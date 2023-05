Schrott oder Schnäppchen: Lohnt sich der Autokauf im Ausland?

Das Wichtigste in Kürze 29.180 Euro kosteten Gebrauchtwagen im Durchschnitt im Frühjahr 2023 in Deutschland. Viele Autos sind 8 bis 30 Prozent teurer als im Frühjahr 2021, laut Onlineportal Autoscout24.

Anstieg der Autokäufer, die nach einem günstigen Gebrauchtwagen im Ausland suchen.

In Italien etwa sind Gebrauchte oft deutlich billiger.

Aber was erwartet einen dort – Schrott oder Schnäppchen? Abenteuer Leben hat den Test-Kauf gemacht. Mehr dazu erfährst du im Clip.

Gebrauchte Autos sind heiß begehrt – und teuer. Lohnt es sich, ins Ausland zu fahren zum Autokauf? In welchen Ländern es günstige Gebrauchtwagen gibt und was du beim Kauf beachten musst - das erfährst du in unserem Check. Übrigens: Ehemalige Mietwägen oder Firmenfahrzeuge aus Fahrzeugflotten in Deutschland sind häufig auch eine günstige Alternative.

Im Ausland sind gebrauchte Autos oft günstiger

Wer ein Fahrzeug kaufen möchte, muss derzeit tief in die Tasche greifen. Für Neuwagen und für Gebrauchtwagen fallen hohe Preise an. Es kann sich lohnen, zum Kauf eines Autos ins Ausland zu fahren. In diesen Ländern sind die Preise vergleichsweise günstig:

Italien

Niederlande

Belgien

In Frankreich und Luxemburg sind die Preise für gebrauchte Wagen hingegen eher hoch. Was du beachten musst bei der Suche nach einem Gebrauchtwagen in einem anderen EU-Land: Es fallen Reisekosten an. Denn ohne persönliche Besichtigung und Probefahrt, solltest du kein Auto kaufen. Überweise außerdem niemals schon Geld im Voraus als Anzahlung. Es besteht ein hohes Betrugsrisiko.

Vor dem Autokauf: Diese 5 Punkte solltest du checken

Du siehst ein gutes Angebot, es lockt und du willst unbedingt schnell vor Ort sein, damit dir keiner das Auto vor der Nase wegschnappt. Moment, kurz durchatmen. Bevor du dich auf den Weg machst, checke folgende Punkte. Schließlich soll die Fahrt ins Ausland nicht zum Fiasko werden.

Achte auf das Impressum: Bei der Recherche im Internet solltest du checken ob die Verkäuferin oder der Verkäufer ein vollständiges Impressum angegeben hat. Dazu gehören die Anschrift, Angaben zur Geschäftsführung, E-Mailadresse, Festnetznummer und auch die Steuer- und Registriernummer. Vereinbare einen Termin: Nimm im Vorfeld Kontakt zum Autohandel auf. Schließlich möchtest du sicherstellen, dass auch jemand vor Ort ist und Zeit für dich hat. Sonst war der lange Weg umsonst. Gibt es eine gute Auswahl an Autos? Erkundige dich bei der Autohändlerin oder beim Autohändler, ob mehrere Gebrauchtwagen nach deinen Wünschen vor Ort sind. Sage möglichst genau, welchen Autotyp du suchst und wo deine Preisgrenze liegt. So steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Kauf. Probefahrt verabreden: Kläre im Vorfeld, ob eine Probefahrt möglich ist. Du solltest das Auto unbedingt testen vor dem Kauf. Wie gut beschleunigt es? Funktionieren Lenkrad, Bremsen und Schaltung einwandfrei? Wie ist das Fahrgeräusch? Scheppert irgendetwas am Auto? Checke auch, ob Klimaanlage, Radio, : Kläre im Vorfeld, ob eine Probefahrt möglich ist. Du solltest das Auto unbedingt testen vor dem Kauf. Wie gut beschleunigt es? Funktionieren Lenkrad, Bremsen und Schaltung einwandfrei? Wie ist das Fahrgeräusch? Scheppert irgendetwas am Auto? Checke auch, ob Klimaanlage, Radio, Sitzheizung und einwandfrei laufen. Liegen die vollständigen Papiere vor? Nur dann kannst du das Auto auch über die Grenze überführen, den Preis verhandeln und einen Kauf abschließen.

Gewährleistung beim Autokauf im EU-Ausland

Habe ich auch Anspruch auf Gewährleistung, wenn ich ein Auto im EU-Ausland im Handel kaufe? Grundsätzlich ja. Es gibt allerdings eine Krux: Bei der Gewährleistung gibt es den Grundsatz, dass der Händler oder die Händlerin die Möglichkeit bekommen muss, den Schaden zu beheben. Wer das Auto gekauft hat, legt dann im Fall der Fälle eine weite Strecke dafür zurück. Das kostet wiederum Zeit und Geld. Daher einigen sich viele Vertragspartner dann auf einen Kompromiss. Diesen Punkt gilt es zu bedenken, bei einem Autokauf im Ausland.

Wichtig: Den Gebrauchtwagen von einer Werkstatt prüfen lassen!

Du hast ein passendes Auto gefunden? Bevor es zum Kauf kommt, solltest du den Gebrauchtwagen prüfen lassen und darüber mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin sprechen. Die beste Option ist der Check bei einer unabhängigen Werkstatt oder von einer unabhängigen sachverständigen Person.

Diese Dokumente brauchst du für den Autokauf

Kaufvertrag : Achte darauf, dass Stempel und Firmenname des Händlers oder der Händlerin im Kaufvertrag stehen. Auch der Kaufpreis und eine Bemerkung zur Mehrwertsteuer sollte enthalten sein. Prüfe, ob alle Angaben zur Verkäuferin oder zum Verkäufer korrekt sind und auch die Angaben zu deiner Person stimmen. Gleiche die Angaben mit dem Personalausweis ab. Bestehe auf die Originalunterlagen. Kopien allein reichen nicht aus.

Fahrzeugdokumente wie Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein

Scheckheft /Servicenachweise

Abmeldebestätigung des Herkunftslandes des Wagens

Rechnung

CoC-Papiere: Die Abkürzung steht für Certificate of Confirmity. Diese Konformitätsbescheinigung bestätigt, dass das Fahrzeug den Normen der EU entspricht. Sie ist wichtig für die Anmeldung des Autos in Deutschland.

Abenteuer Leben im TV: Der Gebrauchte aus Italien

Sei dabei, wenn Reporterin Kyra Baltrusch auf der Suche nach einem günstigen Gebrauchtwagen ein Schnäppchen in Italien finden möchte. Ob sie ihren Traumwagen findet und welche Tipps ihr Experte Rudi Dietl gibt, siehst du am Sonntag, den 14. Mai 2023 um 22:15 Uhr bei Kabel Eins.