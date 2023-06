Nordsee oder Ostsee – Welcher deutscher Urlaubsort ist günstiger?

Ostsee gegen Nordsee - Das Urlaubsduell Der Vergleich prüft Preise für Übernachtung, Verköstigung und Aktivitäten

Für die Ostsee tritt an: Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein

Für die Nordsee tritt an: Die westfriesische Insel Texel im niederländischen Nordholland

Anzeige

An dieser Frage scheiden sich die Geister: Ist die Ostsee oder die Nordsee das bessere Strand-Urlaubsziel in Deutschland? Die Ostsee ist wegen der wärmeren Wassertemperaturen und weniger Strömung bei Bade- und Strand-Fans hoch im Kurs. Doch auch die Nordsee-Fans schwören auf schöne Badestrände. Doch: Wo gibt es mehr Urlaub fürs Geld? Reisetester Cornel Bunz hat das Urlaubsduell eröffnet und Timmendorfer Strand (Ostsee) mit der niederländischen Urlaubsinsel Texel (Nordsee) verglichen.

In Deutschland gehört der Ort Timmendorfer Strand an der Ostsee jeden Sommer zu den Touristen-Hotspots. Viele sind bereits Stammgäste und mieten sich für jedes Jahr wieder ein Zimmer oder auch eine Ferienwohnung, von denen es reichlich im Ostsee-Ort gibt. Günstig ist die Hauptsaison nicht unbedingt. Doch, wer auf gutes Essen, kurze Wege und schöne Strände mit zahlreichen Strandkörben Wert legt, ist hier an der richtigen Adresse. Texel ist eine westfriesische Insel in der niederländischen Provinz Nordholland. Sie ist - wie schon der Ort Timmendorfer Strand - ein beliebtes Reiseziel für Touristen - nicht nur aus Deutschland.

Anzeige

Anzeige

Übernachtung: Hotel vs. Ferienhaus

Am Timmendorfer Strand wohnt Cornel Bunz im familienbetriebenen Hotel mit strandnaher Lage. Nur wenige Schritte und die Hotelgäste könnten sich direkt in die Fluten wagen. So eine Lage lässt sich das Hotel natürlich ich auch bezahlen: In der Hauptsaison zahlen Gäste schonmal deutlich mehr als hundert Euro pro Nacht. Auch eine Kurabgabe - auch Kurtaxe genannt - fällt noch an, deren Höhe je nach Saison variiert. Der Strandkorb ist mit der Übernachtung leider ebenfalls nicht inklusive, sondern muss extra beim jeweiligen Verleih gebucht werden. In Sachen Strandkorb gehen die Betreiber hier auch ungewöhnliche Wege: Sauna-Fans erleben hier eine Strandkorb-Sauna, die exklusiv gebucht werden kann oder können auch eine Nacht im abschließbaren Strand-Bett schlafen.

In Texel wohnt Cornel in einem Ferienhaus, das nicht ganz so zentral liegt, dafür größer ist - ideal für eine ganze Familie. Sie ist geräumig, neuwertig und verfügt sogar über eine eigene Sauna. Dafür liegt sie nicht so dicht am Strand, was für Reisetester Cornel aber kein großes Problem darstellt. Bis zum Ortskern "De Koog" ist es ein Kilometer Fußweg und nochmal ein Stück zum Strand - wer nicht gut zu Fuß ist, kann allerdings auch am Strand mit dem Auto parken. Nur Camper sind näher am Strand, wenn sie rechtzeitig einen Platz buchen.

Anzeige

Essen & Trinken: Das Teller-Duell

Wer am Timmendorfer Strand oder auch in Texel Schnitzel und Pizza bestellt, verpasst die zahlreichen Variationen an Fischgerichten, die jeweils vor Ort frisch zubereitet werden. Cornel entscheidet sich daher in beiden Orten für die regionale Küche. Im deutschen Ostsee-Ort fällt die Wahl für das Vergleichsgericht auf Dorsch im Bananenblatt gedünstet - on top gibt es noch weitere Meeresfrüchte. Außerdem testet Cornel noch einen Hafen-Imbiss, der auch bei Einheimischen sehr beliebt ist. Hier ist es etwas günstiger mit nicht minder großzügigen Portionen. Auf der Insel Texel entscheidet sich der Reisetester für eine niederländische Version von Backfisch und gebackenen Garnelen. Den Tipp hatte er zuvor bekommen. Außerdem probiert Cornel ein Restaurant in direkter Strandlage aus, wo er Muscheln probiert.

Wo gibt es mehr Aktivitäten?

Am Timmendorfer Strand ist in der Sommer-Saison viel geboten. Cornel probiert für sein Strand-Erlebnis neben dem Strandkorb auch ein spezielles Tretboot mit Wasserrutsche aus. Zudem testet er eine Strandkorb-Sauna und eine Übernachtung in einem umgebauten, abschließbaren Strandkorb mit Bett. Übernachten direkt am Wasser mit unverstelltem Blick auf den Sonnenuntergang. Außerdem macht er eine Fahrradtour zu einem abgelegenen Strand.

Texel hat für den Reise-Experten eine Fahrt mit dem Krabbenkutter im Angebot. Auf dieser lernt er, wie Krabben pulen funktioniert. Diese Fahrten sind vor allem bei Touristen beliebt. Außerdem probiert er Strandsegeln aus, eine sportliche Aktivität die vor allem an windreichen Tagen eine Alternative zum klassischen Strandbad bietet. Natürlich gäbe es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, aber bei einem Aufenthalt von nur wenigen Tagen kann Cornel nicht alles ausprobieren.

Anzeige

Anzeige

Im Überblick: Kosten für 4 Tage

Hier seht ihr Cornels Ausgaben auf einen Blick aufgelistet. Natürlich können sich diese Preise auch jederzeit wieder verändern - bei Interesse am besten noch einmal vorher erkundigen. Zumal es für alles auch zahlreiche alternative Möglichkeiten an beiden Orten gibt.

Kosten Übernachtung: 350 € (Ostsee) vs. 300 € (Nordsee)

Kosten Essen & Trinken: 110 € (Ostsee) vs. 120 € (Nordsee)

Kosten Aktivitäten: 75 € (Ostsee) vs. 57 € (Nordsee)

Gesamtkosten: 535 € (Ostsee) vs. 477 € (Nordsee)

Das Duell-Ergebnis

In der Kategorie "Unterkunft" punktet Texel mit der günstigen Ferienwohnung, die sehr geräumig ist und mit einer eigenen Sauna aufwartet. In Sachen "Essen & Trinken" konnten zwar beide Orte überzeugen - dennoch liegt hier Timmendorfer Strand einen Hauch vor Texel, wegen der abwechslungsreicheren Auswahl. Der Strand: die unendlichen Weiten ohne Slalom um Strandkörbe gefallen Cornel in Texel deutlich besser. In Sachen Aktivitäten kann Timmendorfer Strand mit besseren Relax-Möglichkeiten beim Reisetester punkten. Doch das Zünglein an der Waage ist schließlich das Preis-Leistungs-Verhältnis: Hier kann das höherpreisige Timmendorfer Strand mit den günstigen Preisen in Texel nicht mithalten. Endergebnis: Mit 3:2 gewinnt Texel (Nordsee) vor Timmendorfer Strand (Ostsee). Natürlich mag jemand anderes diese Kategorien wieder ganz anders bewerten. Beide Orte haben unserem Reise-Experten gut gefallen und das Ergebnis ist knapp ausgefallen.

Ihr wollt die Duell-Orte selbst kennenlernen?

Für mehr Infos findet ihr hier weiterführende Links: