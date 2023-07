Online-Shopping: Spare Geld auch außerhalb der Aktionstage

Das Wichtigste in Kürze Der Prime Day ist ein beliebter Online-Schnäppchen-Tag - in diesem Jahr findet er am 11. und 12. Juli 2023 statt

Oftmals gibt es auch schon einige Tage festgelegten Schnäppchen-Tagen günstigere Preise für einige Produkte

Neben dem Prime Day gibt es auch weitere fixe Schnäppchen-Termine, wie etwa den Black Friday , Singles' Day oder Cyber Monday . Auch hier locken Händler vor allem online mit Schnäppchen

Um nicht auf Tricks der Händler reinzufallen, gilt es, einige Tipps zu beachten: Gezielt einkaufen, am besten mit Einkaufsliste , Vorab Wunsch-Artikel im virtuellen Einkaufswagen lagern, Preise vergleichen oder über Newsletter keine Rabattaktion des Wunschhändlers mehr verpassen.

Wer die Preistricks der Supermärkte durchschaut, spart auch beim Wocheneinkauf bares Geld.

Außerdem kannst du sparen, wenn du zu bestimmten Tageszeiten einkaufst

Immer wieder locken Händler in bestimmten Zeitäumen mit Rabatten und Angeboten. Schnäppchenjäger sollten sich diese Tage fest im Kalender notieren, denn vor allem für größere Anschaffungen können sie an diesen Tagen viel Geld sparen. Abenteuer Leben zeigt, wie du auch unabhängig von Prime Day, Black Friday oder Cyber Monday beim Shopping richtig absahnen kannst.

Schnäppchen-Alarm! 8 Tipps für die Rabattjagd

An einigen Tagen geben Händler saftige Rabatte, unter anderem, um die vollen Lager zu leeren und Platz für neue Ware zu machen. Zu den typischen Schnäppchen zählen hier vor allem technische Geräte, wie Fernseher, Spiel-Konsolen oder Handys. Aber auch Kleidung wird inzwischen häufig mit Rabatten günstiger verkauft.

1. Vorbereitung ist alles: Einkaufsliste statt Spontankäufe

Wer vorausplant und gezielt mit Einkaufsliste einkauft, fällt nicht auf . So kannst du gezielt nach den Sachen suchen, die du wirklich brauchst oder haben möchtest. Auf diese Weise verhinderst du, wahllos irgendwelche Angebote anzusehen und kommst nicht so schnell in Versuchung, unnütze Dinge zu kaufen.

2. Online-Shopping: Den Warenkorb im Voraus befüllen

Was Viele nicht wissen: Bei manchen Shops werden die Artikel im Warenkorb eine Zeit lang automatisch für dich reserviert. Es bietet sich daher an, die Artikel bereits vor speziellen Angebotswochen oder Tagen wie dem Black Friday auf deiner Einkaufsliste direkt in den Warenkorb zu legen oder aber über eine Merkliste zu speichern. Wird dieser Artikel günstiger, kannst du den Artikel automatisch sofort zum günstigeren Preis kaufen. So sparst du am Stichtag wichtige Zeit.

3. Online statt City: Im Netz gibt es mehr Schnäppchen

Inzwischen sind bestimmte Schnäppchentage fest etablierte Ereignisse, auf die sich der Handel einstellt. Daher werden schon Wochen zuvor Angebote erstellt - sowohl online als auch im stationären Handel. In der Regel gibt es aber online die besseren Preise. Zudem kann es im Geschäft in der Stadt chaotischen Zuständen kommen, wenn sich mehrere Schnäppchen-Jäger um die begehrte Ware streiten. Außerdem kannst du dir beim Online-Shopping deine Schnäppchen innerhalb weniger Tagen von Amazon, Media Markt und Co. ganz einfach und bequem nach Hause liefern lassen.

4. Vergleichsportale, Online-Shops, Google: Preise vergleichen

Ein weiterer Vorteil beim Einkaufen im Netz: Vergleichsmöglichkeiten. Einfach über Vergleichsportale die Preise für den Wunschartikel checken und dann beim günstigsten Online-Shop zuschlagen. Das geht natürlich auch, indem du selbst verschiedene Shops durchstöberst, aber über Vergleichsportale wie Idealo, Check24 oder Testsieger ist die Suche schneller und einfacher. Aber auch Google Shopping zeigt ganz einfach die günstigsten Angebote verschiedener Shops.

5. Mehr Ersparnis: Black Friday oder Cyber Moday?

Du brauchst ein neues Elektrogerät, das etwas größer ist, wie zum Beispiel einen neuen Fernseher, eine Waschmaschine oder ein neues Soundsystem für das Heimkino? Größere Käufe solltest du besser direkt am Black Friday tätigen und nicht auf den Cyber Monday warten. So hast du die Chance auf eine bessere Auswahl bei deinen Wunsch-Artikeln. Der Cyber Monday eignet sich hingegen besser für kleinere Käufe oder Geschenke.

6. Newsletter abonnieren: So verpasst du keinen Deal

Ja, Newsletter können ganz schön nerven. Aber: Wer gezielt nur E-Mails von den Lieblingsshops abonniert, verpasst vor allem rund um spezielle Angebotswochen kein Schnäppchen. Denn du bekommst sofort eine Benachrichtigung, wenn es gute Angebote gibt. Außerdem haben viele Shops zusätzliche Rabatte oder Vorteile für neue Kunden und du kannst auf diese Weise doppelt sparen.

7. Rückgabe möglich? Achte auf die Bedingungen

Der ein oder andere Online-Einkauf war unnütz, aber das fällt dir erst später auf? Das kann immer wieder vorkommen. Deshalb lohnt sich in der Regel vor dem Kauf ein Blick auf die Rückgabebedingungen. Vor allem im stationären Einzelhandel ist Vorsicht geboten, denn die Geschäfte sind vor allem bei reduzierter Ware nicht verpflichtet, sie zurückzunehmen. Viele Geschäfte sind jedoch in der Regel kulant, aber es kommt dabei ganz auf das Geschäft und die Richtlinien an. Das ist in Online-Shops anders und es besteht ein allgemeines Rückgaberecht von 14 Tagen. Lies dir also auch am Black Friday vor dem Kauf erst einmal die Rückgaberichtlinien durch oder frage vor dem Kauf im Geschäft nach.

Kennst du schon den Einkaufswagen-Trick?