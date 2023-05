Kai Böckings Reise-Ideen: Die Top 5-Ziele für den Action-Urlaub

Das Wichtigste in Kürze Reise-Reporter Kai Böcking testet, ob Urlaubstrips und Fernreisen wirklich ihr Geld wert sind.

Hier verrät er seine besten Abenteuer-Trips, die Spaß und Action versprechen.

Von Rennwagen-Fahrten bis zum Freizeitpark-Test: Erfahre, welche Orte du unbedingt besuchen solltest.

Langweile im Urlaub? Wir zeigen, wie es auch anders geht. Wenn du ein echtes Abenteuer suchst, zeigt Reisereporter Kai Böcking 5 Ideen und Reiseziele für dich. Schnall dich an – und Action!

Mit dem Motorschlitten durch die Wüste

Sand statt Schnee und ein Geschoss unterm Hintern, das schneller von null auf hundert beschleunigt als ein Ferrari. Wo Kai Böcking das erlebt? In der Wüste von Abu Dhabi. Auf der arabischen Halbinsel rast er mit dem wohl schnellsten Sandfahrzeug der Welt über die Dünen aus Sand.

Beschleunigung: von null auf hundert in weniger als drei Sekunden

Top-Speed: rund 190 km/h

Dune Bashing heißt der wüste Spaß und ist was für Alle, die auch als Erwachsene noch gerne im großen Sandkasten spielen wollen und auf Action und Geschwindigkeit stehen. Aber eines ist klar: Für schwache Nerven ist der Geschwindigkeitsrausch nichts. Alternativ zum Motorschlitten gibt es auch Sandboards, Geländewagen und Buggys fürs Dune Bashing. Bei der Motor-Action drehst du durch? Die Räder im Sand vielleicht auch. Aber das gehört dazu.

Die Action-Trips kannst du meistens bequem an der Hotelrezeption buchen. Es gibt sie ab circa 50 Euro.

Eine wilde Raubkatze auf dem Arm

In Namibia begleitet Kai Böcking einen Tierarzt und Wildtierspezialisten. Der Fachmann stattet die Tiere mit Sendern aus und legt ihnen Halsbänder um. Außerdem bekommen sie Zeckenmittel und werden gewogen. Das alles soll ihrem Schutz dienen. Unser Reporter trägt einen betäubten Geparden auf dem Arm und assistiert dem Tierarzt. Ein unvergessliches Erlebnis!

Du möchtest auch wilden Tieren nah kommen? In den Nationalparks Afrikas gibt es dafür Möglichkeiten. Wichtig: Achte darauf, dass der Tierschutz gewährleistet ist. Erkundige dich am besten im Vorfeld bei Tierschutzorganisationen, was diese empfehlen können.

Rekord-Achterbahnen im Viererpack

Nimm ein Halsbonbon mit, hier wirst du schreien. Garantiert! Der Fuji-Q-Highland Freizeitpark befindet sich am Fuße des Fuji in Japan. Dort gibt es gleich vier Mega-Achterbahnen. Warum bin ich hier bloß eingestiegen? Darum:

180 km/h Höchstgeschwindigkeit bietet Do-Dodonpa. Sie beschleunigt in Rekordzeit und gehört zu den schnellsten Achterbahnen der Welt. 2044,8 Meter lang ist die Fujiyama-Achterbahn. Die Fahrt dauert fast vier Minuten. In der Takabisha-Achterbahn stehst du sieben Mal über Kopf und schwitzt bei einer der steilsten Abfahrten überhaupt mit 121 Grad. Bodenlos! Eejanaika ist eine Achterbahn mit vier Dimensionen. Du sitzt barfuß in einem Sitz ohne Boden, der sich um 360 Grad dreht.

Im größten Wasserpark der Welt

Mach dich nass! In Dubai testete Kai Böcking mit seinem Sohn die krassesten Wasserrutschen im Aquaventure Waterpark. Von Momenten der Schwerelosigkeit, Rutsch-Geschwindigkeiten von 50 km/h bis zur längsten Familien-Wasserrutsche der Welt mit 460 Metern namens Shock Wave - hier gibt es unvergessliche Erlebnisse.

Der Versuch einer Bollywood-Karriere

Tanzen, singen, Hindi lernen: Kai Böcking reiste nach Indien, um sich als Bollywood-Schauspieler zu bewerben. Pro Jahr vergeben Produktionsfirmen dort tausende Rollen für die glitzernde Filmindustrie. Der Reporter möchte eine ergattern. Hat aber Pech! Am fehlenden Talent kann es kaum gelegen haben - behaupten wir einfach mal. Aber der Reise-Profi bleibt positiv und empfiehlt: Wenn es vor der Kamera nicht klappt, dann unbedingt die Bollywood-Studios in Mumbai besuchen. In Indien gibt es die größte Filmproduktion der Welt. Es werden dort noch viel mehr Filme gedreht als in Hollywood.

Übersicht der Action-Ziele

Vollgas auf der Rennstrecke

Ein Muss für Motorsport-Fans!: Einen Rennwagen mit 650 PS und 245 km/h Höchstgeschwindigkeit über eine Rennstrecke steuern - das ist beispielsweise nahe Orlando in Florida möglich. Dort können auch Laien auf legendären Nascar-Rennstrecken die Luft vom Motorsport schnuppern. Ob als Mitfahrer:in oder als Fahrer:in: Hier geben alle Gas und es lockt ein Geschwindigkeitsrausch. Kai Böckings Fazit: Wow, die Kiste geht ja wie die Sau!

Das Rennwagen-Erlebnis gibt es ab rund 200 Euro aufwärts auf verschiedenen Strecken. Angebote findest du unter: Nascar Racing Experience.