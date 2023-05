Du gehst in ein edles Restaurant, mit Begleitung. Klar, dass du dabei einen guten Eindruck machen möchtest. Aber wie? Halte dich an die typischen Knigge-Regeln. Diese stehen für ordentliches Benehmen, gute Manieren und höfliche Umgangsformen. Was von der Begrüßung bis zum Zahlen gilt - ein Überblick. Übrigens: Nicht nur zu Hause, auch im Urlaub im Ausland sind gutes Benehmen und Anstand gerne gesehen.

So betrittst du das Restaurant korrekt

Wer hätte gedacht, dass du schon gleich zu Anfang - noch bevor es zum gemeinsamen Essen kommt - einige Fehler machen kannst, ohne dass du diese bemerkst? Damit das nicht passiert, haben wir für dich schon einmal die wichtigsten Regeln für das Betreten eines Restaurants gesammelt.

Wer geht voraus?

Bei einer größeren Gruppe geht der Gastgeber voran. Grundsätzlich gilt: Der Herr betritt vor der Dame das Restaurant, im Idealfall hat er ihr zuvor bereits die Tür aufgehalten. Bei einer reinen Damenrunde fällt dies natürlich weg. Auch, wenn das heutzutage manchmal etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Diese Geste kommt vermutlich aus einer Zeit, in der die Restaurants noch keine sicheren Orte waren und Gefahr drohte.

Auf dem Weg zum Tisch:

Vor allem für die Damen: Den Mantel an der Garderobe abgeben und dann im angemessenen Tempo den eigenen Tisch aufsuchen. Wichtig: Die Tischreihen sind kein Laufsteg! Also versuche, nicht mit zu viel Hüftschwung und großen Schritten zu laufen - wir sind ja nicht bei GNTM!

Bekannte Gesichter entdeckt? Jetzt bloß nichts falsch machen!

Wenn du Freunde oder Bekannte im Restaurant triffst, grüße sie mit einem freundlichen Lächeln oder Kopfnicken. Ein nettes "Hallo" ist ebenso angebracht. Aber bitte keine langen Gespräche von Tisch zu Tisch. Das stört womöglich die anderen Gäste.

Das richtige Verhalten am Tisch

Die ersten Hürden hast du meisterhaft genommen. Damit es so positiv weitergeht, zeigen wir dir hier im Überblick, wie du dich korrekt verhältst, bis das Essen kommt.

Die wichtigsten Regeln vor dem Essen:

Nutze die Serviette! Das Stück Stoff wird vor dem Essen auf dem Schoß ausgebreitet und zum Mund abtupfen benutzt.

Stelle dein Handy aus oder auf lautlos! Nichts ist nerviger als penetrantes Telefonklingeln. Lege das Handy nicht auf den Tisch, sondern verstaue es in der Tasche. Gleiches gilt auch für Autoschlüssel ( Nichts ist nerviger als penetrantes Telefonklingeln. Lege das Handy nicht auf den Tisch, sondern verstaue es in der Tasche. Gleiches gilt auch für Autoschlüssel ( Mietwagen ) und Geldbeutel . Es sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch unhygienisch.

Getränke: Als Gastgeber oder Gastgeberin solltest du immer zuerst das Glas erheben und deinen Gästen zuprosten. Übrigens: Zum Anstoßen sind alle Getränke erlaubt - nicht nur alkoholische. Auch mit Wasser kannst du anstoßen. Allerdings gilt: Bei Gläsern mit Stiel solltest du auch am Stiel anfassen - für den guten Stil, versteht sich.

Die richtige Haltung zu Tisch: Setz dich aufrecht auf den Stuhl. Deine Arme sind nah am Oberkörper. So eine Körperhaltung strahlt Aufmerksamkeit aus.

Absolutes NO-GO! Zahnstocher und Lippenstift werden am Tisch nicht gern gesehen. Warte bis nach dem Essen mit der Benutzung. Am besten gehst du dafür in die Waschräume mit Spiegel.

Wer für ein Festessen eindecken möchte, sollte den strengen Knigge-Regeln folgen. © Kabel Eins/ Anna Rodewald

Der Umgang mit dem Besteck

Unzählige Messer, Gabeln und Löffel? Kein Problem! Benutze das Besteck für jeden Gang von außen nach innen.

Ausnahme bilden ausschließlich Meeresfrüchte oder zum Beispiel Artischocken. Solltest du mit den Händen essen dürfen, wird dir ein Schälchen mit Wasser und Zitrone gereicht. Ein untrügliches Zeichen!

Das Ableckend des Bestecks mag eventuell schmackhaft sein, gehört aber nicht in ein Nobelrestaurant.

Benutztes Besteck kannst du auf dem Teller parken. Lege es nicht auf die saubere Tischdecke.

Möchtest du nur eine Pause einlegen und später weiteressen? Kein Problem. Platziere dein Besteck in der Position: "Zwanzig nach Sieben".

Bist du fertig mit Essen und möchtest dem Personal einen dezenten Hinweis zum Abräumen geben: Lege dein Besteck auf " Zwanzig nach Vier".

Essen bestellen: So geht's richtig!

Hättest du gedacht, dass du dich sogar bei der Essensbestellung daneben benehmen kannst? Wir zeigen dir, wie du nicht unangenehm auffällst.

Kostenrahmen: Zuvor festlegen

Du bist Gastgeberin oder Gastgeber und lädst mehrere Personen ein? Lege vorher den Kostenrahmen fest. Am elegantesten geschieht dies, wenn du selbst Menüvorschläge lieferst und den Gästen so die Richtung weist. Solltest du bei der Menüauswahl Schwierigkeiten bekommen, erkundige dich beim Personal. Es ist kein Fauxpas, wenn du das Küchenfranzösisch nicht kennst und Fragen zu den Speisen stellst.

