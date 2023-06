Nie wieder zu viel Fleisch grillen: So berechnest du die perfekte Fleischmenge!

So geht's: Die richtige Fleischmenge berechnen Zuerst sollte die Frage beantwortet werden: Wie viele Personen kommen zum Grillen?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Beilagen, desto weniger Fleischmenge

Wer kommt? Denn: Männer essen tendenziell mehr Fleisch als Frauen

Wer Gäste zum Grillen einlädt, fragt sich beim Einkaufen oft, wie viel Grillfleisch pro Person man einplanen soll. Bei der Kalkulation solltest du neben der Zahl der Fleischesser auch den Umfang der Beilagen berücksichtigen.

Damit am Ende der Grillparty keine Fleischberge übrig bleiben, solltest du vor dem Einkauf kalkulieren, wie viel Grillfleisch du pro Person benötigst. Hierfür bringst du zunächst in Erfahrung, wie viele der Gäste überhaupt Fleisch und Würstchen essen. So ermittelst du nicht nur die genaue Personenzahl, sondern kannst auch ausreichend vegetarische oder vegane Alternativen vorbereiten.

Männer essen tendenziell mehr Grillfleisch als Frauen

Die Menge an Grillfleisch pro Person ist für gewöhnlich je nach Geschlecht, Appetit und Ernährungsweise unterschiedlich.

Erfahrungsgemäß essen Frauen weniger Grillfleisch als Männer, sodass auch die Geschlechterkonstellation bei der Berechnung der Fleischmenge pro Person wichtig ist. Besteht die Gruppe jeweils etwa zur Hälfte aus Männern und Frauen, planst du am besten mit etwa 350 Gramm Fleisch oder Würstchen pro Person. Das entspricht etwa zwei mittelgroßen Fleischstücken und einer Wurst.

Diese Durchschnittsmenge gleicht den unterschiedlich hohen Fleischkonsum aus, sodass am Ende jeder satt werden sollte. Bei einem reinen Männerabend empfehlen sich rund 450 Gramm Grillfleisch pro Person, sind die Frauen in der Mehrheit, rechne mit etwa 250 Gramm. Für Kinder darfst du jeweils mit der Hälfte planen.

Du planst, ein Stück Fleisch am Knochen zu grillen? Dann solltest du definitiv noch das Gewicht des Knochens abrechnen.

Die richtige Menge an Beilagen planen

Neben Würstchen und Fleisch sollte der Grillabend auch etwas Abwechslung durch leckere Beilagen bieten. Klassiker sind etwa sättigende Nudel- und Kartoffelsalate oder bunter Salate. Hier kannst du unabhängig vom Geschlecht mit etwa 100 bis 200 Gramm pro Person rechnen.

Zum Fleisch essen viele zudem gerne gegrilltes oder frisches Gemüse wie Maiskolben, Paprika, Tomaten oder Champignons. Pro Person solltest du hierbei etwa mit 100 bis 150 Gramm rechnen. Sind Vegetarier oder Veganer dabei, solltest du natürlich dementsprechend größere Mengen einplanen. Gehe außerdem davon aus, dass jeder Gast etwa drei Scheiben Baguette essen wird. Ohne einen Salat sollten etwa sechs Scheiben Baguette in oder zwei bis drei Brötchen reichen. Grillsoßen wie Ketchup, Senf und Co. kannst du hingegen auf Vorrat kaufen, da sie im Gegensatz zu Grillfleisch und Gemüse lange haltbar sind und sich einfach lagern lassen. Bei Grillkartoffeln solltest du etwa eine halbe große Knolle je Gast einplanen.

Fazit: Richtige Menge an Grillfleisch