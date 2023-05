Kultprodukte mit neuem Namen: Marken-Relaunch für Durstlöscher und Co.

Das Wichtigste in Kürze Marketingidee oder gesellschaftliches Statement : Viele Kultprodukte bekommen nach Jahren einen neuen Namen verpasst.

Die bekannten Getränkemarken Durstlöscher und Berliner Luft sind seit neuestem gegendert : Durstlöscher*in und Berliner*innen Luft . Ob es sich bei beiden Produkten um eine limitierte Sonderedition handelt, ist noch unklar.

Twix vs. Raider: Der bekannte Schokoriegel hatte schon viele Namensänderungen hinter sich. Diesen Sommer soll er für kurze Zeit wieder als Raider im Retro-Look der 80er Jahre zu kaufen sein.

Egal ob Saft, Likör oder Schokoriegel: Immer wieder sorgen Lebensmittelhersteller mit ausgefallenen Werbeaktionen für Aufmerksamkeit. So kommt es bei vielen Kultprodukten nach Jahren zu einer Namensänderung.

Durstlöscher

Das Getränk im praktischen Tetra-Pak für zwischendurch: Der Durstlöscher ist ein Klassiker im Getränkeregal. Jetzt ändert das Unternehmen den kultigen Produktnamen. Die neue Version ist im Internet allerdings umstritten. Was ist passiert?

Eine Sorte des Getränks läuft jetzt unter dem Namen "Durstlöscher*in". Nachdem die ersten Kunden in den Läden darauf aufmerksam wurden, posteten sie die Bilder im Netz. Das Ergebnis: Das nun gegenderte Kultprodukt geht viral!

Reines Marketing oder ein Zeichen für mehr Diversität? Bis jetzt hat sich das Unternehmen nicht dazu geäußert. Zweifellos sorgt die Aktion für Aufmerksamkeit und Werbung. Ob es sich bei dem/der Durstlöscher*in um eine temporäre Sonderedition in Regenbogen-Farben oder eine langfristige Namensänderung handelt, bleibt abzuwarten.

Berliner Luft

Die Firma hinter dem bekannten Pfefferminz-Likör hatte eine ähnliche Idee. Im Rahmen einer Limited Edition heißt das Getränk laut den Etiketten von 500.000 Flaschen jetzt "Berliner*innnen Luft". Auch hier gibt es von den Kunden gemischte Reaktionen. Aber eins ist klar: kostenlose Werbung hat noch keinem Unternehmen geschadet.

Twix und Raider

Die Geschichte des berühmten Schokoriegels mit Keks und Karamell geht weit zurück. 1967 kommt er in Großbritannien unter dem Namen Twix (Abkürzung für Twin-Sticks) auf den Markt. 1976 findet er auch den Weg in die deutschen Regale. Allerdings unter dem Namen Raider.

Um Produktion, Branding und Marketing zu vereinfachen beschließt das Unternehmen Mars 1991 den Namen Twix weltweit einzuführen.

Alles zurück auf Anfang: Ab Juni 2023 soll Twix nun wieder Raider heißen. Im Rahmen einer Sonderedition bekommt das Design und der Produktname der 80er-Jahre für kurze Zeit ein Comeback. Wie lange die Limited Edition in Deutschland verfügbar sein soll, ist noch unklar.

Noch mehr Namensänderungen

Capri Sonne vs. Capri Sun: Außerhalb Deutschlands läuft das Produkt schon immer unter dem englischen Namen. Seit dem Frühjahr 2017 tragen die Trinkpäckchen nun auch bei uns den englischen Namen. Schon gewusst? Capri Sun ist eine deutsche Erfindung! Ein Unternehmer aus Heidelberg entwickelte das Getränk in den 1960er Jahren.

Dänisches Bettenlager vs. JYSK: Seit 2021 gibt es beim Kreuzworträtsel jetzt eine zusätzliche Antwortmöglichkeit für ein "Großes Möbelhaus mit vier Buchstaben". Fast 40 Jahre nach der ersten Filialeröffnung in Deutschland ändert das Möbelhaus den Namen vom dänischen Bettenlager zu JYSK.

Ebay Kleinanzeigen vs. Kleinanzeigen: Ab dem 16. Mai 2023 streicht das Verkaufsportal das Wort Ebay aus ihrem Namen. Begonnen hat diese Namensänderung schon vor knapp zwei Jahren. 2021 verkauft Ebay die Kleinanzeigen Sparte an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta. Jetzt - zwei jahre Später- startet die Plattform mit dem Rebranding.

Horch vs. Audi: Ja, auch die bekannte Automarke hat eine Namensänderung hinter sich. 1899 gründet der Ingenieur August Horch die Automobilfabrik "August Horch & Cie". 1909 soll er er nach Differenzen mit dem Vorstand die Firma verlassen haben. Kein Problem, er gründet einfach eine neue Fabrik. Seinen Nachnamen konnte er nicht noch einmal verwenden, deshalb nimmt er die Lateinische Übersetzung: Horch = Audi.

Fairy vs. Dawn: Im Jahr 2000 bekommt das Spülmittel Fairy den neuen Namen Dawn. In den USA ein voller Erfolg. In Deutschland floppt die Idee allerdings. Seit 2003 heißt das Spülmittel bei uns wieder Fairy.

