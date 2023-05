Mietwagen: 4 Hacks für günstige Mietwagenbuchungen im Urlaub!

So früh wie möglich buchen: Experten empfehlen den Mietwagen mindestens sechs Monate (!) vor Urlaubsantritt zu buchen. Am besten kümmert ihr euch gleich nach der Buchung von Anreise/Flug und Hotel um das Mietauto.

Der Grund: In vielen Ländern haben die Anbieter nicht genügend Fahrzeuge, um den Bedarf zu decken. Je kurzfristiger ihr also bucht, desto teurer wird's. Wie so oft gilt auch hier: Je früher, desto besser.