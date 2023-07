Das Wichtigste in Kürze Sein eigentlicher Name ist Carl Clemens Hahn . Der Künstlername Clemens Wilmenrod kommt von seinem Geburtsort Willmenrod im Westerwald.

Wilmenrod ist kein gelernter Koch . Sein eigentlicher Beruf: Schauspieler .

Mit seiner 15 minütigen Sendung " Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch " startet er als Deutschlands erster Fernsehkoch durch.

Er gilt als der Erfinder des Toast Hawaii

Toast Hawaii ist einer DER Klassiker der deutschen Küche. Aber ohne Clemens Wilmenrod würden wir das Rezept gar nicht kennen. Vor Dirk Hoffmann und Co. war Clemens Wilmenrod. Deutschlands erster TV-Koch versuchte schon in den 50er Jahren Exotik in die deutschen Küchen zu bringen. Und das, obwohl Wilmenrod eigentlich gar kein gelernter Koch war.

Der Beginn seiner Karriere

Clemens Wilmenrod, der eigentlich Carl Clemens Hahn heißt, wird am 24. Juli 1906 in Willmenrod (Westerwald) geboren. Mit Kochen hat er erstmal nicht viel zu tun. Aber schon seit Kindheitstagen ist er ein guter Unterhalter und wird schließlich Schauspieler.

Kochsendungen sind heutzutage kaum noch aus der Fernsehwelt wegzudenken. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie lange die Themen Fernsehen und Kochen schon zusammen gehören. Nur acht Wochen nach der Geburt des "Ersten Deutschen Fernsehens" flimmert die erste deutsche Kochsendung über die Bildschirme.

Deutschlands erster Fernsehkoch

Seinen ersten Auftritt hat der gelernte Schauspieler am 20.02.1953 im Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) in der Sendung "Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch". Das Gericht: ein italienisches Omelette. Die Pilotfolge hat einen Nerv getroffen. Wilmenrods Sendung läuft mit über 180 Folgen bis ins Jahr 1964.

Bei seinen Kreationen setzt er auf - damals - ungewöhnliche Geschmackskombinationen und Abwandlungen von bekannten Rezepten. Hinter einem "Arabischen Reiterfleisch" steckt eigentlich eine herkömmliche Bulette, die er mit Paprikapulver aufpeppt.

Toast Hawaii

Sein Steckenpferd: Gefülltes und überbackenes Brot. Rezepte, die jeder zuhause nachmachen kann. Eine seiner Kreationen ist bis heute ein Klassiker der deutschen Küche: Toast Hawaii. Die Zutaten sind auch hier überschaubar: eine Scheibe Toast, Kochschinken, Dosenananas, eine Scheibe Käse und eine Cocktail-Kirsche.

FAQ