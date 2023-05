Köstlicher Fisch vom Grill: 5 Tipps vom Profikoch

Temperatur und Timing: Fisch braucht weniger Hitze als Fleisch. Falls beides gleichzeitig auf dem Grill liegt, solltet ihr den Fisch also lieber an den Rand legen. Aber Achtung! In der Regel sind Fisch und Meeresfrüchte schneller fertig als Steak, Bratwurst und Co. Das richtige Timing ist also das A und O.