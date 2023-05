Städtereisen an Pfingsten: Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten für einen Kurztrip

Feiertage und Ferien locken besonders zu Pfingsten in die Urlaubsorte. Egal, ob Städtereise oder Strandurlaub, ob Anreise per Bus oder Flugzeug, oder ob Pauschalreise oder individuell gebucht: Es gibt viel zu entdecken. Ein Kurzurlaub bietet da die perfekte Entspannung für Zwischendurch. Wir zeigen dir hier einige Sehenswürdigkeiten internationaler Metropolen.

Anzeige

Kurzurlaub: Mit einer Städtereise raus aus dem Alltag

Das Reisefieber hat dich gepackt? Du hast Lust, Neues zu entdecken, fremde Luft zu schnuppern und aus dem Alltagstrott herauszukommen? Dann ist eine Städtereise vielleicht genau das Richtige. Für eine Städtereise reicht schon ein verlängertes Wochenende aus – Kurzentschlossene können sich also auch ganz spontan zu einem Trip in die Stadt der Wahl entschließen. Zudem gibt es unzählige spannende Ziele für eine Städtereise, sowohl in Deutschland als auch in Europa und in der ganzen Welt. Am günstigsten sind dabei Reisen mit Pauschalangeboten, bei denen die An- und Abreise, Übernachtung im Hotel mit Frühstück sowie teilweise auch Aktivitäten oder öffentliche Verkehrsmittel vor Ort inklusive sind. Viele Reiseveranstalter haben Last-Minute-Angebote für Städtereisen – mit etwas Glück können Sie ein echtes Schnäppchen buchen.

Anzeige

Anzeige

Urlaubsplanung für Citytrips: So findest du die optimale Stadt

Wohin die Städtereise geht, hängt in erster Linie von persönlichen Vorlieben ab, aber natürlich spielen auch Zeit und Geld eine entscheidende Rolle. Eine Metropole wie New York an einem Wochenende erkunden zu wollen, wäre unrealistisch – dazu ist die Anreise zu lang und die Stadt zu groß.

Rom in Italien, Barcelona in Spanien oder Istanbul in der Türkei liegen zwar in Europa und sind in einigen Stunden Flug zu erreichen, aber die Fülle an Sehenswürdigkeiten und die vielen unterschiedlichen Stadtviertel verlangen eigentlich einen vier- oder fünftägigen Kurzurlaub, um die schönsten Seiten der Stadt gesehen zu haben. Kurztrips empfehlen sich vor allem für Städtereisen im Inland oder aber für Städte, die du schon einmal besucht hast: Du möchtest wieder einmal in der Londoner King Street shoppen und ein Picknick im Hyde Park machen? Oder das quirlige Amsterdam wieder sehen oder Prag einmal im Frühling erleben? Dann ist eine preiswerte Wochenendreise in Ihre Lieblings-Metropole genau das Richtige.

Anzeige

Pauschalreise oder individuell buchen: Was ist günstiger?

Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Städtereise zu buchen. Pauschalangebote sind praktisch, weil von der Anreise bis zur Abreise alles organisiert ist. Viele Reisende buchen ihren Trip aber lieber individuell und suchen gezielt nach netten, authentischen Unterkünften fernab vom Touristenrummel. Flug, Busreise oder Bahnfahrt zum gewünschten Ziel kann man relativ kurzfristig buchen, eine Übernachtungsmöglichkeit findet man entweder online in einem der vielen Vergleichsportale, auf Empfehlung von Bekannten oder im Reisebüro. Eine individuell gebuchte Städtereise bietet den Vorteil, relativ flexibel zu sein, auch was die Länge angeht. Schließlich können sie auch spontan einen oder zwei Tage verlängern können.