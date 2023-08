Outdoor Spiele: 9 Beschäftigungen für die ganze Familie

Das Wichtigste in Kürze Neben den klassischen Freizeit-Aktivitäten, wie Badminton, Volleyball, Frisbee oder Tischtennis, gibt es noch viele weitere spaßige Freizeit-Spiele für den Sommer.

Kubb oder auch Wikingerschach ist ein skandinavisches Wurfspiel und eignet sich ideal für ein spaßiges Spiel im Sommer.

Bei Gewitter und Sturm kannst du auch spontan Kartenspiele spielen. Die kannst du nämlich drinnen als auch draußen spielen.

Weitere Spiele, die besonders in den letzten Jahren immer stärker an Beliebtheit gewonnen haben, sind z.B. Spikeball, Krocket, Boccia oder auch Cornhole. Diese Spiele garantieren viel Spaß mit Familie und Freunden.

Anzeige

Langeweile kann nerven. Nicht nur Familien kennen das Problem. Wir zeigen dir Outdoor-Spiele, die sich perfekt für den Sommer eignen, wenn du dich in deiner Freizeit oder im Urlaub beschäftigen möchtest – etwa auch am Strand oder gemütlich im Park.

Kubb/Wikingerschach

Kubb oder auch Wikingerschach ist ein skandinavisches Wurfspiel. Das Ziel des Spiels ist es, alle Holzblöcke (Kubbs) der gegnerischen Mannschaft mit Wurfhölzern umzuwerfen und schließlich den König in der Mitte des Spielfelds zu treffen. Das Spielfeld kann z.B. durch das Markieren der Grenzen mit Stöcken oder Seilen festgelegt werden. Es kann auf Gras, Sand oder einem anderen ebenen Untergrund gespielt werden und eignet sich ideal für 2-12 Spieler.

Anzeige

Anzeige

Badminton

Badminton ist ein beliebtes Federballspiel, das mit Schlägern und einem Federball gespielt wird. Das Ziel ist es, den Federball über ein Netz zu schlagen und dabei Punkte zu erzielen. Badminton kann sowohl im Einzel- als auch im Doppelmodus gespielt werden und bietet eine Menge Spaß für Spieler jeden Alters.

Anzeige

Frisbee

Frisbee ist ein Wurfscheibenspiel, das sowohl zum Spaß als auch für verschiedene Wurftechniken und Wettkämpfe geeignet ist. Das Ziel ist es, den Frisbee so präzise wie möglich zu werfen und von einem Mitspieler gefangen zu werden. Es kann mit beliebig vielen Spielern gespielt werden und eignet sich daher als optimales Spiel für die ganze Familie.

Volleyball

Volleyball ist ein beliebtes Mannschaftsspiel, bei dem zwei Teams auf einem Spielfeld getrennt durch ein Netz spielen. Das Ziel ist es, den Ball über das Netz zu schlagen und ihn in der gegnerischen Spielfeldhälfte auf den Boden zu bringen. Das Spiel kann dabei auf Sandstränden oder auch auf speziellen Volleyballplätzen gespielt werden. Es erfordert mindestens 4 Spieler.

Anzeige

Anzeige

Spikeball

Spikeball ist ein Ballspiel, das besonders in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Es wird mit einem runden Netz gespielt, das auf dem Boden platziert wird. Zwei Teams mit jeweils zwei Spielern versuchen abwechselnd, den Ball auf das Netz zu schlagen, sodass er zurückspringt und vom gegnerischen Team nicht zurückgespielt werden kann. Das macht Spikeball zu einem aufregenden Spiel, das Schnelligkeit, Geschicklichkeit und strategisches Denken erfordert.

Krocket

Krocket ist ein traditionelles englisches Rasenspiel, wozu es Geschicklichkeit und Präzision braucht. Das Ziel des Spiels besteht darin, Holzkugeln mit Hilfe eines Schlägers durch kleine Metallbögen (Tore) zu schießen und als Erster den Kurs abzuschließen. Krocket wird auf Rasenflächen gespielt und kann daher sowohl im Garten als auch in Parks oder Campingflächen gespielt werden.

Boccia

Boccia ist ein traditionelles italienisches Kugelspiel. Es kann sowohl als Einzelspiel als auch als Mannschaftsspiel gespielt werden. Das Ziel besteht darin, die eigenen Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel, auch Pallino genannt, zu werfen. Die Spieler verwenden dabei spezielle Kugeln, die aus Metall oder Kunststoff bestehen und eine gewisse Gewichtung aufweisen. Jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl an Kugeln, die sie nacheinander werfen, um Punkte zu erzielen. Das Spiel beginnt damit, dass ein Spieler das Pallino in eine bestimmte Entfernung wirft. Anschließend versuchen die Spieler abwechselnd, ihre Kugeln so nah wie möglich an das Pallino heranzubringen. Nachdem alle Kugeln geworfen wurden, wird die Punktzahl ermittelt. Der Spieler, dessen Kugel am nächsten zum Pallino liegt, erhält einen Punkt für jede Kugel, die näher am Pallino liegt als die beste Kugel des gegnerischen Teams.

Cornhole

Cornhole ist ein Wurfspiel, bei dem kleine Stoffsäckchen auf eine schräge Plattform mit einem Loch geworfen werden. Das Ziel des Spiels ist es, die Säckchen so zu werfen, dass sie in das Loch auf der gegenüberliegenden Plattform fallen oder zumindest auf der Plattform landen. Cornhole ist ein spaßiges Spiel für alle Altersgruppen und kann in Teams oder als Einzelspiel gespielt werden.

Kartenspiele

Kartenspiele sind eine weitere beliebte Wahl für gesellige Aktivitäten für draußen im Sommer oder aber auch, wenn es im Sommer einmal wieder gewittert und die Spiele nach drinnen verlagert werden müssen. Beide Varianten sind mit Kartenspielen spontan möglich. Es gibt zahlreiche Kartenspiele, die mit Familie und Freunden gespielt werden können. Einige bekannte Beispiele sind Uno, Skat, Poker, Schwarzer Peter und Mau-Mau. Mit diesen Spielen kannst du nie etwas falsch machen. Die Spielerzahl variiert je nach Spiel, aber die meisten Kartenspiele können mit 2-8 Spielern gespielt werden.