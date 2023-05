Reparatur oder Neukauf? Deshalb lohnt sich eine Reparatur deiner Elektrogeräte! 

Im Internet findest du zahlreiche hilfreiche Tipps von Experten. So kannst du dich unter dem Vergleichsportal kaputt.de kannst du dich informieren, wie teuer und schwierig die Reparatur von Smartphone, Tablet und Notebook und Co. in etwa wird. Dafür musst du einige Infos zum Gerät angeben wie Marke und Art des Schadens.