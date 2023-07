Portugal-Urlaub: Entdecke die Algarve als traumhaftes Reiseziel

Im Clip oben: Portugiesen lieben Fußball - die Leidenschaft teilen sie mit vielen Deutschen.

Das Wichtigste in Kürze Die Algarve ist ein mehr als 150 Kilometer langer Küstenstreifen im Süden Portugals.

Die Algarve gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Europa

Bekannt ist die Region für traumhafte Strände , die "Praia" auf Portugiesisch heißen.

Spektakulär sind die teils bizarren Felsformationen - etwa am "Praia da Rocha", ein Strand bei Portimao.

Paradies für Wassersport : An der Algarve surfen Welenreiter:innen das ganze Jahr. Es gibt berühmte Surf-Spots.

Wohin fliegen? Faro ist der Flughafen der Hauptstadt der Algarve.

Die Algarve gehört zu den schönsten Regionen Portugals. Im Süden des Landes erwarten dich im Urlaub traumhafte Strände, spektakuläre Steilküsten und Wellen zum Surfen. Komm mit auf eine Reise zu den Hot-Spots der Algarve!

Die schönsten Plätze an der Algarve

Angekommen im Urlaub! Diese Plätze an der Algarve in Portugal laden zum Entspannen, zu Aktivitäten und Kultur ein. Das darfst du auf keinen Fall verpassen:

Praia da Marinha: Ein Herz von Felsen

Erkennst du das Herz? Aus der Perspektive von oben bilden die Felsen eine Herzform. Der Praia da Marinha in Portugal gehört zu den schönsten Stränden an der Algarve mit beeindruckenden Felsformationen. Mit dem Kanu kannst du durch die Felsen paddeln. Oder du unternimmst eine Klippenwanderung. Danach relaxt du an einem der feinsandigen Strände und badest im Meer. Wichtig: Bei den Kalksteinen kann es zu Erdrutschen kommen. Achte deshalb gut auf die Sicherheitshinweise vor Ort.

Love it! Die Felsen am Strand Praia da Marinha bilden ein Herz. © Imago Images/ panthermedia

Höhle von Benagil: goldenes Licht!

Auf Social Media findest du zahlreiche Bilder und Videos von diesem Highlight an der Algarve: Die Höhle von Benagil (Benagil cave) gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten. Sie befindet sich zwischen den Städten Albufeira und Portimao. Du kannst dorthin schwimmen oder eine Kajak-Tour buchen. Besonders ist das Licht in der Höhle: die Felsen haben oben einen Durchbruch, sodass die Sonne in die Höhle strahlt und die Felsen Gold erleuchtet.

Carvoeiro: Die weiße Stadt mit Charme

Das einstige Fischerdorf Carvoerio ist ein Touristenort. Dennoch hat es sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Es gibt keine Hochhäuser in der Stadt. Weiße Häuser, kleine Gassen und nette Cafés und Restaraunts laden zum Bummeln und Verweilen ein. Die Lage an der Felsküste ist wunderschön. Besuche auch die tollen Aussichtspunkte!

Top Strände an der Algarve

In Portugal reiht sich ein traumhafter badeort an den nachsten. Welche Strände du unbedingt gesehen haben musst? Hier kommt unsere Auswahl.

Praia da Arrifana: Ein Paradies für Surfer:innen und Wassersport jeglicher Art. Praia do Camilo: Eine steile Treppe führt zu der versteckten Badebucht mit zerklüfteten Klippen. Praia de Odeceixe: Hier mündet ein Fluss ins Meer und du kannst in Lagunen baden. Meia Praia: Der flache feinsandige Strand eignet sich für Familien und ist sogar mit der Bahn gut erreichbar. Ein Top-Tipp für alle, die ohne Auto unterwegs sind. Praia da Amoreira: An der Westküste wartet dieser wilde Strand mit guten Wellen zum Surfen, Lagunen und Dünen. Praia da Ilha de Tavira: Die Insel Tavira ist bekannt für traumhafte Strände an der Sandalgarve. Praia da Rocha: Tolle Felsen und lange Strandspaziergänge - dieser lange Strand bietet beides. Praia dos Três Irmãos: Zum Strand steigst du über eine Treppe hinab. Bei Ebbe siehst du hier Höhlen in den Felsformationen. Praia de Dona Ana: Der Strand liegt zwischen steilen Felsklippen und das Meer ist kristallklar. Praia da Falésia: Orange Felsen und goldener Sand erwarten dich an diesem acht Kilometer langen Strand.

Paradies zum Surfen und Wellenreiten

Hang loose! Die Region zwischen Aljezur und Faro ist ein Magnet für Wassersportler:innen. Die Algarve ist ein perfektes Surf-Revier. Kein Wunder, dass es dort zahlreiche Surf-Camps gibt: Egal, ob Anfänger:in oder Profi - für jeden Anspruch rollt die passende Welle an den Strand.

Wenn du surfen lernen möchtest, kannst du Kurse bei einer Surf-Schule buchen. Wellenreiten ist in Portugal das ganze Jahr über möglich. Die Wassertemperaturen sind angenehm warm. Im Sommer sind die Bedingungen mit eher sanften Wellen für Einsteiger:innen gut. Im Winter reiten Fortgeschrittene die großen Wellen.

Camping wird immer beliebter

Du bist mit dem Bulli, Camper oder Wohnmobil unterwegs? An der Algarve gibt es zahlreiche Stellplätze mit toller Aussicht. Wildcampen ist in Portugal verboten - so wie in vielen europäischen Ländern. Buche dir also lieber einen offiziellen Platz. Dann kannst du auch beruhigt bleiben. Wer einen schönen Platz gefunden hat, der mag meistens gar nicht mehr woanders hin.

