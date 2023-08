Schnelle Küche: 5 köstliche Rezepte für den Feierabend

Wenn man einem langen Arbeitstag endlich in den Feierabend startet, möchte man oft auch eine leckere Mahlzeit genießen, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Wir zeigen dir, wie du leckere Feierabend-Gerichte schnell und einfach zaubern kannst in unter 15 Minuten.

Anzeige

1. Caprese-Salat mit Avocado

Ursprünglich aus Italien stammend, wird der Caprese-Salat mit Avocado wegen seiner leckeren Zutaten und seiner unkomplizierten sowie schnellen Zubereitung geschätzt.

Hierzu musst du nur die Avocado, die Tomaten und die Mozzarella in Scheiben schneiden und auf einem Teller anrichten. Dann streust du frische Basilikumblätter über die Zutaten. Anschließend beträufelst du alles mit Olivenöl und Balsamico-Glaze und würzt bei Bedarf mit Salz und Pfeffer.

Anzeige

Anzeige

Hier findest du mehr zu leckeren und einfachen Rezepten für ein Picknick Rezept Picknick-Ideen: 7 leckere und einfache Rezepte für ein Essen in der Natur Picknicken ist mehr als nur eine Mahlzeit im Freien. Dabei geht es darum, gemeinsam Mahlzeiten zu genießen und die Natur zu erleben. Wir zeigen dir, welche leckere und einfache Rezeptideen es für dein Picknick gibt, mit Lebensmittel die man im Haus hat. 28.08.2023

09:37 Uhr

2. Toast Hawaii

Wenn du es exotisch magst, ist dieses Rezept das Richtige für dich. Mit einem Toast Hawaii, der übrigens von Clemens Wilmenrod erfunden wurde, dem wahrscheinlich ersten TV-Koch Deutschlands, zauberst du in nur 10 Minuten eine leckere Alternative zur klassischen Brotzeit. Wie kaum ein anderer Snack fängt Toast Hawaii den Geschmack von Urlaub und unbeschwerten Momenten ein. Dieses Gericht erinnert an sonnige Tage, entspannte Momente und ist eine Hommage an den zeitlosen Geschmack der 60er Jahre.

Anzeige

3. Gourmet-Omlette mit Ziegenfrischkäse

In nur 15 Minuten kannst du eine raffinierte Mahlzeit zaubern, die die Kontraste von cremigem Käse und fruchtiger Süße in jedem Bissen vereint.

Anzeige

Anzeige

4. Ziegenkäse auf Wildkräutersalat

Dieses Gericht eignet sich ideal für einen leichten Abendgenuss oder als Vorspeise bei besonderen Anlässen.

Hier geht es zum Rezept Rezept Ziegenkäse auf Wildkräutersalat Herzhafter Salat nach einem Rezept aus dem "237 Oxhoft" in Nuthetal bei Potsdam 17.04.2015

15:14 Uhr

5. Quesadillas

Quesadillas sind nicht nur eine alltägliche Mahlzeit, sondern eignen sich auch als Snacks für entspannte Abende mit Freunden und Familie. Diese einfache, aber dennoch kreative Speise erinnert daran, wie vielseitig und lecker die mexikanische Küche ist.

Übrigens: Mindestens genauso lecker sind unsere scharfen Sommergerichte, die ebenfalls schnell und leicht zubereitet sind!

Ein Rezept dazu findest du hier Rezept Sebastians Quesadilla Den mexikanischen Klassiker mit Austernpilze 16.08.2021

13:11 Uhr