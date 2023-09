Pauschalreisen: Tipps und Tricks was du wissen solltest

Das wichtigste in Kürze Eine Pauschalreise kann die Planung für deinen Urlaub erheblich vereinfachen , da du alles auf einen Schlag buchen kannst. Hotelbuchungen und Flüge, alles zusammen.

Die erste Pauschalreise wurde 1841 von Thomas Cook angeboten. Der gleichnamige Reiseveranstalter musste aber 2019 in Deutschland Insolvenz anmelden.

Man sollte sich vor solch einer Reise gut informieren und für sich selbst abwägen, ob es zu einem passt.

Anzeige

Pauschalreisen bieten eine bequeme und sorgfältig geplante Möglichkeit, unvergessliche Urlaubserlebnisse zu genießen, ohne sich um die Einzelheiten der Reiseplanung kümmern zu müssen. Trotzdem können Pauschalreisen trotz ihrer offensichtlichen Vorteile auch einige Nachteile mit sich bringen, da beispielweise bei Pauschalreisen oft Flugzeiten, Unterkünfte und Aktivitäten im Voraus festgelegt sind. Dies kann die Flexibilität einschränken und es schwierig machen, spontane Änderungen am Reiseplan vorzunehmen.

Wie günstig sind Pauschalreisen wirklich?

Anzeige

Anzeige

In allen Katalogen und Reiseportalen liest man "Pauschalreise buchen" - doch was bedeutet das eigentlich?

Ist eine Pauschalreise wirklich ein günstiger Urlaub? Pauschalreisen im Check: Eine Pauschalreise ist eine Reise, bei der ein Reiseveranstalter eine Gesamtheit von Reiseleistungen zu einem einheitlichen Gesamtpreis und im eigenen Namen verspricht zu erbringen.

Erstmals organisierte Thomas Cook am 5. Juli 1841 eine Bahnreise für englische Arbeiter von Leicester nach Loughborough, in der die Kosten für die Fahrt und die Verpflegung im Preis inbegriffen waren – der Beginn der Pauschalreisen, eines frühen Vorläufers des Massentourismus. Pauschalreisen haben für den Urlauber Vor- und Nachteile. Wenn Sie im Ausland Eindruck schinden wollen, wenn Sie beispielsweise ein schickes Restaurant betreten, informieren Sie sich über die Knigge-Regeln. Vielleicht könnte Ihre nächste Pauschalreise ein atemberaubender Urlaub in Kolumbien sein. Auch ein Urlaub in Deutschland, kann mit einer Pauschalreise verbunden werden.

Anzeige

Vorteile

Die mit der Delegierung der Organisation und Verantwortung an den Veranstalter verbundene größere Bequemlichkeit für den Kunden. Preisvorteile gegenüber einer individuellen Buchung - z.B. bei einer Durch den standardisierten Charakter der Leistungen ergeben sichgegenüber einer individuellen Buchung - z.B. bei einer All Inclusive Verpflegung. Eine bessere rechtliche Absicherung durch Insolvenzschutz (Sicherungsschein), Pauschalreiserecht u. a. Bei Rundreisen erlebt und sieht man alles Wesentliche, ohne sich vorher zeitaufwändig und kostenpflichtig aus Reiseliteratur ein Bild über die zu besuchenden Sehenswürdigkeiten machen zu müssen. Ein gesellschaftlich-sozialer Aspekt: man reist nicht alleine, man kann Kontakt zu Mitreisenden aufnehmen Außerdem bieten Pauschalreisen dem Reiseveranstalter und der lokalen Wirtschaft Planungssicherheit. Gemeinden, Länder und Planungsverbände können die Flächennutzung und den Raum im Allgemeinen besser planen.

Anzeige

Anzeige

Nachteile

Pauschalreisen sind oft wenig flexibel. Transfers und Aufenthalte sind im Voraus genau festgelegt. Möglichkeiten individueller Gestaltung sind erheblich eingeengt. Viele Reiseziele werden im Rahmen von Pauschalreisen gar nicht angeboten. Kurzurlaube werden daher Beispielsweise eher selten als Pauschalreise zur Verfügung gestellt. Kurzfristige verfügbare Angebote von Hotels können nicht (sofort) an Kunden weitergegeben werden.

Ein Nachteil bei Charterflügen sind die unverbindlichen Flugzeiten sowie die meist gesetzlich zulässig vereinbarte Möglichkeit des kurzfristigen Wechsels von Fluggesellschaften; Pauschalreisende können sich daher nur im Rahmen der reiserechtlichen Bestimmungen gegen Änderungen wehren. Denn nicht jeder Fluglinienwechsel bzw. jede Flugzeitenänderung muss hingenommen werden. Individualreisende sind durch ihren direkten Beförderungsvertrag mit der Fluggesellschaft in einer rechtlich eindeutigeren Situation.

Beide Gruppen von Reisenden haben aber Anspruch auf Erfüllung des Transportvertrages und bei Nicht- oder Schlechterleistung Anspruch auf Gewährleistung. Davon unberührt kann natürlich auch bei erlittenen Schäden Schadenersatz verlangt werden.

Übrigens: Nicht nur im Bali-Urlaub oder beim Urlaub in der Dominikanischen Republik oder in Thailand können Sie traumhafte Badestrände mit feinstem, weißen Sand und türkisblauem Wasser erleben. Auch innerhalb Europa, im Mittelmeerraum, finden Sie wunderbare Sandstrände.