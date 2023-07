Smoker-Rezepte für Einsteiger: So gelingt das perfekte Grill-Erlebnis

Das Wichtigste in Kürze Mit dem Smoker wird Grillgut nicht allein über die direkte Hitze gegart, sondern indirekt über den Rauch von Holzkohle oder Holzscheite

Smoken ist eine sanftere, indirekte Garmethode, als das klassische Grillen über Kohle

Grillgut bleibt länger saftig und der Rauch sorgt für das klassische Barbecue-Rauch-Aroma

Buche, Erle und Esche sind im Smoker vielseitig für alle Fleischsorten, Gemüse und Fisch verwendbar

Grillen mit dem Smoker ist in den USA bereits weit verbreitet, aber auch deutsche Grillfans kommen immer häufiger auf den Geschmack der sanfteren Garmethode für Fleisch und Gemüse. Wir zeigen dir hier Profitipps für den Smoker und zeigen dir, wie du dir einen Smoker selber bauen kannst und welche Rezepte sich dafür am besten eignen.

Smoker-Rezepte und Tipps fürs Barbecue

Amerika ist bekannt und berühmt für seine traditionellen Barbecues: Herzhaftes mit dem typischen Rauchgeschmack, das zuvor in würziger Marinade eingelegt und so zart ist, dass sich das Fleisch vom Knochen löst. Grillprofis und Feinschmecker schwören beim Grillen auf eher niedrige Temperaturen und dafür auf längere Garzeiten, da so das Grillfleisch saftiger und zarter wird und die Raucharomen besser aufnehmen kann. Kein Wunder also, dass auch der neueste Barbecue-Trend aus den USA stammt: der Smoker-Grill, gern auch Barbecue-Grill-Smoker genannt.

Diese Holzarten solltest du verwenden

Beim Räuchern kommt es besonders darauf an, welches Holz verwendet wird. Schließlich hat jede Holzsorte ein ganz eigenes Raucharoma. Daher gibt es Holzarten, die sich für bestimmte Fleischsorten besonders zu eignen. Hier eine Übersicht:

Buche: Rind, Schwein, Lamm, Fisch, Geflügel, Gemüse, Käse

Eiche: Rind, Schwein, Lamm, (fetter) Fisch

Birke: Geflügel, Gemüse

Walnuss: Rind, Schwein

Erle: Fisch, Geflügel, Gemüse

Der Smoker: Für Rezepte im BBQ-Style bestens geeignet

Bei einem Smoker handelt es sich um einen speziellen Grill, der nicht mit Holzkohle, sondern mit Feuerholz betrieben wird. Bereits die Wahl der Holzart hat Einfluss auf den Grillgeschmack. Viele schwören auf getrocknetes Buchenholz, andere auf Nuss- oder Obstbäume.

Wichtig beim Smoker: Das Fleisch wird unter Verschluss bei eher niedrigen Temperaturen gegart und sollte immer wieder mit Marinade oder Saft bestrichen werden, damit es schön saftig bleibt. Typische Smoker-Rezepte erfordern daher viel Zeit und Geduld in der Umsetzung. Je nach Art und Größe des Fleisches kannst du mit einer Dauer von 4 bis 8 Stunden rechnen. Smoker-Rezepte fallen daher in die Kategorie „Slow Cooking“.

Ein Beispiel aus einem typischen Rezept für den Smoker: Ein 1,5 Kilo-Stück Rindfleisch braucht im Barbecue-Smoker etwa fünf Stunden bei 120 Grad, um eine Kerntemperatur von 77 Grad zu erreichen. Das Grillfleisch bildet außen den charakteristischen Smoke-Ring mit der gewünschten Rauchnote, bleibt innen aber schön saftig und rosa.

Smoker-Rezept für marinierte Spareribs

Diese Marinade für Spareribs, die du im Übrigen auch auf einem normalen Holzkohlegrill zubereiten kannst, solltest du unbedingt in die Sammlung deiner Smoker-Rezepte aufnehmen. Achte darauf, dass das Grillrost möglichst hoch eingestellt ist und die Grilltemperatur schön niedrig bleibt. Ein wenig Buchenholz in der Kohle sorgt für den gewünschten Rauchgeschmack.

Zutaten für Grillmarinade nach amerikanischer Art

3 Esslöffel Salz

2 Esslöffel süßer Chili

2 Esslöffel brauner Zucker

2 Esslöffel Paprika

weitere Kräuter nach Belieben

3 Knoblauchzehen

grober Pfeffer

500 Milliliter Tomaten aus der Dose oder Tomatenketchup

100 Milliliter Apfelsaft

100 Milliliter Apfelessig

2 Esslöffel Worcestersauce

3 Esslöffel Honig

Die Zubereitung der Grillmarinade

Die Marinade solltest du am besten schon am Vortag zubereiten und das Fleisch darin einlegen. Schneide alle Zutaten möglichst fein. Anschließend den Knoblauch in einem Topf leicht bräunen und den Honig sowie Zucker unterrühren, damit beides sich gleichmäßig verflüssigt. Nach und nach alle Zutaten hinzufügen, die Marinade kurz erhitzen und dann abkühlen lassen. Bestreiche die Spareribs mit der Marinade und lassen Sie alles über Nacht an einem kühlen Ort ziehen. Nach etwa zwei bis drei Stunden im Smoker sollten die Spareribs außen dunkel und innen saftig sein.

Im Clip: Profi-Griller David Nöcker zeigt seine Grilltrends Clip Grilltrends mit Profigriller David Nöcker David ist absoluter Grillexperte und präsentiert die heißesten Trends. Holzkohle mit sechs Stunden Glühzeit oder eine Räucherschale für zusätzliches Aroma sind dabei noch lange nicht alles. 13:05 Min

Ab 12

Soße fürs Fleisch während des Smokens

Die Marinade steht, fehlt nur noch die Soße in der Liste der Smoker-Rezepte, die du während des Garens regelmäßig auf das Fleisch geben solltest. Hier ein Beispiel der süß-sauren Art, für das du folgende Zutaten bereitlegen solltest:

300 Gramm passierte Tomaten

200 Gramm Pflaumenmus

100 Gramm Butter

100 Milliliter Sojasoße

4 Esslöffel Honig

4 Esslöffel Balsamicoessig

Die Soße ist schnell zubereitet. Zerlasse dafür die Butter in einem Topf und gib dann passierte Tomaten, Pflaumenmus, Honig, Essig und Sojasoße dazu. Alles bei geringer Hitze etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen – fertig!