es nach dem Grillen mindestens fünf Minuten ruhen lassen. Dadurch kann sich der Saft im Fleisch gleichmäßig verteilen. Im Allgemeinen gilt beim Grillen: Geduld zahlt sich aus. Indem du dem Steak Zeit zum Ruhen gibst, wird es saftiger und schmackhafter.

10. Bier über das Grillgut schütten

Nutze diesen Grillklassiker auf keinen Fall: Das Ablöschen mit Bier führt dazu, dass die Kohle im Grill schnell verbrennt und Asche aufgewirbelt wird. Die Asche kann sich auf das Grillgut legen und den Geschmack beeinträchtigen. Greife lieber auf andere Methoden zurück, um das Grillgut zu würzen und zu garen.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Grillen