Wahl für das richtige Essen: So bestellst du korrekt

Hier kannst du es traditionell halten: Dabei erkundigt sich der Herr nach den Menüwünschen der Dame und teilt diese dem Kellner oder der Kellnerin mit. (Bietet sich vor allem in besonders noblen Restaurants an)

Falls dir das zu konservativ ist, lasse trotzdem der Dame bei der Bestellung den Vortritt.

Wichtige Verhaltensregeln beim Essen

Wer schon einmal mit dem Chef oder wichtigen Geschäftspartnern im Restaurant gegessen hat, weiß, wie wichtig es ist, die richtigen Verhaltensregeln zu kennen. Oder vielleicht willst du auch einfach deiner Begleitung imponieren? Da will sich ja keiner falsch verhalten. Wir haben hier für dich einige wichtige Regeln zusammengefasst.

Darf ich vom Teller der Begleitung probieren?

Die gute Nachricht lautet: Ja, unbedingt sogar. Denn das Probieren vom Nachbarteller steht für Genuss - und Genießen ist etwas Gemeinschaftliches. Was du allerdings bedenken solltest: Unbedingt vorher fragen, ob der oder die Gegenüber damit einverstanden ist. Und es ist dann natürlich auch höflich, selbst etwas vom Teller anzubieten.

Brot als Vorspeise: Bitte nicht tunken!

Oft gibt es Brot als Beilage zur Vorspeise. Brich das Brot in kleine Stücke und verzehre es dann. Das Brot in die Suppe tunken - laut Knigge keine gute Idee.

Suppe mit Stil löffeln

Dafür führst du nur die Spitze des Löffels an den Mund. Verkneife es dir, zu pusten. Bei Suppenschalen mit Henkeln, darfst du beispielsweise den letzten Rest Brühe auch austrinken.

Ellenbogen: Gehören nicht auf den Tisch

Solange der Tisch eingedeckt ist mit vielen Gläsern und Tellern, solltest du die Ellenbogen nicht auf den Tisch legen. Denn das würde die Gefahr erhöhen, dass du etwas umwirfst. Zudem bekommst du so direkt eine schlechte Körperhaltung.

Richtig essen: So verhältst du dich korrekt

Das Essen wird zum Mund geführt - nicht umgekehrt: Diese Regel ist alt - aber immer noch zeitgemäß.

Wann darf ich mit dem Essen starten?

Bitte etwas Geduld wahren. Warte bis dein Gegenüber ebenfalls einen gefüllten Teller vor sich hat.

Richtiges Verhalten am Buffet

Am Buffet darfst du auch gerne öfter losgehen und dich bedienen. Als Fauxpas gilt es jedoch, sich den Teller bis zum Rand vollzuhauen und viele Essensreste zu produzieren.

Schmatzen verboten!

Geräusche möglichst vermeiden: Schmatzen und mit vollem Mund sprechen - das verstößt gegen die Benimm-Regeln.

Wohin mit Abfall am Tisch?

Wohin mit Kernen und Co.? Oft gibt es in guten Restaurants ein extra Schälchen für Kerne. Ist das nicht der Fall, schiebe die Kerne an den Rand des Tellers.

Weinglas richtig halten

Das Weinglas sollte stets nur am Stiel gehalten und berührt werden. Wer am Kelch das Glas hält, erwärmt den Wein schneller, was vor allem bei gutem Wein als Faux-pas gilt. Zum Halten werden auch nicht beide Hände benötigt, der Glasstiel sollte locker von Daumen und zwei, drei Fingern umschlossen sein, und nicht in der geballten Faust erdrückt werden.

Eiswürfel im Wein

Komplett daneben liegt, wer sich Eiswürfel in den Wein füllt. Guter Wein wird dadurch abgewertet. Natürlich kühlen Eiswürfel die Getränketemperatur (besonders im Sommer). Aber die benötigte Menge an Eiswürfeln, um den Wein zu kühlen, verwässert beim Schmelzen den Geschmack dramatisch, so dass aus einem guten Glas Wein eine "Weinschorle" wird.

Wer zahlt im Restaurant?

Heutzutage dürfen Frauen genauso einladen wie Männer. Wichtig: Sprecht im Vorfeld ab, wer die Rechnung im Restaurant übernimmt. Bei Gruppen oder Einladungen versteht es sich von selbst, dass der Gastgeber oder die Gastgeberin auch zahlt. Am besten diskret direkt beim Kellner an der Theke oder Bar und nicht am Tisch.

Niesen, Begrüßung und Co.: Knigge für den Alltag

Beim Niesen: Hatschi! Wenn jemand im Raum niest, musst du nicht mehr Gesundheit sagen. Es spricht aber auch nichts dagegen. Die Knigge-Regeln sind hier nicht immer eindeutig und verändern sich. Begrüßung: Hier gilt mittlerweile der Grundsatz, dass du nach Hierarchie vorgehen solltest. Wer oben in der Hierarchie steht, wird zuerst begrüßt. Unter Freunden in einer großen Gruppe, gehst du am besten der Reihe nach vor. Hier gilt auch nicht mehr unbedingt: Frauen zuerst. Höflich ist es übrigens, die Sonnenbrille abzunehmen und Augenkontakt zu suchen. In ein Fettnäpfchen getreten? Hier ist Offenheit wichtig. Frage direkt nach, ob du etwas Falsches gesagt hast.

FAQ